/કેવી રીતે કેતનને માર્યો ધક્કો? સિયા-ચેતને ખોલ્યા રાજ! લોહગઢ કિલ્લા પર રીક્રિએટ કરાયો ક્રાઈમ સીન

Ketan Agarwal Murder Case: પુણેના 26 વર્ષીય રિયલ એસ્ટેટ કારોબારી કેતન અગ્રવાલની હત્યાના મામલામાં પોલીસની તપાસ હવે મહત્વના વળાંક પર પહોંચી ગઈ છે. ઘટનાના આશરે 10 દિવસ બાદ રવિવારે પોલીસે મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલ અને તેના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરીને લોહગઢ કિલ્લા પર લઈ જઈને આખા ઘટનાક્રમને ફરીથી રીક્રિએટ કરાવ્યો. પોલીસ એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે કે, આખરે હત્યાવાળા દિવસે બન્નેએ કઈ રીતે આ વારદાતને અંજામ આપ્યો હતો.
પુણે ગ્રામીણ પોલીસ અધિક્ષક સંદીપ સિંહ ગિલે જણાવ્યું કે, બન્ને આરોપીઓને એ જ જગ્યાએ લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાંથી કથિત રીતે કેતન અગ્રવાલને ધક્કો મારીને નીચે પાડી દેવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસે ઘટનાસ્થળે જઈને એ જોયું કે, આરોપીઓ કયા રસ્તેથી કિલ્લા સુધી પહોંચ્યા, કઈ જગ્યાએ ઉભા રહ્યા, કઈ રીતે પોતાની યોજનાને અંજામ આપ્યો અને આખી ઘટના કયા ક્રમમાં બની. આ દરમિયાન આરોપીઓની ઘટનાસ્થળે જ પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી હતી.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Visuals from Lohagad Fort, where Police brought accused Siya Goyal for crime scene recreation. pic.twitter.com/cQmMRmQBwy
— ANI (@ANI) June 28, 2026
પહેલા સિયા, પછી અલગથી ચેતનને લઈ ગઈ પોલીસ
પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સૌથી પહેલા સિયા ગોયલને એ જગ્યાએ લઈ જવામાં આવી જ્યાંથી તેણે કથિત રીતે પોતાના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને કેતનને ખીણમાં ધક્કો માર્યો હતો. ત્યારબાદ ચેતન ચૌધરીને પણ અલગથી ઘટનાસ્થળે લઈ જઈને આખા ઘટનાક્રમની તપાસ કરવામાં આવશે. પોલીસનું કહેવું છે કે, આનાથી આરોપીઓના નિવેદનોની સત્યતા પરખી શકાશે.
વીડિયો રેકોર્ડિંગ સાથે થઈ તપાસ
આખા ક્રાઈમ સીન રીક્રિએશનનું વીડિયો રેકોર્ડિંગ કરવામાં આવ્યું. તપાસ ટીમ એ પણ શોધી રહી છે કે, હત્યા પહેલા બન્ને આરોપીઓ ક્યાં-ક્યાં હાજર હતા, કઈ રીતે તેમણે પોતાની પોઝિશન બનાવી અને ઘટના સમયે શું-શું થયું હતું.
પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે, વારદાત પહેલા સિયાએ ચેતનને કોઈ ઈશારો કર્યો હતો કે નહીં. સાથે જ એ પણ શોધવામાં આવી રહ્યું છે કે, ચેતન ટિકિટ વગર કિલ્લામાં દાખલ થયો હતો કે નહીં અને શું તે શરૂઆતથી જ બન્નેને ફોલો કરી રહ્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન પ્રવાસીઓ માટે બંધ કરાયો કિલ્લો
ક્રાઈમ સીન રીક્રિએટ કરાવવા દરમિયાન સુરક્ષાના કારણોસર લોહગઢ કિલ્લાને થોડા સમય માટે સામાન્ય લોકો માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે કોઈપણ બહારની વ્યક્તિની એન્ટ્રી પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો જેથી તપાસમાં કોઈ અડચણ ન આવે.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | DSP Gajanan Tompe says, "This morning, we brought Siya Goyal to the location, and the scene was reconstructed based on her account of the events. We created a dummy of the same weight of the victim, Ketan for scene… https://t.co/dhjgj9ZkmF pic.twitter.com/OEKXdxOtHI
— ANI (@ANI) June 28, 2026
લગ્ન નહોતી કરવા માંગતી સિયા
પોલીસ તપાસ અનુસાર, સિયા ગોયલે પૂછપરછમાં જણાવ્યું કે તે કેતન અગ્રવાલ સાથે લગ્ન કરવા નહોતી માંગતી. પરંતુ તેને ડર હતો કે જો તે લગ્ન તોડી નાખશે તો પરિવારની બદનામી થશે. આ જ કારણે તેણે કથિત રીતે પોતાના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને કેતનની હત્યાની કાવતરું રચ્યું હતું.
હાલમાં પોલીસ હત્યાનું પ્લાનિંગ, બન્ને આરોપીઓનું લોકેશન, મોબાઈલ અને ડિજિટલ રેકોર્ડ, ઘટના પહેલા અને પછીની ગતિવિધિઓ સહિત આખા મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.
સિયાના પરિવારની 12 કલાક સુધી પૂછપરછ
શનિવારે પોલીસે સિયા ગોયલના પિતા પ્રવીણ ગોયલ, માતા પૂજા ગોયલ અને ભાઈ સાહિલ ગોયલની પણ પૂછપરછ કરી હતી. ત્રણેય સવારે લગભગ 11 વાગ્યે પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યા હતા અને આશરે 12 કલાક સુધી તેમના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા. આ પહેલા શુક્રવારે સિયાના ભાઈ સાહિલની પણ લગભગ 10 કલાક સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
કેતનને ન્યાય અપાવવા માટે નીકળી કેન્ડલ માર્ચ
આ દરમિયાન કેતન અગ્રવાલના પરિવારના સમર્થનમાં તેમના વિસ્તાર ગહુંજેના લોકોએ કેન્ડલ માર્ચ યોજીને ન્યાયની માંગ કરી હતી. કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે લોકોને અપીલ કરી કે, જે પણ ઘટનાવાળા દિવસે લોહગઢ કિલ્લા પર હાજર હતું, તે આગળ આવે અને પોલીસને મદદ કરે.
તેમણે કહ્યું કે, "અમે અમારા પુત્રને ન્યાય અપાવવા સુધી લડાઈ ચાલુ રાખીશું. ઘણા લોકો અમને મેસેજ કરી રહ્યા છે કે, તેઓ તે દિવસે કિલ્લા પર હાજર હતા, પરંતુ પોલીસ પાસે નથી જઈ રહ્યા. હું તમામને અપીલ કરું છું કે આગળ આવે અને તપાસમાં સહયોગ કરો. તેમને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલની સામનો નહીં કરવો પડે."