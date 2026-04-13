ટ્રમ્પે હોર્મુઝ પર નાકાબંધીની ધમકી વચ્ચે કેટલા ફસાયેલા છે ભારતના જહાજ ? સરકારે આપ્યો આંકડો

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaટ્રમ્પે હોર્મુઝ પર નાકાબંધીની ધમકી વચ્ચે કેટલા ફસાયેલા છે ભારતના જહાજ ? સરકારે આપ્યો આંકડો

How many Indian Ships Stuck in Hormuz: શાંતિની વાતચીત નિષ્ફળ ગયા પછી, હોર્મુઝની સામુદ્રધુની સંઘર્ષ માટે એક નવો તણાવ બની રહી હોય તેવું લાગે છે. પરિણામે, આ માર્ગ પર ઘણા ભારતીય જહાજો ફસાયેલા છે. મંત્રાલયે કઈ માહિતી આપી?
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:32 PM IST
How many Indian Ships Stuck in Hormuz: પાકિસ્તાનના ઇસ્લામાબાદમાં નિષ્ફળ વાતતચા પછી હોર્મુઝની સામુદ્રધુની પર અમેરિકા, ઈરાન અને ચીન વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે. હાલમાં, આ વિસ્તારમાં ઘણા ભારતીય જહાજો પણ હાજર છે. બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયના અધિક સચિવ મુકેશ મંગલે આ અંગે માહિતી આપી. તેમણે જણાવ્યું કે ઘણા ભારતીય જહાજો હજુ પણ પર્સિયન ગલ્ફમાં હાજર છે.

મંત્રાલયે જણાવ્યું, " કે અમે જહાજોને પાછા લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ.

મુકેશ મંગલે જણાવ્યું હતું કે, "અમે અમારા જહાજોને પાછા લાવવા માટે વિદેશ મંત્રાલય સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. અમે આમ કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ. અમારા જહાજો માટે હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાંથી રવાના થવાનું શક્ય બને કે તરત જ તેઓ પાછા ફરશે. હાલમાં, કુલ 15 ભારતીય ધ્વજવાળા અને ભારતીય માલિકીના જહાજો ત્યાં હાજર છે."

તેમણે ગ્રીન આશા અને જગ વિક્રમ જહાજો વિશે પણ માહિતી આપી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગ્રીન આશા 9 એપ્રિલે JNPT મુંબઈના દરિયાકાંઠે પહોંચ્યું હતું. જગ વિક્રમ પણ 15 એપ્રિલે કંડલા પહોંચશે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં શું થઈ રહ્યું છે?

અમેરિકા આ ​​વિસ્તાર અંગે અડગ રહ્યું છે. તેણે ઈરાન પર વસૂલીનો આરોપ લગાવ્યો છે. અમેરિકાની નાકાબંધીની જાહેરાત બાદ, ઈરાને કહ્યું છે કે જો તેના બંદરોને ધમકી આપવામાં આવશે, તો પર્સિયન ગલ્ફ અથવા ઓમાનના અખાતમાં કોઈ પણ બંદર સુરક્ષિત રહેશે નહીં.

આ દરમિયાન, ટ્રમ્પ કહે છે કે અમેરિકા તાત્કાલિક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પ્રવેશવાનો કે બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરતા જહાજોની નાકાબંધી શરૂ કરશે. તેમણે યુએસ નેવીને એવા જહાજોને અટકાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવા માટે ઈરાનને ફી ચૂકવી છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

