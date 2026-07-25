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ભારતમાં કેવી રીતે નક્કી થાય છે વળતર, CJPની માંગ વચ્ચે જાણી લો નિયમો? જાણો કયા કેસમાં કેટલું અને કેવી રીતે મળે છે કોમ્પેન્સેશન

Compensation Rules in India: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શિક્ષણ મંત્રીના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. CJPની માંગ પેપર લીક પછી આત્મહત્યા કરનાર વિદ્યાર્થીઓના પરિવારજનોને વળતર આપવાની છે. ત્યારે બધાના મનમાં એક પ્રશ્ન ચોક્કસપણે ઉદ્ભવે છે આખરો વળતર કેવી રીતે નક્કી થાય છે અને શું છે તેના નિયમો, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 25, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:58 PM IST
ભારતમાં કેવી રીતે નક્કી થાય છે વળતર, CJPની માંગ વચ્ચે જાણી લો નિયમો? જાણો કયા કેસમાં કેટલું અને કેવી રીતે મળે છે કોમ્પેન્સેશન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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