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લોકસભા અને રાજ્યસભામાં BJP પાસે કેટલી બેઠકો? જાણો સંસદમાં મોટી પાર્ટીઓનું લેટેસ્ટ નંબરગેમ

NDA Total MP: સંસદના ચોમાસુ સત્ર અંગે અટકળો ચાલુ છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બંધારણ સુધારા બિલ અંગે શાસક NDA અને વિપક્ષી પક્ષો વચ્ચે ફરી એકવાર ખેંચતાણ જોવા મળી શકે છે. જો કે, બિલ અંગે સત્તાવાર રીતે કંઈ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 30, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:22 AM IST
લોકસભા અને રાજ્યસભામાં BJP પાસે કેટલી બેઠકો? જાણો સંસદમાં મોટી પાર્ટીઓનું લેટેસ્ટ નંબરગેમ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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