/ચા ભૂલી જાઓ, 5-10 રૂપિયાના પાન વેચીને કેવી રીતે કરી 50 કરોડની કમાણી? ખેડૂતના દિકરાએ બદલી નાખ્યો બિઝનેસ

Startup Story India: જ્યારે પણ આપણે પાન વિશે વિચારીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઘણીવાર શેરીના ખૂણા પર અથવા પડોશમાં એક નાની દુકાન જોવા મળે છે, પરંતુ શું કોઈ કલ્પના કરી શકે છે કે આ પરંપરાગત પાન વ્યવસાય આધુનિક કાફે બ્રાન્ડમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે અને 50 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર મેળવી શકે છે? બિહારના બક્સર જિલ્લાના રહેવાસી પી.એન. ઠાકુરે આવી જ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તેમણે માત્ર 2 લાખ રૂપિયાથી પોતાનો પાન બિઝનેસ શરૂ કર્યો હતો અને આજે તેઓ 400થી વધુ આઉટલેટ્સ ધરાવે છે.
પી.એન. ઠાકુર એક સામાન્ય ખેડૂત પરિવારમાંથી આવે છે. તેમની પાસે મજબૂત કૌટુંબિક બિઝનેસ બેકગ્રાઉન્ડ નહોતું. તેમણે પ્રખ્યાત બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાંથી એમબીએ પૂર્ણ કર્યું. ત્યારબાદ, તેમણે સારા પગાર પર કોર્પોરેટ ક્ષેત્રમાં પણ કામ કર્યું. પરંતુ તેમને હંમેશા પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવાનો શોખ હતો. તેઓ એક અસંગઠિત ક્ષેત્ર પસંદ કરવા માંગતા હતા જે પુષ્કળ તકો પ્રદાન કરે.
ખેડૂત પરિવારથી કોર્પોરેટ નોકરી સુધી
કામ કરતી વખતે, પી.એન. ઠાકુરે જોયું કે ભારતમાં પાન અત્યંત લોકપ્રિય હતું, પરંતુ તેનું બજાર વેરાયેલું અને અસંગઠિત હતું. લોકો સામાન્ય રીતે મહિલાઓ અથવા બાળકો સાથે પાનની દુકાનોમાં જતા ખચકાટ અનુભવતા હતા. ઠાકુરે વિચાર્યું કે આ પરંપરાગત વ્યવસાયમાં સ્વચ્છતા, સારો દેખાડ, બ્રાન્ડિંગ અને પરિવાર-મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ ઉમેરવાથી ગેમ-ચેન્જર બની શકે છે. આ વિઝન સાથે, તેમણે પરંપરાગત દુકાનને આધુનિક પાન કાફેમાં ટ્રાન્સફર કરવાની યોજના બનાવી.
તેમની પત્નીના ટેકાથી, 2 લાખનું સ્ટાર્ટ-અપ
2016માં, પી.એન. ઠાકુરે તેમની બ્રાન્ડ મસ્ત બનારસી પાનની સ્થાપના કરી. તેમની પાસે માત્ર 2 લાખ રૂપિયા હતા. તેમની પત્ની, માયા કુમારીએ આ મુશ્કેલ સફર દરમિયાન તેમને ટેકો આપ્યો. માયાએ નોકરી છોડી દીધી અને પોતાની બચત વ્યવસાયમાં રોકાણ કરી. શરૂઆતમાં, સૌથી મોટો પડકાર લોકોની ધારણાઓ બદલવાનો હતો, કારણ કે તેઓ પાન વ્યવસાયને ખૂબ નાનો માનતા હતા.
તમાકુ- ફ્રી અને નવા સ્વાદ સાથે બનાવવામાં આવ્યું
પી.એન. ઠાકુરે તેમના કાફેને સંપૂર્ણપણે તમાકુ- ફ્રી રાખ્યું જેથી પરિવારના દરેક સભ્ય ખચકાટ વિના મુલાકાત લઈ શકે. વધુમાં, તેમણે પરંપરાગત બનારસી પાન સાથે મેનુમાં ઘણા નવા અને નવીન સ્વાદ ઉમેર્યા. ગ્રાહકોને સ્વચ્છ વાતાવરણ, સ્વચ્છ સેવા અને એક અનોખો અનુભવ થવા લાગ્યો, જેના કારણે તેમના આઉટલેટ પર ઝડપથી મોટી ભીડ જોવા મળી.
રોકાણ વિના 400+ આઉટલેટ્સનું નેટવર્ક
એક આઉટલેટ હિટ થયા પછી, પી.એન. ઠાકુરે ફ્રેન્ચાઇઝ મોડેલ દ્વારા તેમના બિઝનેસનો વિસ્તાર કરવાનું શરૂ કર્યું. આ મોડેલે દેશભરના ઘણા યુવા ઉદ્યોગસાહસિકોને તેમની સાથે જોડાવામાં મદદ કરી છે. આજે, મસ્ત બનારસી પાનના 20થી વધુ રાજ્યો અને દેશભરના 320 શહેરોમાં 400થી વધુ આઉટલેટ્સ છે. સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે તેમણે કોઈપણ બહારના રોકાણ વિના આટલું વિશાળ સામ્રાજ્ય બનાવ્યું છે.
દરરોજ 100,000થી વધુ વેચાય છે પાન
કંપનીના ડેટા અનુસાર, આજે, તેમના બધા આઉટલેટ્સ મળીને દરરોજ આશરે 100,000 પાન વેચે છે. ફક્ત 2 લાખ રૂપિયાના નજીવા રોકાણથી શરૂ થયેલી કંપની હવે આશરે 50 કરોડ રૂપિયાના વાર્ષિક ટર્નઓવર સુધી પહોંચી ગઈ છે. 400 આઉટલેટ્સને વટાવી ગયા પછી, કંપની અટકવાના મૂડમાં નથી. મસ્ત બનારસી પાનનું આગામી ટાગગેટ આગામી બે વર્ષમાં તેના નેટવર્કને 600 આઉટલેટ્સ સુધી વિસ્તૃત કરવાનું છે. પી.એન. ઠાકુરનું સ્વપ્ન બનારસી પાનને માત્ર સ્થાનિક સ્પેશિયાલિટી જ નહીં, પરંતુ ભારતની સૌથી મોટી અને સૌથી આદરણીય ગ્રાહક બ્રાન્ડ બનાવવાનું છે.