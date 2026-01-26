1 બેરલ ક્રૂડ ઓઇલને રિફાઇન કરવામાં કેટલો થાય છે ખર્ચ, સરકારને તેનાથી કેટલો થાય છે નફો ?
Cost per Barrel Refining: તેલના બેરલને રિફાઇન કરવાનો ખર્ચ ઓછો છે, પરંતુ ટેક્સ કિંમત પર ભારે ભાર મૂકે છે. પેટ્રોલ અથવા ડીઝલના દરેક ટીપામાં છુપાયેલ સરકારી આવક હોય છે. ચાલો જોઈએ કે સરકાર તેની આવક કેવી રીતે કમાય છે.
Cost per Barrel Refining: જ્યારે તમે પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ ભરાવો છો, ત્યારે મીટરની સોય જેટલી ઝડપથી ફરે છે, તેટલી ઝડપથી એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે આ ઇંધણની સાચી કિંમત શું છે? ક્રૂડ તેલ જમીનમાંથી કાઢવામાં આવે છે, રિફાઇન કરવામાં આવે છે અને પછી તમારા વાહન સુધી પહોંચે છે. પરંતુ ચાલો જોઈએ કે ક્રૂડ તેલના બેરલને રિફાઇન કરવા માટે કેટલો ખર્ચ થાય છે અને સરકાર તેનાથી કેટલો નફો કમાય છે.
ક્રૂડ તેલથી પેટ્રોલ અને ડીઝલ સુધીની સફર
ક્રૂડ તેલ સીધું વાપરી શકાતું નથી. તે રિફાઇનરીમાં મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, ATF, LPG અને અન્ય ઉત્પાદનો કાઢવામાં આવે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં વીજળી, ઇંધણ, મશીનરી, કર્મચારીઓ અને જાળવણી જેવા અસંખ્ય ખર્ચાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેથી, રિફાઇનિંગ ખર્ચ દેશથી દેશ અને રિફાઇનરીથી રિફાઇનરી સુધી બદલાય છે.
એક બેરલ તેલને રિફાઇન કરવા માટે કેટલો ખર્ચ થાય છે?
આંતરરાષ્ટ્રીય માહિતી અનુસાર, એક બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ રિફાઇનિંગનો સરેરાશ ખર્ચ 3 ડોલર થી 15 ડોલર થાય છે. મોટાભાગની આધુનિક અને કાર્યક્ષમ રિફાઇનરીઓ સામાન્ય રીતે પ્રતિ બેરલ 3 ડોલર થી 5 ડોલરની વચ્ચે ખર્ચ કરે છે. જો કે, જટિલ રિફાઇનરીઓ, જે ભારે અને સસ્તા ક્રૂડ ઓઇલને પ્રોસેસ કરી શકે છે, તેનો ખર્ચ થોડો વધારે હોય છે પરંતુ તે વધુ નફાની સંભાવના પણ આપે છે.
આવક મેળવે છે રિફાઇનરી માર્જિન
રિફાઇનિંગ પછી તેલ ઉત્પાદનોના વેચાણથી મેળવેલા તફાવતને ગ્રોસ રિફાઇનિંગ માર્જિન કહેવામાં આવે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, આ માર્જિન પ્રતિ બેરલ 10 ડોલરથી 15 ડોલર અથવા તેનાથી પણ વધુ સુધી પહોંચી શકે છે. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઇંધણની માંગ વધે છે, ત્યારે રિફાઇનરીઓની આવક પણ ઝડપથી વધે છે. જો કે, આ માર્જિન બજારની સ્થિતિના આધારે વધઘટ થાય છે.
સરકારને તેનો સૌથી મોટો ફાયદો ક્યાંથી મળે છે?
સરકારની આવક રિફાઇનિંગ કરતાં ટેક્સમાંથી વધુ આવે છે. ભારત જેવા દેશોમાં, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવનો સૌથી મોટો ભાગ એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને વેટથી બનેલો છે. વધુમાં, સરકારને તેલ કંપનીઓના નફા પર કોર્પોરેટ ટેક્સ મળે છે. આનો અર્થ એ છે કે સરકાર દરેક લિટર ઇંધણ પર સીધી અને આડકતરી રીતે કમાણી કરે છે.
વિન્ડફોલ ટેક્સની ભૂમિકા
જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે, ત્યારે સરકારો વિન્ડફોલ પ્રોફિટ ટેક્સ લગાવે છે. ભારતમાં, આ ટેક્સ સ્થાનિક તેલ ઉત્પાદકો પર અમુક સમયગાળા માટે લગાવવામાં આવ્યો હતો, જે 30 ડોલરથી 40 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચ્યો હતો. તેનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો કે સરકારને ઊંચા ભાવોથી થતા વધારાના નફાનો હિસ્સો મળે.
દરેક દેશમાં ખર્ચ અને નફો બદલાય છે
તેલ કાઢવા અને રિફાઇન કરવાનો ખર્ચ દેશ-દેશમાં બદલાય છે. સાઉદી અરેબિયા જેવા દેશોમાં, તેલ કાઢવાનો ખર્ચ ખૂબ જ ઓછો છે, લગભગ 2 ડોલરથી 3 ડોલર પ્રતિ બેરલ. ભારત જેવા આયાત-આધારિત દેશોમાં, ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા, પરિવહન અને રિફાઇન કરવાનો ખર્ચ ઊંચો છે. પરિણામે, અંતિમ ભાવ પર કર અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોની અસર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.
