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કેટલા ચલાન ફાટે તો રદ્દ થઈ શકે છે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ? નહીં જાણતા હોવ આ જરૂરી ટ્રાફિક નિયમ

Driving License Cancel Rule: જો તમે વારંવાર ટ્રાફિક ચલાન કપાયા પછી માત્ર દંડ ભરીને ટેન્શન ફ્રી થઈ જાઓ છો તો તમારે સાવધાન થવાની જરૂર છે. ટ્રાફિક નિયમોના સતત ઉલ્લંઘનથી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પણ રદ્દ થઈ શકે છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:36 PM IST
કેટલા ચલાન ફાટે તો રદ્દ થઈ શકે છે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ? નહીં જાણતા હોવ આ જરૂરી ટ્રાફિક નિયમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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