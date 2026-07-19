/Sonam Wangchuk Health Update: હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા બાદ કેવી છે હાલત? સફદરજંગ હોસ્પિટલે જાહેર કર્યું હેલ્થ બુલેટિન!

Sonam Wangchuk Health Update: લદ્દાખની માંગોને લઈને લાંબા સમયથી ચર્ચામાં રહેનાત એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્યને લઈને મોટા અપડેટ સામે આવ્યા છે. દિલ્હીની વર્ધમાન મહાવીર મેડિકલ કોલેજ અને સફદરજંગ હોસ્પિટલ તરફથી તેમના સ્વાસ્થ્યને લઈને હેલ્થ બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કહેવામાં આવ્યું છે કે લાંબા સમય સુધી અનશન પર રહેવાને કારણે તેમના શરીર પર તેની અસર પડી છે. જોકે તેમના મુખ્ય પેરામીટર્સ સ્થિર છે, પરંતુ ડોક્ટરોની ટીમ કોઈ જોખમ લેવા ઈચ્છતા નથી.
હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ તરફથી જારી જાણકારી પ્રમાણે તેમને દરેક જરૂરી ડોક્ટરની સહાયતા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે લાંબા સમય સુધી ઉપવાસ કે અનશન પર રહેવાને કારણે તેમના શરીરના અંગો અને આંતરિક સિસ્ટમ પર વધુ અસર પડી છે. આ કારણે તેમને તત્કાલ ડોક્ટરની દેખરેખમાં લાવવામાં આવ્યા, જેથી કોઈ મોટી મુશ્કેલીથી બચી શકાય.
Delhi: Activist Sonam Wangchuk's health update as on 8.30 AM | Sonam Wangchuk is being given the required medical intervention at VMMC & Safdarjung Hospital. His vital parameters are stable at present; however, his blood parameters remain marginally altered, and considering the… pic.twitter.com/cgXzoToPbJ
— ANI (@ANI) July 19, 2026
કેવી છે સોનમ વાંગચુકની તબીયત
સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય અંગે હોસ્પિટલે જણાવ્યું કે તેમના વાઇટલ પેરામીટર્સ એટલે કે બ્લડ પ્રેશર અને પલ્સ જેવી વસ્તુ કંટ્રોલમાં અને સ્થિર છે. પરંતુ આ સાથે ડોક્ટરોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમના બ્લડ પેરામીટર્સમાં થોડો ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે. લાંબા સમય સુધી ભૂખ્યા રહેવાને કારણે શરીરમાં થનાર ફેરફારોને જોતા તેમને ખાસ મેડિકલ કેરમાં રાખવામાં આવ્યા છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે આવા સમયે દર્દીઓ પર સતત નજર રાખવાની જરૂર હોય છે.
AIIMS અને સફદરજંગના ડોક્ટરોની સ્પેશિયલ ટીમ
સોનમ વાંગચુકની સારવાર માટે ડોક્ટરોની એક મોટી અને અનુભવી ટીમ કામ કરી રહી છે. તેમાં સફદરજંગ હોસ્પિટલ અને એમ્સ નવી દિલ્હીના નિષ્ણાંત ડોક્ટરો સામેલ છે. આ ડોક્ટરોનું માનવું છે કે સોનમ વાંગચુકની હાલત ભલે અત્યારે સ્થિર જોવા મળી રહી છે, પરંતુ તેમના શરીરમાં ગમે ત્યારે કોઈ મેડિકલ કોમ્પ્લિકેશન કે સમસ્યા આવી શકે છે. આ ખતરાને કારણે ડોક્ટરની ટીમ સતત તેમના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખી રહી છે.