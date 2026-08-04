/કેટલા ચલાન ફાટે તો રદ્દ થઈ શકે છે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ? નહીં જાણતા હોવ આ જરૂરી ટ્રાફિક નિયમ

Driving License Cancel Rule: જો તમે ટ્રાફિક ચલાનને માત્ર દંડ ભરીને પૂરું થઈ જતું બાબત સમજો છો તો સાવધાન થઈ જાઓ. કારણ કે આ વર્ષે લાગુ થયેલા નવા નિયમો હેઠળ વારંવાર ટ્રાફિક નિયમ તોડવો તમને મોંઘો પડી શકે છે. હવે માત્ર ચલાન ભરવાથી કામ નહીં ચાલે, કારણ કે સતત નિયમ તોડવા પર તમારું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પણ રદ્દ કરવામાં આવી શકે છે.
સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ એક્ટના નવા નિયમો અનુસાર, જો કોઈ ડ્રાઇવર 1 જાન્યુઆરી 2026 થી 31 ડિસેમ્બર 2026 એટલે કે એક વર્ષમાં 5 કે તેથી વધુ વખત ટ્રાફિક નિયમ તોડે છે તો તેને ગંભીર ઉલ્લંઘન માનવામાં આવશે. આવા કિસ્સાઓમાં ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રદ્દ કરવાની પ્રક્રિયા કરી શકે છે. જોકે, અંતિમ નિર્ણય સંબંધિત રિજનલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફિસ (RTO) કરશે અને કાર્યવાહી પહેલાં ચાલકને પોતાનો પક્ષ મૂકવાની તક પણ આપવામાં આવશે.
આધાર લિંક હોવાથી દરેક ચલાનનો રેકોર્ડ રહેશે
પહેલા ઘણા લોકો અલગ-અલગ શહેરોમાં ચલાન કપાયા પછી પણ સરળતાથી બચી જતા હતા, પરંતુ હવે એવું નહીં થાય. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ આધાર સાથે લિંક હોવાના કારણે દેશમાં ગમે ત્યાં ટ્રાફિક નિયમ તોડવા પર તેનો રેકોર્ડ સીધો તમારી પ્રોફાઇલમાં ઉમેરાઈ જશે. ઈ-ચલાન સિસ્ટમ હવે વાહન અને સારથી પોર્ટલ સાથે સંપૂર્ણપણે જોડાયેલી છે, જેથી દરેક વખતે નિયમ તોડવાનો રેકોર્ડ એક જ જગ્યાએ રહે છે.
હવે AI કેમેરા પણ કાપી રહ્યા છે ચલાન
હવે ચલાન કાપવા માટે દરેક જગ્યાએ ટ્રાફિક પોલીસની હાજરી જરૂરી નથી. ઘણી જગ્યાઓ પર AI કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે, જે 24 કલાક રસ્તાઓ પર નજર રાખે છે. આ કેમેરા નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતાં જ આપોઆપ ઈ-ચલાન ઈશ્યૂ કરી દે છે. એવામાં એ વિચારીને નિયમ તોડવો કે કોઈ જોઈ રહ્યું નથી, હવે ભારે પડી શકે છે.
વારંવાર નિયમ તોડનારાઓ પર રહેશે ખાસ નજર
સરકારી આંકડાઓ અનુસાર લગભગ 70 ટકા ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન માત્ર 20 ટકા એવા ડ્રાઇવરો કરે છે, જે વારંવાર એ જ ભૂલ દોહરાવે છે. સરકારનું માનવું છે કે માત્ર દંડ ભરવાથી લોકોની ટેવ બદલાતી નથી. તેથી લાયસન્સ રદ્દ કરવા જેવા કડક પગલાંથી ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન વધુ સારી રીતે કરાવી શકાશે.
લાયસન્સ રદ્દ થયા પછી ગાડી ચલાવવી પડશે મોંઘી
જો કોઈ વ્યક્તિનું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રદ્દ થઈ ચૂક્યું છે અને ત્યાર પછી પણ તે વાહન ચલાવતાં પકડાય છે તો મોટર વાહન સુધારા અધિનિયમ 2019 હેઠળ તેના પર 10 હજાર રૂપિયા સુધીનો દંડ ફટકારવામાં આવી શકે છે.