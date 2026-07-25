/ભારતમાં કેવી રીતે નક્કી થાય છે વળતર, CJPની માંગ વચ્ચે જાણી લો નિયમો? જાણો કયા કેસમાં કેટલું અને કેવી રીતે મળે છે કોમ્પેન્સેશન

Compensation Rules India: શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા નીટ પેપર લીક બાદ આત્મહત્યા કરનાર વિદ્યાર્થીઓના પરિવારો માટે એક કરોડના વળતરની માંગ વચ્ચે એક મોટો મુદ્દો ફરીથી ફોકસમાં આવ્યો છે. ભારતમાં વળતર નક્કી કરવાનું કોઈ એક સિંગલ ફોર્મ્યુલા નથી. તેના બદલે રકમ કેસની પ્રકૃતિ પર નિર્ભર કરે છે. ભલે તેમાં જમીન અધિગ્રહણ, માર્ગ અકસ્માત, કાર્યસ્થળ પર દુર્ઘટના અથવા તો અસાધારણ સ્થિતિ સામેલ હોય. અલગ-અલગ કાનૂન અને સરકારી નીતિ આ વાત નક્કી કરે છે કે વળતરનું મૂલ્યાંકન અને ચુકવણી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે.
જમીન અધિગ્રહણ મામલાઓમાં વળતર
સરકાર દ્વારા અધિગ્રહિત જમીનનું વળતર જમીન અધિગ્રહણ, પુનર્વાસ અને પુનઃસ્થાપનમાં યોગ્ય વળતર અને પારદર્શિતાનો અધિકાર અધિનિયમ 2013 હેઠળ નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે.
પ્રહેલું પગલું ક્ષેત્રમાં સર્કલ રેટ અને હાલના વેચાણ વ્યવહારો પર વિચાર કરીને જમીનના બજાર મૂલ્યનું આકલન કરવાનું છે. ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં આ મૂલ્યને એક નક્કી કરેલા ગુણકથી ગુણાકાર કરવામાં આવી શકે છે, જેનાથી બજારના ચાર ગણા સુધીનું વળતર મળી શકે છે. શહેરી ક્ષેત્રમાં જમીન માલિક સામાન્ય રીતે બજાર મૂલ્યના બમણા બરાબર વળતરના હકદાર હોય છે.
દુર્ઘટના અને મૃત્યુ પર કેવી રીતે નક્કી થાય છે વળતર?
માર્ગ અકસ્માત, કાર્યસ્થળ પર ઈજા પહોંચવી અથવા તો મૃત્યુ સાથે જોડાયેલા મામલાઓમાં વળતર અલગ-અલગ કાનૂની જોગવાઈઓ હેઠળ નક્કી થાય છે. માર્ગ અકસ્માત માટે અદાલતો અને મોટર અકસ્માત દાવો ટ્રિબ્યુનલ ગુણક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને વળતરની ગણતરી કરે છે. આ પીડિતની ઉંમર, આવક અને આશ્રિતોની સંખ્યા જેવા પરિબળો પર વિચાર કરે છે. કાર્યસ્થળ પર દુર્ઘટનામાં કર્મચારી વળતર અધિનિયમ 1923 હેઠળ નોકરીદાતાઓએ કર્મચારીઓની ઉંમર, વેતન અને ડ્યુટી દરમિયાન ઈજા અથવા તો મૃત્યુના આધારે વળતર આપવાની જરૂર હોય છે.
અસાધારણ સ્થિતિમાં શું થાય છે?
નીતિગત નિષ્ફળતા, સાર્વજનિક વિરોધ પ્રદર્શન અથવા તો રાષ્ટ્રીય વિવાદ સાથે જોડાયેલા મામલાઓમાં વળતર માટે કોઈ નક્કી કરેલા કાનૂની ફોર્મ્યુલાનું પાલન કરવામાં આવતું નથી. તેના બદલે સરકારો કાનૂની, નાણાકીય અને માનવીય પાસાઓ પર વિચાર કર્યા બાદ કેબિનેટ નિર્ણયો અથવા તો ખાસ વહીવટી આદેશો દ્વારા સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવે છે.
આની સાથે જ વળતરમાં જો વિલંબ થાય છે, તો અદાલત સંબંધિત સત્તાધિકારીને મૂળ રકમ સાથે વ્યાજની ચુકવણી કરવાનો નિર્દેશ આપી શકે છે. જે નાગરિકો આપેલા વળતરથી સંતુષ્ટ નથી તેમને જમીન અધિગ્રહણ, પુનર્વાસ અને પુનઃસ્થાપન પ્રાધિકરણ અથવા તો યોગ્ય ઉચ્ચ ન્યાયાલય કે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની સામે આને પડકારવાનો પૂરો અધિકાર છે.