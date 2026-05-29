/જીવ જોખમમાં મૂકીને હોર્મુઝમાંથી કેવી રીતે નીકળી રહ્યા છે ભારતીય જહાજો, હેરાન કરી દેશે આ કહાની

Strait of Hormuz Crisis: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેનું યુદ્ધ હજુ ટક્યું નથી. જો કે, સીઝફાયરના કારણે થોડી રાહત ચોક્કસ મળી છે, પણ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હજુ પણ પૂરી રીતે ખુલ્લું નથી. આ બધાની વચ્ચે કેટલાક જહાજો પેટ્રોલિયમ પદાર્થો લઈને ભારત આવ્યા છે.
Strait of Hormuz Crisis: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેનું યુદ્ધ હજુ ટક્યું નથી. જો કે, સીઝફાયરના કારણે થોડી રાહત ચોક્કસ મળી છે, પણ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હજુ પણ પૂરી રીતે ખુલ્લું નથી. આ બધાની વચ્ચે કેટલાક જહાજો પેટ્રોલિયમ પદાર્થો લઈને ભારત આવ્યા છે. જો કે, આ જહાજો ભારત કેવી રીતે પહોંચ્યા અને તેની પાછળ કેટલો સંઘર્ષ રહેલો છે, તે પોતાનામાં જ એક રસપ્રદ કહાની છે. ભારત અને ઈરાન વચ્ચે આ તાલમેલ કેવી રીતે બેઠો? કયા જહાજોને હોર્મુઝમાંથી પસાર થવા માટે પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે? આ તમામ બાબતો શિપિંગ મંત્રાલયે શુક્રવારે જણાવી હતી. જો કે, સુરક્ષાના કારણોસર આ આખી પ્રક્રિયામાં ઘણી બાબતોને ગુપ્ત પણ રાખવામાં આવી છે.
કેવી રીતે થાય છે ઈરાન સાથે સંકલન?
શિપિંગ મંત્રાલયના ડાયરેક્ટર ઓપેશ કુમાર શર્માએ શુક્રવારે આંતર-મંત્રાલય બ્રીફિંગમાં આ અંગે માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "હું એ તો સ્પષ્ટ ન જણાવી શકું કે ઈરાન સાથે સંકલન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ પ્રક્રિયામાં વિદેશ મંત્રાલયની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વની છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, જહાજોની પ્રાથમિકતા પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય તેમજ ખાતર મંત્રાલયના સંકલન દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. આ પ્રાથમિકતાના આધારે અમે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી જહાજોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ.
શર્માએ વધુમાં જણાવ્યું કે, હોર્મુઝમાં હાલમાં ભારતીય ધ્વજ ધરાવતા લગભગ 13 જહાજો છે. જેમાં એક એલપીજી ટેન્કર, પાંચ ક્રૂડ ઓઈલ ટેન્કર, એક કેમિકલ ટેન્કર, ત્રણ કન્ટેનર જહાજ, બે બલ્ક કેરિયર અને એક ડ્રેજર સામેલ છે. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું શિપિંગ ડેટાની જાહેર ઉપલબ્ધતા જહાજોની અવરજવરને અસર કરે છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, આ સવાલનો જવાબ આપવો ઘણો મુશ્કેલ છે. જે પણ ડેટા પબ્લિક ડોમેનમાં ઉપલબ્ધ છે, તેનો ઉપયોગ કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તે રીતે કરી શકે છે અને તે સંપૂર્ણપણે વાપરનારની દાનત પર નિર્ભર કરે છે.
ભારતના આ જહાજો હોર્મુઝ પાર કરીને આવ્યા
નોંધનીય છે કે, ઈરાન યુદ્ધના કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં જહાજોની અવરજવર ખૂબ જ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ છે. તેમ છતાં ભારત અહીંથી જહાજોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં સફળ રહ્યું છે. 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી હોર્મુઝમાંથી જહાજોનું નીકળવું મુશ્કેલ બન્યું છે. આમ છતાં અન્ય દેશોની સરખામણીમાં ભારતના જહાજો અહીંથી વધુ સંખ્યામાં નીકળ્યા છે. આ જહાજોમાં શિવાલિક, નંદા દેવી, જગ લાડકી, પાઈન ગેસ, જગ વસંત, બીડબ્લ્યુ ટાયર, બીડબલ્યુ એલ્મ અને ગ્રીન સાન્વી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
હોર્મુઝ લાંબો સમય બંધ રહ્યો તો મોટું સંકટ
વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમ (WEF) દ્વારા ગુરુવારે જાહેર કરવામાં આવેલા એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જો હોર્મુઝ આ વર્ષના બીજા ભાગમાં પણ બંધ રહેશે, તો કોવિડ-19 જેવા ગંભીર આર્થિક સંકટ સર્જાઈ શકે છે, જો કે હાલમાં મંદીના જોખમને નકારી કાઢવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રીઓએ હોર્મુઝના બંધ રહેવાને ગત વર્ષના ટેરિફ સંકટ કરતા પણ વધુ નુકસાનકારક ગણાવ્યું છે. તેમનું માનવું છે કે, જો આ બંધી વર્ષના બીજા ભાગ સુધી ચાલુ રહેશે, તો તેની અસર કોવિડ-19 સંકટ જેટલી જ ગંભીર હોઈ શકે છે. આનાથી વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈન, ઉર્જા અને ખાદ્ય ચીજોના ખર્ચ પર વ્યાપક અસર પડશે.
રિપોર્ટમાં બીજા રસ્તા શોધવાની સલાહ
બીજી તરફ નાણાકીય સલાહકાર કંપની EYના એક રિપોર્ટમાં ભારતને વૈકલ્પિક રસ્તાઓ શોધવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ભારતને હોર્મુઝ પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે પોતાના વેપાર માર્ગોમાં વિવિધતા લાવવાની અને ભારત-પશ્ચિમ એશિયા-યુરોપ ઈકોનોમિક કોરિડોર (IMEC) તથા મલક્કાની સામુદ્રધુની દ્વારા ઈન્ડો-પેસિફિક માર્ગ જેવા વૈકલ્પિક સંપર્ક માર્ગોના વિકાસમાં તેજી લાવવાની જરૂર છે.