/એક મહિલા પોતાના જીવનમાં કેટલા બાળકોને જન્મ આપી શકે છે? તમને પણ નહીં ખબર હોય સાચો જવાબ

How Many Children Can a Woman Give Birth: માં બનવું એ દરેક સ્ત્રીના જીવનમાં એક ખાસ અનુભવ હોય છે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે એક સ્ત્રી તેના જીવનકાળમાં કેટલા બાળકોને જન્મ આપી શકે છે? ચાલો જાણીએ કે વિજ્ઞાન શું કહે છે અને કઈ સ્ત્રીએ વિશ્વનો સૌથી મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
એક સ્ત્રી જીવનકાળમાં કેટલા બાળકોને જન્મ આપી શકે છે?
માતા બનવું એ એક અદ્ભુત અનુભૂતિ છે. જો કે, આ સમય દરમિયાન સ્ત્રીમાં ઘણા ફેરફારો થાય છે. સ્ત્રીનું શરીર બાળકોને જન્મ આપવા માટે રચાયેલ છે. પ્રજનન વય સામાન્ય રીતે 12-13 વર્ષની ઉંમરે શરૂ થાય છે અને 45-50 વર્ષ સુધી રહે છે.
35-40 વર્ષની ઉંમર સુધી બાળકો પેદા કરી શકે
આ રીતે, દરેક સ્ત્રીમાં લગભગ 35થી 40 વર્ષની ઉંમર સુધી બાળકોને જન્મ આપવાની ક્ષમતા હોય છે. સ્ત્રીના શરીરમાં દર મહિને એક ઇંડા બને છે, જો ગર્ભધારણ થાય છે, તો 9 મહિના પછી બાળકનો જન્મ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, જો આપણે ગણતરી કરીએ, તો દર વર્ષે એક બાળકનો જન્મ થઈ શકે છે, જે 35-40 બાળકોનો સંભવિત જન્મ દર સૂચવે છે, પરંતુ આ વ્યવહારીક રીતે અશક્ય છે.
આ પાછળના કેટલાક કારણો શું છે?
આ પાછળના કેટલાક કારણો છે, જેમાં ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન અને પછી શરીરને આરામની જરૂર હોય છે. ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે સ્તનપાન થોડા સમય માટે નવી ગર્ભાવસ્થા થવાથી રોકે છે. આ સમયગાળો સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાઓ, થાક અને પોષણની ઉણપ તરફ દોરી શકે છે.
સૌથી લાંબો રેકોર્ડ
guinnessworldrecords.com મુજબ, વિશ્વના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ બાળકોની માતા વેલેન્ટિના વાસિલીવા (રશિયા) છે. 18મી સદીમાં, તેણીએ 69 બાળકોને જન્મ આપ્યો હતો, જેમાં 27 ગર્ભાવસ્થાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 16 જોડિયા, 7 ત્રિપુટી અને 4 વાર 4 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી, 67 બાળકો બાળપણથી આગળ બચી ગયા. આ રેકોર્ડ ફક્ત એટલા માટે પ્રાપ્ત થયો કારણ કે બહુવિધ જન્મ થયા. એક પછી એક આટલા બધા બાળકો હોવા ખૂબ મુશ્કેલ છે. આજના વિશ્વમાં, યુગાન્ડાની મરિયમ નાબાતાન્ઝીએ 36 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં 44 બાળકોને જન્મ આપ્યો છે.
9 બાળકોનો રેકોર્ડ
આજના સમયમાં, IVF અને દવાથી અનેક જોડિયા અથવા ત્રણ બાળકો પેદા થઈ શકે છે, પરંતુ માતા અને બાળકો માટે જોખમ વધતાં ડોકટરો 2થી 3 વધુ ભ્રૂણ રાખવાની ભલામણ કરતા નથી. 9 બાળકો (નોન-અપલેટ્સ)નો રેકોર્ડ પણ છે, પરંતુ તેઓ ભાગ્યે જ જીવિત રહે છે.
સ્ત્રી કેટલા બાળકો પેદા કરી શકે છે?
ડોક્ટરોનો અંદાજ છે કે જો એક સામાન્ય, સ્વસ્થ સ્ત્રી પોતાની સારી સંભાળ રાખે, સારી રીતે ખાય અને વારંવાર આરામ કરે તો 10થી 15 બાળકો પેદા કરી શકે છે. જો કે, 69 જેવા બાળકો પેદા કરવા ખૂબ ઓછા છે અને પ્રાચીન સમયથી છે. આજકાલ, મોટાભાગના પરિવારો પોતાને 1-3 બાળકો સુધી મર્યાદિત રાખે છે, જેથી દરેક બાળકને સારો ઉછેર મળી શકે છે.