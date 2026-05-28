/ડી.કે. શિવકુમાર કેવી રીતે બન્યા કોંગ્રેસના સંકટમોચક? ગુજરાતથી હિમાચલ સુધી અનેક ઓપરેશન લોટસ કરી ચૂક્યા છે ફેઈલ

DK Shivakumar: ડી.કે. શિવકુમાર કર્ણાટકના આગામી મુખ્યમંત્રી બનવા જઈ રહ્યા છે. તેઓ માત્ર સોનિયા ગાંધીના વિશ્વાસુ જ નથી માનવામાં આવતા, પરંતુ ઘણી વખત તેમણે કોંગ્રેસને સંકટમાંથી ઉગારી છે. આ જ કારણે તેમને પાર્ટીના 'સંકટમોચક' પણ કહેવામાં આવે છે. તેઓ કર્ણાટકથી લઈને ગુજરાત સુધી પોતાનો દમ બતાવી ચૂક્યા છે.
DK Shivakumar: રાજકીય વર્તુળોમાં ઘણીવાર ચર્ચા થાય છે કે જે રણનીતિ અને 'ફ્લોર મેનેજમેન્ટ'ની ભૂમિકા ભાજપ માટે અમિત શાહ ભજવે છે, કોંગ્રેસ માટે એ જ કામ ડી.કે. શિવકુમાર કરે છે. ડી.કે. શિવકુમાર હવે માત્ર કર્ણાટક સુધી જ મર્યાદિત નેતા નથી રહ્યા, પરંતુ તેઓ કોંગ્રેસના 'પેન-ઇન્ડિયા ટ્રબલશૂટર' (સંકટમોચક) બની ચૂક્યા છે. દેશના કોઈપણ ભાગમાં જ્યારે પણ 'ઓપરેશન લોટસ' (ધારાસભ્યોની ખરીદ-વેચાણ)ની આશંકા હોય છે, ત્યારે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડનો સૌથી પહેલો ફોન ડી.કે. શિવકુમારને જ જાય છે. તેમણે ગુજરાત, હિમાચલ પ્રદેશ સહિત ઘણી જગ્યાએ ઓપરેશન લોટસ ફેઈલ કર્યું છે. 'રિસોર્ટ પોલિટિક્સ' અને માઇક્રો-મેનેજમેન્ટના ઉસ્તાદ શિવકુમારે ઘણી વખત કોંગ્રેસની ડૂબતી નૈયાને પાર લગાવી છે.
હવે મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે, જેથી નાયબ મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ ડી.કે. શિવકુમાર માટે કર્ણાટકના નવા મુખ્યમંત્રી બનવાનો રસ્તો સંપૂર્ણપણે સાફ થઈ ગયો છે. સિદ્ધારમૈયાના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને મળેલી એક મહત્વની 'બ્રેકફાસ્ટ મિટિંગ'માં બન્ને નેતાઓએ એકબીજાને ગળે લગાવ્યા અને સિદ્ધારમૈયાએ ઔપચારિક રીતે શિવકુમારને કમાન સોંપવાની વાત કહી. ડી.કે. શિવકુમારની આ સફર રાતોરાત નક્કી નથી થઈ. ચાલો સમજીએ કે, કેવી રીતે એક વિદ્યાર્થી નેતા તરીકે શરૂઆત કરનાર ડી.કે. શિવકુમાર કોંગ્રેસ પાર્ટીના સૌથી મોટા 'ટ્રબલશૂટર' અને સોનિયા ગાંધીના સૌથી વિશ્વાસુ સેનાપતિ બન્યા.
2017 ગુજરાત રાજ્યસભા ચૂંટણી
ડી.કે. શિવકુમારે કેટલીય તકો પર રિસોર્ટ પોલિટિક્સ દ્વારા કોંગ્રેસને સંકટમાંથી ઉગારી છે અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને તૂટતા બચાવ્યા છે. વર્ષ 2017નો સૌથી પ્રખ્યાત કિસ્સો ત્યારનો છે, જ્યારે કોંગ્રેસના પૂર્વ દિગ્ગજ નેતા અહેમદ પટેલ ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. અહેમદ પટેલ પાંચમી વખત રાજ્યસભામાં જવા માટે ચૂંટણી મેદાનમાં હતા. કુલ ત્રણ બેઠકો માટે ચૂંટણી હતી, જેમાં પહેલી બે બેઠકો પર અમિત શાહ અને સ્મૃતિ ઈરાનીની જીત નક્કી હતી.
રાજ્યસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસના તત્કાલીન દિગ્ગજ નેતા શંકરસિંહ વાઘેલાએ પાર્ટી છોડી દીધી અને 6 ધારાસભ્યોએ રાજીનામું આપીને ભાજપમાં જોડાયા. જ્યારબાદ બાકી બચેલા 44 ધારાસભ્યોને બચાવવાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ. ત્યારે ડી.કે. શિવકુમાર કામ આવ્યા અને બેંગલુરુના ઈગલટન રિસોર્ટમાં ધારાસભ્યોને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા. આની જવાબદારી શિવકુમારને મળી હતી.
ત્યાં તેમણે પણ રિસોર્ટમાં ધામા નાખ્યા અને ધારાસભ્યોના મોબાઈલ ફોન પણ જમા કરાવી લીધા, જેથી બહારની દુનિયા સાથે કોઈ સંપર્ક ન થઈ શકે. આ દરમિયાન તેમના ઠેકાણાઓ પર આઈટી (ઇન્કમ ટેક્સ)ના દરોડા પણ પડ્યા, પરંતુ તેઓ પાછળ ન હટ્યા અને રિસોર્ટમાં જ રહ્યા. આ પછી મતદાનના દિવસે કોંગ્રેસના તમામ ધારાસભ્યો કડક સુરક્ષા વચ્ચે ગુજરાત પરત આવ્યા. કલાકોના હાઈ ડ્રામા બાદ આખરે અહેમદ પટેલની જીત થઈ. આનો મોટો શ્રેય શિવકુમારની રણનીતિને પણ ગયો.
2019માં કોંગ્રેસ-જેડીએસ સરકાર પડતી બચાવી
શિવકુમારે ફરી એકવાર વર્ષ 2019ના જાન્યુઆરીમાં પોતાની રણનીતિ બતાવીને જેડીએસ-કોંગ્રેસની સરકારને બચાવી હતી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે, ભાજપ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને મુંબઈ લઈ જઈને કર્ણાટકની સરકાર પાડવા માંગે છે. આ પછી તેઓ પોતે મુંબઈ ગયા અને ધારાસભ્યોને પરત લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. હોટેલની બહાર લાંબી દલીલો થઈ હતી. જો કે, તેઓ થોડા મહિનાઓ માટે જ સરકાર બચાવી શક્યા અને બાદમાં જુલાઈમાં તત્કાલીન કોંગ્રેસ સરકાર પડી ગઈ.
મહારાષ્ટ્રથી લઈને ઝારખંડ સુધી પાર્ટીની મદદ કરી
આ સિવાય મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા જેવા રાજ્યોમાં પણ તેમણે ધારાસભ્યોને એકજૂથ રાખવામાં અને ઓપરેશન લોટસને ફેઈલ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. જ્યારે 2019ની મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે પોતાના ધારાસભ્યોને તોડવાથી બચાવવા માટે રાજસ્થાન શિફ્ટ કર્યા, ત્યારે ડી.કે. શિવકુમારે મહત્વનો રોલ ભજવ્યો હતો. તેમણે રિસોર્ટ પોલિટિક્સ કરીને કેટલાય દિવસો સુધી ધારાસભ્યોને મહારાષ્ટ્રથી દૂર રાખ્યા. બાદમાં કોંગ્રેસ, એનસીપી અને શિવસેનાનું ગઠબંધન બન્યું અને ઉદ્ધવ ઠાકરે સીએમ બન્યા. બીજી તરફ હરિયાણામાં પણ વર્ષ 2024-26 વચ્ચે રાજ્યસભા ચૂંટણી અને અન્ય મામલાઓમાં પણ શિવકુમારે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે જેએમએમ (JMM) અને કોંગ્રેસ સરકારના ધારાસભ્યો સાથે સતત સંપર્ક જાળવી રાખ્યો અને તેમને એકજૂથ રાખ્યા.
હિમાચલ સંકટમાં ફરી સંકટમોચક બન્યા શિવકુમાર
ફેબ્રુઆરી 2024ની વાત છે, જ્યારે ડી.કે. શિવકુમારે ફરી એકવાર કોંગ્રેસમાં સંકટમોચકની ભૂમિકા ભજવી અને કોંગ્રેસની સુખવિંદર સિંહ સુક્ખૂ સરકારની મદદ કરી. આની શરૂઆત રાજ્યસભાની ચૂંટણીથી થઈ હતી. કોંગ્રેસ સરકાર પાસે 40 ધારાસભ્યો હતા, પરંતુ 6 ધારાસભ્યોએ ભાજપની તરફેણમાં મતદાન કર્યું. જેના કારણે અભિષેક મનુ સિંઘવી ચૂંટણી હારી ગયા અને સુક્ખૂ સરકાર પર સંકટ આવી ગયું.
આના પર કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે ફરી એકવાર ડી.કે. શિવકુમાર પર ભરોસો મૂક્યો અને તેમને ભૂપિન્દર સિંહ હુડ્ડા સાથે હિમાચલ પ્રદેશ મોકલ્યા. તેમણે પ્રતિભા સિંહ અને વિક્રમાદિત્ય સિંહ સહિતના તમામ નેતાઓ સાથે વાત કરી અને નારાજગી દૂર કરવા માટે એક કોઓર્ડિનેશન કમિટીની રચના કરાવી. ભાજપ સતત ફ્લોર ટેસ્ટ કરાવવાની માંગ કરી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન બજેટ પાસ કરાવવા માટે વિધાનસભા સ્પીકરે 6 બળવાખોર કોંગ્રેસી ધારાસભ્યો સાથે ભાજપના 15 ધારાસભ્યોને સસ્પેન્ડ કરી દીધા, જેનાથી ગૃહમાં કુલ સંખ્યા ઘટી ગઈ અને બજેટ પાસ થઈ ગયું. ડી.કે. શિવકુમારના તાત્કાલિક એક્શનના કારણે કોંગ્રેસની સુક્ખૂ સરકાર બચી ગઈ અને વિક્રમાદિત્ય સિંહ જેવા નેતાઓની નારાજગી પણ દૂર થઈ.