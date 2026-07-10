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એક મહિલા પોતાના જીવનમાં કેટલા બાળકોને જન્મ આપી શકે છે? તમને પણ નહીં ખબર હોય સાચો જવાબ

How Many Children Can a Woman Give Birth: સ્ત્રી માટે માતા બનવું મોટું સપનું હોય છે, પણ હાલના સમયમાં માતા બનવા વિશે અનેક વિવાદો થાય છે, પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલી ઉંમરથી મહિલા બાળકો પેદા કરી શકે છે અને કેટલી ઉંમર સુધી બાળકો પેદા કરી શકે છે. ચાલો તેના વિશે અને મહિલા પોતાના જીવન કાળમાં કેટલા બાળકો પેદા કરી શકે છે તેના વિશે જણાવીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 10, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:37 PM IST
એક મહિલા પોતાના જીવનમાં કેટલા બાળકોને જન્મ આપી શકે છે? તમને પણ નહીં ખબર હોય સાચો જવાબ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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