ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન કેટલી બોટલ દારૂ લઈ જઈ શકાય ? જાણો શું છે રેલવેનો નિયમ
ટ્રેનોને જાહેર પરિવહનનું માધ્યમ માનવામાં આવે છે, જેમાં એકસાથે લાખો લોકો મુસાફરી કરે છે. તેથી મુસાફરોની સુવિધા અને સલામતી માટે રેલવેએ દારૂ અંગે કડક નિયમો બનાવ્યા છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન દારૂ લઈ જઈ શકાય છે.
ભારતમાં હજારો લોકો દારૂનું સેવન કરે છે. જો કે, ભારતમાં ગુજરાત સહિત કેટલાક રાજ્યમાં દારૂબંધી છે. ભારતના દારૂ સંબંધિત કાયદા ખૂબ જ કડક છે, જેના કારણે નશામાં વાહન ચલાવવું કે ઓફિસમાં જવું કાયદેસર ગુનો બને છે. પરિણામે લોકો ઘણીવાર મુસાફરી દરમિયાન દારૂ લઈ જવા પર પ્રશ્ન ઉભા થાય છે. ખાસ કરીને ટ્રેન મુસાફરોમાં આ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે શું ટ્રેનમાં દારૂ લઈ જઈ શકાય છે અને આ અંગે શું નિયમો છે. તો તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
શું ટ્રેનમાં દારૂ લઈ જઈ શકાય છે ?
ટ્રેનોને જાહેર પરિવહન માધ્યમ માનવામાં આવે છે. તેથી રેલવેએ મુસાફરોની સુવિધા અને સલામતી માટે કડક નિયમો બનાવ્યા છે. જેમાં દારૂ અંગે પણ નિયમો છે. ભારતીય રેલવે અધિનિયમ 1989 દારૂ પર સીધો પ્રતિબંધ મૂકતો નથી, આ નિયમ રાજ્યના કાયદાઓને આધીન છે. આનો અર્થ એ છે કે ટ્રેનમાં દારૂ લઈ જવાનું ફક્ત ત્યારે જ શક્ય છે જો તમે એવા રાજ્યથી મુસાફરી કરી રહ્યા હોવ જ્યાં દારૂ પર પ્રતિબંધ નથી.
આ રાજ્યોમાં ટ્રેનમાં દારૂ લઈ જવા પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ
દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. જેમાં ગુજરાત, બિહાર, નાગાલેન્ડ અને લક્ષદ્વીપનો સમાવેશ થાય છે. જો તમારી ટ્રેન આ રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે અથવા ત્યાં જાય છે અને તમે દારૂ લઈ જતા પકડાઈ જાઓ છો, તો તમને કાનૂની મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આવા કિસ્સાઓમાં સંબંધિત રાજ્યના એક્સાઇઝ કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
ટ્રેનમાં કેટલી બોટલ દારૂ લઈ જઈ શકાય છે ?
રેલવે નિયમ અનુસાર, ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરો સીલબંધ બોટલોમાં મર્યાદિત માત્રામાં દારૂ લઈ જઈ શકે છે. આ સામાન્ય રીતે વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે માનવામાં આવે છે. બોટલની વાત આવે ત્યારે, તમે ટ્રેનમાં ફક્ત 2 લિટર દારૂ લઈ જઈ શકો છો, પરંતુ તમે જે બોટલ લઈ જાઓ છો તે સીલબંધ હોવી જોઈએ. ખાલી બોટલ ટ્રેનમાં લઈ જઈ શકાતી નથી અને તમે ટ્રેનમાં અથવા પ્લેટફોર્મ પર દારૂ પી શકતા નથી.
નિયમો તોડવા બદલ શું સજા થઈ શકે છે ?
રેલવે કાયદા હેઠળ, નિયમો તોડવા પર છ મહિના સુધીની જેલ 500થી 1000 રૂપિયાનો દંડ અથવા બંને થઈ શકે છે. જો કે, જો દારૂ પ્રતિબંધિત રાજ્યમાં દારૂ સાથે પકડાશો તો કાયદા હેઠળ ધરપકડ, ભારે દંડ અને કેદ થઈ શકે છે.
