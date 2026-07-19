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Sonam Wangchuk Health Update: હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા બાદ કેવી છે હાલત? સફદરજંગ હોસ્પિટલે જાહેર કર્યું હેલ્થ બુલેટિન!

સોનમ વાંગચુકને લઈને સફદરજંગ હોસ્પિટલ તરફથી હેલ્થ બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અનશનને કારણે તેમના બ્લડ પેરામીટર્સમાં કેટલાક ફેરફાર થયા છે અને ડોક્ટરોની ટીમ તેમના સ્વાસ્થ્ય પર સતત નજર રાખી રહી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 19, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:46 AM IST
Sonam Wangchuk Health Update: હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા બાદ કેવી છે હાલત? સફદરજંગ હોસ્પિટલે જાહેર કર્યું હેલ્થ બુલેટિન!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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