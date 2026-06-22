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લોકસભામાં જાદુઈ આકડાથી કેટલી દુર છે NDA ? કેમ બહુમત માટે પ્રયાસ કરી રહી છે મોદી સરકાર ? જાણો

NDA Total Seat: ભાજપ લોકસભામાં જાદુઈ સંખ્યાની નજીક છે. આ દરમિયાન, રાજ્યસભામાં NDAની સંખ્યા હવે 150 પર પહોંચી ગઈ છે. આ સાથે, NDA અત્યાર સુધીની સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચી ગયું છે. વધુ ત્રણ TMC સાંસદો પક્ષ બદલી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 22, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:51 AM IST
લોકસભામાં જાદુઈ આકડાથી કેટલી દુર છે NDA ? કેમ બહુમત માટે પ્રયાસ કરી રહી છે મોદી સરકાર ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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