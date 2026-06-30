/લોકસભા અને રાજ્યસભામાં BJP પાસે કેટલી બેઠકો? જાણો સંસદમાં મોટી પાર્ટીઓનું લેટેસ્ટ નંબરગેમ

NDA Total MP: સંસદનું ચોમાસુ સત્ર શરૂ થવાનું છે. આ પહેલા, એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે સરકાર ફરી એકવાર બંધારણ સુધારા બિલ રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. જો કે, આ અંગે સત્તાવાર રીતે કંઈ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. મહત્વની વાત એ છે કે બંને ગૃહોમાં આવા બિલને પસાર કરવા માટે બે તૃતીયાંશ બહુમતી જરૂરી છે, અને ભારતીય જનતા પાર્ટી બેઠકોની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટી પાર્ટી છે. જો કે, તેમ છતાં, NDA બે તૃતીયાંશ બહુમતી પ્રાપ્ત કરવાથી દૂર છે.
સંખ્યાઓની રમતને સમજવી
ચાલો પહેલા લોકસભાનો વિચાર કરીએ. અહીં કુલ બેઠકોની સંખ્યા 543 છે, જે બે તૃતીયાંશ બહુમતી 362 બનાવે છે. હવે, 3 બેઠકો ખાલી છે, જે આ આંકડો ઘટાડીને 360 કરે છે. ખાલી બેઠકોમાં બશીરહાટ, શિલોંગ અને નાગાંવનો સમાવેશ થાય છે. 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પછી NDAની બેઠકોની સંખ્યા 293 હતી, જે તાજેતરના સમર્થન પછી વધી છે.
હાલમાં, ભાજપ 240 બેઠકો સાથે નીચલા ગૃહમાં સૌથી મોટો પક્ષ છે. વિરોધ પક્ષનું નેતૃત્વ કરતી કોંગ્રેસ 98 બેઠકો સાથે બીજા સ્થાને છે. મુખ્ય NDA પક્ષોમાં શિવસેના, તેલુગુ દેશમ પાર્ટી, જનતા દળ યુનાઇટેડ, લોક જનશક્તિ પાર્ટી, રામ વિલાસ પાર્ટી અને અન્ય ઘણા પક્ષોનો સમાવેશ થાય છે. વિરોધ પક્ષના સંખ્યાત્મક રીતે સૌથી મોટા પક્ષોમાં સમાજવાદી પાર્ટી, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને DMKનો સમાવેશ થાય છે. નોંધપાત્ર રીતે, જ્યારે TMC વિભાજીત થઈ ગઈ છે, ત્યારે DMK એ ભારત જોડાણથી પોતાને દૂર કરી દીધા છે.
બેઠકોની દ્રષ્ટિએ 10 સૌથી મોટા પક્ષો:
તાજેતરની પરિસ્થિતિ શું છે?
એનડીએ, જેની પાસે પહેલાથી જ 293 સાંસદો છે, તેને ટીએમસીના 20 અને શિવસેના યુબીટીના 6 સાંસદોનું સમર્થન મળ્યું છે. આનાથી કુલ 319 સાંસદો થાય છે. નોંધનીય છે કે, જો ડીએમકે મતદાનથી દૂર રહે છે, તો બે તૃતીયાંશ બહુમતીની જરૂરિયાત ઘટીને 342 થઈ જશે. એપ્રિલમાં ગૃહમાં બંધારણ સુધારો બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે, એનડીએને 298 સભ્યોનું સમર્થન હતું.
રાજ્યસભાનું ગણિત જાણો
ઉપલા ગૃહમાં સાંસદોની હાલની સંખ્યા 242 છે. NDAને બે તૃતીયાંશ સમર્થન મેળવવા માટે 164 બેઠકોની જરૂર છે. શાસક ગઠબંધન લોકસભા કરતાં ઉપલા ગૃહ(રાજ્યસભા)માં વધુ મજબૂત દેખાય છે. જો કે, તે હજુ પણ જરૂરી સંખ્યાથી ઘણું ઓછું છે.
રાજ્યસભામાં આ 10 પક્ષો પાસે સૌથી વધુ બેઠકો છે:
એઆઈએડીએમકે, જેડીયુ, એનસીપી, સમાજવાદી પાર્ટી અને ટીડીપીના ચાર-ચાર સાંસદ છે. સાત નામાંકિત છે, અને ચાર અપક્ષ અથવા અન્ય છે.
બળવાખોરો પર નિર્ણય ચોમાસુ સત્ર પહેલાં લેવામાં આવશે
લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા સંસદના આગામી ચોમાસુ સત્રની શરૂઆત પહેલાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને શિવસેના (UBT)માં બળવાના કેસોનો નિર્ણય લેશે. આ પક્ષોએ તેમના બળવાખોર સાંસદોને ગેરલાયક ઠેરવવાની માંગ કરી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સંસદના કાનૂની અને બંધારણીય નિષ્ણાતો વચ્ચે ચર્ચા ચાલી રહી છે, અને સ્પીકર તેમના સૂચનોના આધારે અંતિમ નિર્ણય લેશે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સમાન કેસોમાં પ્રિસાઇડિંગ અધિકારીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલા અગાઉના નિર્ણયો અને દાખલાઓનો પણ અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે જેથી તમામ બંધારણીય અને કાનૂની પાસાઓ પર વિચાર કર્યા પછી કાયદેસર રીતે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે. આ દરમિયાન, લોકસભા સચિવાલય ચોમાસા સત્ર માટે સંભવિત બેઠક વ્યવસ્થા પર પણ વિચાર કરી રહ્યું છે.
અલગ બેઠક વ્યવસ્થા માંગે છે DMK
તૃણમૂલ અને શિવસેના (UBT)ના બળવાખોર જૂથો ઉપરાંત, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમે પણ કોંગ્રેસ પાસેથી અલગ બેઠક વ્યવસ્થાની વિનંતી કરી છે. કોંગ્રેસે તમિલનાડુમાં દાયકાઓ જૂનું જોડાણ તોડી નાખ્યું છે અને મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયની પાર્ટી, તમિલનાડુ રાજ્ય વિધાનસભા સાથે હાથ મિલાવ્યો છે.