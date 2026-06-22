/લોકસભામાં જાદુઈ આકડાથી કેટલી દુર છે NDA ? કેમ બહુમત માટે પ્રયાસ કરી રહી છે મોદી સરકાર ? જાણો

NDA Total Seat: રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં હાલમાં પક્ષપલટો અને રાજકીય ઉથલપાથલ ચરમસીમાએ છે. મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેના (UBT)થી લઈને પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સુધી, શાસક NDAમાં ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં આ મુખ્ય વિપક્ષી પક્ષોમાં થયેલા વિભાજનથી શાસક NDAને ફાયદો થયો છે. પરિણામે, NDA લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેમાં પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત દેખાય છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું NDA સંસદમાં જાદુઈ સંખ્યાની નજીક પહોંચી રહ્યું છે, જે દેશની ચૂંટણીની રાજનીતિનો માર્ગ બદલી શકે છે?
થોડું ફરી વળતાં, આ સમગ્ર રાજકીય વિકાસ 17 એપ્રિલ, 2025ના રોજ શરૂ થયો. નરેન્દ્ર મોદીની સરકારને તેના 12 વર્ષના કાર્યકાળમાં પહેલીવાર બંધારણીય સુધારા બિલ પર હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ઉલ્લેખનીય છે કે સરકારે સંસદનું ખાસ સત્ર બોલાવ્યું અને બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ, 2026 રજૂ કર્યું. આ બિલમાં લોકસભા બેઠકોની સંખ્યા 543થી વધારીને આશરે 850 કરવાનો અને સીમાંકનને 2011ની વસ્તી ગણતરી સાથે જોડવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો. સરકાર એવી પણ ઈચ્છતી હતી કે સંસદને ભવિષ્યમાં સીમાંકન માટે કઈ વસ્તી ગણતરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે તે નક્કી કરવાનો અધિકાર હોય.
સીમાંકન બિલ પસાર થયું નહીં
જો કે, બે તૃતીયાંશ બહુમતી ન હોવાને કારણે બિલ પસાર થઈ શક્યું નહીં. બિલને પક્ષમાં 298 અને વિરોધમાં 230 મત મળ્યા. આમ, 54 મતોની ખામીને કારણે સરકાર બિલ પસાર કરી શકી નહીં. આને મોદી સરકાર માટે મોટી હાર તરીકે જોવામાં આવ્યું. સીમાંકન બિલની હાર બાદ, આમ આદમી પાર્ટી, ટીએમસી અને હવે શિવસેના તરફથી બળવાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. ઓપરેશન લોટસ અને ઓપરેશન ટાઇગર જેવા શબ્દો રાજકીય વર્તુળોમાં ગુંજ્યા છે.
પક્ષપલટો કરનારાઓએ સમીકરણો બદલી નાખ્યા
આમ આદમી પાર્ટીથી પક્ષપલટો શરૂ થયો હતો. એપ્રિલમાં, રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત સાત AAP સાંસદો પક્ષ બદલીને ભાજપમાં જોડાયા. ચઢ્ઢાએ આરોપ લગાવ્યો કે AAP તેના મૂળ સિદ્ધાંતોથી ભટકી ગઈ છે. આ પછી, મે મહિનામાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થતાં જ, TMCમાં મમતા બેનર્જી સામે બળવો ફાટી નીકળ્યો. TMC એટલી હચમચી ગઈ કે પહેલા લગભગ 60 ધારાસભ્યોએ બળવો કર્યો, અને પછી, એક પછી એક, 20 સાંસદો અન્ય પક્ષોમાં જોડાયા. TMCની પોસ્ટર ગર્લ સયાની ઘોષ જેવા નેતાઓએ પણ બળવાનો માર્ગ પસંદ કર્યો. હવે, શિવસેના (યુનાઇટેડ)ના નવ સાંસદોમાંથી 6 પક્ષ બદલવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.
લોકસભામાં NDA જાદુઈ સંખ્યાથી કેટલી દૂર છે?
બંધારણ સુધારા બિલ પસાર કરવા માટે સરકારને લોકસભામાં બે તૃતીયાંશ બહુમતી જરૂરી છે, એટલે કે 360 મતોની જરૂર છે. હવે જોઈએ કે ભાજપ તે આંકડાથી કેટલી દૂર છે. 2024ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ પછી, NDA પાસે 293 બેઠકો હતી, પરંતુ ગણિત બદલાઈ ગયું છે. 20 બળવાખોર ટીએમસી સાંસદોના સમર્થનથી આ આંકડો 313 સુધી પહોંચી જશે. બળવાખોર શિવસેના (UBT) સાંસદોના સમર્થનથી આ આંકડો 319 સુધી પહોંચી શકે છે.
વાત અહીં પૂરી થતી નથી. ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્યએ દાવો કર્યો છે કે સમાજવાદી પાર્ટીના 25થી 30 લોકસભા સાંસદો પક્ષ બદલવા માટે તૈયાર છે. જો આવું થાય અને આ સાંસદો NDAને સમર્થન આપે, તો NDAનો આંકડો 350ની નજીક પહોંચી જશે.
જો કે તમિલનાડુમાં DMK પણ કોંગ્રેસથી નારાજ છે અને તેણે અખિલ ભારતીય ગઠબંધનથી પોતાને દૂર કરી દીધા છે. હવે એવી ચર્ચા છે કે 22 DMK સાંસદો સંસદમાં મતદાનથી દૂર રહીને NDAનો રસ્તો સરળ બનાવી શકે છે.
રાજ્યસભામાં NDAની તાકાત વધી
છેલ્લા બે મહિનામાં થયેલા બળવાખોરો અને તાજેતરની રાજ્યસભાની ચૂંટણીઓએ પણ રાજ્યસભાનો માહોલ બદલી નાખ્યો છે. તાજેતરની રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં NDAએ 26માંથી 19 બેઠકો જીતી હતી. રાજ્યસભામાં ભાજપ પાસે હવે 114 બેઠકો છે, જેનાથી NDAની સંખ્યા 150 થઈ ગઈ છે. TMCના વધુ ત્રણ ભૂતપૂર્વ સાંસદો જોડાવાના છે. રાજ્યસભામાં બે તૃતીયાંશ બહુમતી માટે 163 બેઠકોની જરૂર છે, અને NDA હવે આ આંકડો હાંસલ કરવા માટે માત્ર 10 બેઠકો દૂર છે.