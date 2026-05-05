/ચૂંટણી હાર્યા બાદ મમતા બેનર્જીએ કેટલા દિવસમાં ખાલી કરવું પડશે CM હાઉસ ? જાણો શું છે નિયમ

CM House : પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીમાં મમતા બેનર્જીની કારમી હાર થઈ છે. મમતા દીદીની હાર બાદ હવે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાન ખાલી કરવા અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, હાર બાદ મુખ્યમંત્રીએ કેટલા દિવસમાં CM હાઉસ ખાલી કરવું જરૂરી છે.
CM House : પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તાની ચાવી હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે છે અને ભવાનીપુરમાં મમતા બેનર્જીની ચૂંટણીમાં થયેલી હાર આ ચૂંટણીનો સૌથી મોટો અપસેટ છે. 207 બેઠકોની પ્રચંડ બહુમતી સાથે ભાજપ સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે, જ્યારે ટીએમસી માત્ર 80 બેઠકો પર સમેટાઈ ગઈ છે.
આ મોટા રાજકીય પરિવર્તન પછી પ્રશ્ન ફક્ત સત્તાના હસ્તાંતરણનો જ નહીં પરંતુ સરકારી પ્રોટોકોલનું પાલન કરવાનો પણ છે. નિયમો અનુસાર, સત્તા ગુમાવ્યા પછી મમતા બેનર્જીએ મુખ્યમંત્રીનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન કેટલા સમયમાં ખાલી કરવું પડશે અને સુપ્રીમ કોર્ટે આ બાબતે કયા કડક નિર્દેશો જારી કર્યા છે તે અંગે આ લેખમાં જાણીશું.
મમતા બેનર્જીની હાર
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોએ રાજ્યના રાજકારણમાં એક નવા યુગની શરૂઆત કરી છે. પ્રથમ વખત ભાજપે રાજ્યમાં બે તૃતીયાંશથી વધુ બહુમતી મેળવી છે, 206 બેઠકો કબજે કરી છે. તેનાથી વિપરીત રાજ્યમાં લાંબા સમયથી શાસન કરનારી ટીએમસી માત્ર 80 બેઠકો સુધી સીમિત રહી છે. સૌથી આઘાતજનક હાર ખુદ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની હતી, જેમને ભાજપના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ તેમના જ ગઢ ભવાનીપુરમાં 15,000થી વધુ મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા હતા.
મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાન ખાલી કરવાની છેલ્લી તારીખ
રાજ્યમાં નવા મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક થતાંની સાથે જ વિદાય લેતા મુખ્યમંત્રીએ તેમનું સત્તાવાર સરકારી નિવાસસ્થાન ખાલી કરવું ફરજિયાત બની જાય છે. નિયમો અનુસાર ચૂંટણીમાં હાર અથવા પદ પરથી રાજીનામું આપ્યા પછી સામાન્ય રીતે 15 દિવસથી એક મહિનાના સમયગાળામાં સરકારી બંગલો ખાલી કરવો જરૂરી છે. ઘણા રાજ્યોમાં વહીવટીતંત્ર આ માટે 15 દિવસની કડક સમયમર્યાદા લાગુ કરે છે, જોકે ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં ખાસ પરવાનગી સાથે આ સમયગાળો એક મહિના સુધી લંબાવી શકાય છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના કડક નિર્દેશો
દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે સરકારી બંગલાની ફાળવણી અંગે ખૂબ જ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. એક સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદામાં સર્વોચ્ચ અદાલતે પૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓને આજીવન સરકારી બંગલો રાખવાનો વિશેષાધિકાર આપતી જોગવાઈઓને સંપૂર્ણપણે રદ કરી દીધી છે. અદાલતોએ સ્પષ્ટ નિર્દેશો જારી કર્યા છે કે, પદ ખાલી કર્યા પછી મુખ્યમંત્રી એક સામાન્ય નાગરિકનો દરજ્જો ધારણ કરે છે. પરિણામે તેમણે કોઈ ખાસ છૂટછાટનો હકદાર બન્યા વિના નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં સામાન્ય રીતે મહત્તમ 2 થી 3 મહિના સુધી પોતાનો સત્તાવાર બંગલો ખાલી કરવો જરૂરી છે.
કાર્યકારી મુખ્યમંત્રીની સત્તાઓ અને મર્યાદાઓ
મુખ્યમંત્રીના રાજીનામા અને અનુગામીની નિમણૂક વચ્ચેના અંતરાલને ટ્રાન્ઝિશન પિરિયડ કહેવામાં આવે છે. આ તબક્કા દરમિયાન કાર્યકારી પદ પર સેવા આપતા વિદાય લેતા મુખ્યમંત્રીને ફક્ત આવશ્યક, રોજિંદા સરકારી વહીવટી કાર્યો સંભાળવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવે છે. તેમને કોઈપણ મોટા નીતિગત નિર્ણયો લેવા અથવા નવી નાણાકીય યોજનાઓની જાહેરાત કરવાથી બાકાત રાખવામાં આવે છે. ભાજપ પોતાના ધારાસભ્ય પક્ષના નેતાની પસંદગી કરે અને શપથ ગ્રહણ સમારોહની તારીખ નક્કી કરે કે તરત જ મમતા બેનર્જીને તેમનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન ખાલી કરવાની ઔપચારિક પ્રક્રિયા શરૂ કરવી પડશે.