છેલ્લા 14 વર્ષમાં 20.86 લાખ ભારતીયોએ છોડી દેશની નાગરિકતા, વિદેશ મંત્રાલયે આપી જાણકારી
વિદેશ મંત્રાલયના સત્તાવાર રેકોર્ડ મુજબ, છેલ્લા દાયકામાં, ત્યાગના કેસોની સંખ્યા સાથે, ભારતીય વિદેશીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો છે.
Trending Photos
ભારતની પ્રગતિ માટે સરકાર દ્વારા સતત પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે મોટી સંખ્યામાં લોકો ભારતની નાગરિકતા છોડી રહ્યાં છે. નાગરિકતા ત્યાગ વ્યક્તિગત પસંદ પર આધારિત છે. ભારત બેવડી નાગરિકતાની મંજૂરી આપતું નથી, તેથી વિદેશી પાસપોર્ટ લેવા પર ભારતીય નાગરિકતા છોડવી પડે છે. વિદેશ મંત્રાલયે છેલ્લા 14 વર્ષમાં કેટલા લોકોએ ભારતની નાગરિકતા છોડી છે તેના આંકડા આપ્યા છે.
નાગરિકતા છોડનાર વર્ષ દર વર્ષ નાગરિકતા છોડવાના આંકડાની જાણકારી વિદેશ રાજ્ય મંત્રી કીર્તિ વર્ધન સિંહે સંસદમાં આપી છે. આ જાણકારી રાજ્યસભામાં સાંસદ પ્રકાશ કરાતના સવાલના જવાબમાં આપવામાં આવી, જ્યાં તેમણે 2011થી 2024 સુધીના 14 વર્ષ દરમિયાન ભારતીય નાગરિકતા છોડનારાની કુલ સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આવો જાણીએ સમયગાળામાં કુલ કેટલા ભારતીયોએ પોતાની ભારતીય નાગરિકતા છોડી દીધી.
જવાબમાં મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યુ કે સરકાર દર વર્ષનો રેકોર્ડ રાખે છે અને આ આંકડા વ્યક્તિગત કારણોથી જોડાયેલા હોય છે. ગ્લોબલ વર્કપ્લેસના યુગમાં લોકો શિક્ષણ, નોકરી કે પારિવારિક કારણોથી વિદેશમાં વસી જાય છે.
કયા વર્ષે કેટલા લોકોએ છોડી નાગરિકતા
૨૦૧૧ માં, ૧,૨૨,૮૧૯ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૧૨ માં, ૧,૨૦,૯૨૩ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૧૩ માં, ૧,૩૧,૪૦૫ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૧૪ માં, ૧,૨૯,૩૨૮ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૧૫ માં, ૧,૩૧,૪૮૯ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૧૬ માં, ૧,૪૧,૬૦૩ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૧૭ માં, ૧,૩૩,૦૪૯ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૧૮ માં, ૧,૩૪,૫૬૧ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૧૯ માં, ૧,૪૪,૦૧૭ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૨૦ માં, ૮૫,૨૫૬ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૨૧ માં, ૧૬૩,૩૭૦ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૨૨ માં, ૨૨૫,૬૨૦ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૨૩ માં, ૨૧૬,૨૧૯ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
૨૦૨૪ માં, ૨૦૬,૩૭૮ લોકોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો.
2011થી 2024 સુધી કુલ 20,86,037 (લગભગ 20.86 લાખ) લોકોએ નાગરિકતા છોડી.
2020મા કોવિડ-19 મહામારીને કારણે અન્ય વર્ષની તુલનામાં જેટલા લોકોએ નાગરિકતા છોડી તે સૌથી ઓછા 85256 લોકોએ નાગરિકતા છોડી હતી. 2021-2024મા તેમાં વધારો થયો છે.
વર્તમાનમાં ભારતના 3.54 કરોડથી વધુ પ્રવાસી ભારતીય (ઓવરસીઝ ઈન્ડિયન) દુનિયાભરમાં ફેલાયેલા છે, જેમાં NIR, પર્સન્સ ઓફ ઈન્ડિયન ઓરિઝન (PIO) સામેલ છે. હાલના વર્ષોમાં સંખ્યામાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે