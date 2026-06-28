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કેવી રીતે કેતનને માર્યો ધક્કો? સિયા-ચેતને ખોલ્યા રાજ! લોહગઢ કિલ્લા પર રીક્રિએટ કરાયો ક્રાઈમ સીન

Ketan Agarwal Murder: પુણે પોલીસ સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીને લોહગઢ કિલ્લા પર લઈને પહોંચી, જ્યાંથી કેતન અગ્રવાલને ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળે આખો ક્રાઈમ સીન રીક્રિએટ કર્યો, જેથી સમજી શકાય કે આ વારદાતને કેવી રીતે અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 28, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:50 PM IST
કેવી રીતે કેતનને માર્યો ધક્કો? સિયા-ચેતને ખોલ્યા રાજ! લોહગઢ કિલ્લા પર રીક્રિએટ કરાયો ક્રાઈમ સીન
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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