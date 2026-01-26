એક વર્ષમાં કેટલી વાર કરી શકો છો આયુષ્માન કાર્ડનો ઉપયોગ, જાણો શું છે નિયમો?
Ayushman Card Use: આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ સારવાર અનેક લોકો કરાવે લોકો જાણવા માગે છે કે આ કાર્ડનો ઉપયોગ વર્ષમાં કેટલીવાર કરી શકાય છે. અનેક લાભાર્થીઓ વર્ષમાં ઘણી વખત સારવાર મેળવી પડે છે. તેના માટે સરકારે આ કાર્ડ ધારકોને રાહત પણ આપી છે, તો ચાલો જાણીએ કે વર્ષમાં કેટલીવાર સારવાર કરી શકાય છે.
Ayushman Card Use: કેન્દ્ર સરકાર સામાન્ય લોકોને સારી અને સસ્તી સારવાર પૂરી પાડવા માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવી રહી છે. આમાંથી એક આયુષ્માન ભારત યોજના છે, જેને પીએમ જન આરોગ્ય યોજના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ, આર્થિક રીતે વંચિત પરિવારોને દર વર્ષે 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવાર મળે છે.
દેશભરમાં લાખો લોકો આ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. જો કે, લોકો ઘણીવાર વિચારે છે કે આયુષ્માન કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને એક વર્ષમાં કેટલી સારવાર મેળવી શકાય છે અને શું તેની કોઈ મર્યાદા છે. તો, આજે અમે તમને જણાવીશું કે આયુષ્માન કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને એક વર્ષમાં કેટલી સારવાર મેળવી શકાય છે અને તેના નિયમો શું છે.
એક વર્ષમાં કેટલી સારવાર મેળવી શકાય છે?
આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ સારવારની સંખ્યા પર કોઈ મર્યાદા નથી, એટલે કે જરૂર પડ્યે લાભાર્થીઓ વર્ષમાં ઘણી વખત સારવાર મેળવી શકે છે. જો કે, શરત એ છે કે કુલ કૌટુંબિક ખર્ચ 5 લાખ રૂપિયાથી વધુ ન હોવો જોઈએ. જો પરિવારમાં ચાર સભ્યો હોય, તો પણ 5 લાખ રૂપિયાની મર્યાદા આખા પરિવાર પર લાગુ પડે છે.
વધુમાં, જ્યારે તમે સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં જાઓ છો, ત્યારે સૂચવો કે તમે આયુષ્માન કાર્ડ હેઠળ સારવાર મેળવવા માંગો છો. ઓળખ ચકાસણી પછી, હોસ્પિટલ તમને દાખલ કરે છે અને સારવાર પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. આ કિસ્સામાં, સમગ્ર ખર્ચ યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે.
સારવાર પહેલાં આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો
આયુષ્માન કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને સારવાર મેળવવા માટે, તમારું આયુષ્માન કાર્ડ એક્ટિવ હોવું આવશ્યક છે. તમે જે હોસ્પિટલની સારવાર લઈ રહ્યા છો તે આયુષ્માન યોજના હેઠળ નોંધાયેલ હોવી આવશ્યક છે. વધુમાં, સારવાર હેઠળની બીમારી યોજનાના પેકેજમાં શામેલ હોવી આવશ્યક છે. વધુ માહિતી માટે, તમે તમારા આયુષ્માન મિત્ર અથવા સત્તાવાર વેબસાઇટની સલાહ લઈ શકો છો.
વધુમાં, સરકારે તાજેતરમાં આયુષ્માન કાર્ડ સંબંધિત નિયમો કડક કર્યા છે. આધાર-આધારિત e-KYC વિના, કોઈ નવું કાર્ડ જાહેર કરવામાં આવશે નહીં, કે સારવારની ગેરંટી આપવામાં આવશે નહીં. છેતરપિંડી અટકાવવા અને લાભો યોગ્ય લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે તેની ખાતરી કરવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
કઈ હોસ્પિટલો સારવાર આપે છે?
આયુષ્માન કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને સારવાર સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં મેળવી શકાય છે. આ કરવા માટે, સત્તાવાર PMJAY વેબસાઇટની મુલાકાત લો. "હોસ્પિટલ શોધો" વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. રાજ્ય, જિલ્લો અને હોસ્પિટલ શ્રેણી પસંદ કરો. ત્યારબાદ તમને રજિસ્ટર્ડ હોસ્પિટલોની સંપૂર્ણ યાદી મળશે. તમે આ યાદીમાં સૂચિબદ્ધ હોસ્પિટલોમાં આયુષ્માન કાર્ડ હેઠળ સારવાર મેળવી શકો છો.
