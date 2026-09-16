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ચા ભૂલી જાઓ, 5-10 રૂપિયાના પાન વેચીને કેવી રીતે કરી 50 કરોડની કમાણી? ખેડૂતના દિકરાએ બદલી નાખ્યો બિઝનેસ

Startup Story India: બિહારના ખેડૂત પરિવારમાંથી આવતા પી.એન. ઠાકુરે માત્ર 2 લાખ રૂપિયાથી મસ્ત બનારસી પાન શરૂ કર્યું હતું. આજે તેમનો વ્યવસાય 50 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે અને 400થી વધુ આઉટલેટ્સ ધરાવે છે. તેમની પ્રેરણાદાયી વાર્તા જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 16, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:44 PM IST
ચા ભૂલી જાઓ, 5-10 રૂપિયાના પાન વેચીને કેવી રીતે કરી 50 કરોડની કમાણી? ખેડૂતના દિકરાએ બદલી નાખ્યો બિઝનેસ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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