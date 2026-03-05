મેટ્રોમાં AC કેટલા પર હોય છે ? વારંવાર દરવાજા ખોલવા છતાં ગરમી કેમ નથી લાગતી? આ સાંભળીને તમને નવાઈ લાગશે.
Metro AC Tamprechar: તમે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેનો અને મેટ્રો વિશે ઘણી રસપ્રદ વાતો વાંચી હશે. પરંતુ આજે, અમે મેટ્રોમાં AC ટેકનોલોજી વિશે કેટલીક રસપ્રદ માહિતી શેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ.
Trending Photos
Metro AC Tamprechar: ભારતના ઘણા શહેરોમાં હવે મેટ્રો કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે, જે પરિવહનને સરળ બનાવે છે અને મુસાફરો માટે આરામદાયક મુસાફરી પૂરી પાડે છે. દેશના સૌથી વ્યસ્ત મેટ્રો નેટવર્કની વાત કરીએ તો, દિલ્હી મેટ્રો પ્રથમ ક્રમે છે. દરરોજ સેંકડો કિલોમીટરથી વધુ અંતર કાપતી, લાખો મુસાફરોનું પરિવહન કરતી અને તેના કાર્યક્ષમ સંચાલન માટે જાણીતી, શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે એસી પાવર શું છે? મેટ્રોના દરવાજા વારંવાર ખુલ્યા પછી પણ ગરમી કેમ નથી લાગતી? જો તમને ખાતરી ન હોય, તો ચાલો સમજાવીએ
મેટ્રોમાં કેટલા ટન એસી લગાવવામાં આવે છે?
તમે જોયું હશે કે તીવ્ર ગરમીમાં, મુસાફરો મેટ્રોમાં ચઢતાની સાથે જ, તેમનો પરસેવો થોડા જ સમયમાં બાષ્પીભવન થઈ જાય છે. કારણ કે મેટ્રોમાં લાગેલી એસી. જો તમે પરિચિત ન હોવ, તો મેટ્રોમાં સ્થાપિત એસી 12 ટન સુધીની ક્ષમતા ધરાવી શકે છે. આ લગભગ 42.2 કિલોવોટ વીજળીનો વપરાશ કરી શકે છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે મેટ્રોનું એસી પ્રતિ કલાક 42 યુનિટ વીજળીનો વપરાશ કરે છે.
શું તમને ખબર છે?
દિલ્હી મેટ્રોની એક જૂની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ મુજબ, મેટ્રોમાં એર કન્ડીશનીંગ સિસ્ટમ મુસાફરોને પંખા દ્વારા તાજી હવા પૂરી પાડે છે, જે સ્ટેશનોની અંદર CO2 સ્તરના આધારે કાર્યરત હોય છે.
મેટ્રોમાં AC ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે?
સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર, મેટ્રોના AC વિશે ખૂબ જ રસપ્રદ વાત શેર કરી. પોસ્ટમાં જણાવાયું છે કે મેટ્રોમાં તાપમાન સેન્સર દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. દરેક કોચમાં 52થી 56 કિલોવોટના બે HVAC યુનિટ હોય છે. દરેક સ્ટોપ પર દરવાજા ખોલવા અને બંધ કરવાથી નોંધપાત્ર ઉર્જાનું નુકસાન થાય છે. મેટ્રોની અંદરનું AC સામાન્ય રીતે 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર સેટ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ભીડને કારણે, તે 27 ડિગ્રી સુધી વધી જાય છે.
મેટ્રોના દરવાજા વારંવાર ખુલે છે ત્યારે પણ ગરમી કેમ નથી લાગતી?
ખરેખર, મેટ્રોના સ્લાઇડિંગ દરવાજા ખૂબ જ ઝડપી ગતિએ ખુલે છે અને બંધ થાય છે. છતાં, બહારથી ગરમ હવાને પ્રવેશવામાં ખૂબ જ ઓછો સમય લાગે છે. મેટ્રોમાં AC ખૂબ જ હાઈ-ક્ષમતા ધરાવતા હોવાથી, દરવાજા બંધ થતાં જ, તેઓ થોડીક સેકન્ડોમાં ઠંડી હવા છોડે છે, જે અંદરના તાપમાનને સંતુલિત કરે છે.
મહત્વનું છે કે મેટ્રો કોચનું શરીર પણ સારી રીતે ઇન્સ્યુલેટેડ છે, તેથી મુસાફરોને અંદર ગરમીનો અનુભવ થતો નથી. માર્ગ દ્વારા, મોટાભાગના મેટ્રો સ્ટેશનો પણ એસીથી સજ્જ છે, જે મેટ્રોના દરવાજા ખુલે ત્યારે વધુ પડતી ગરમ હવાને પ્રવેશતા અટકાવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે