એક લિટર પેટ્રોલ પર સરકારને કેટલા મળે છે ? જાણો ઓઈલ કંપનીને કેટલી થાય છે કમાણી

Petrol Price In India : દુનિયાભરમાં પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે ભારતમાં એક લિટર પેટ્રોલ માટે ચૂકવવામાં આવતી રકમમાંથી ખરેખર કેટલી રકમ સરકારને જાય છે અને કંપનીઓને કેટલા મળે છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 22, 2026, 05:25 PM IST
  • સરકાર પટ્રોલ પર ટેક્સના આધારે કમાણી કરે છે
  • કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારનો ટેક્સ અલગ અલગ હોય છે
  • રાજ્ય સરકાર પટ્રોલ પર VAT વસૂલે છે

Petrol Price In India : વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા બાદ ભારતની ઓઈલ કંપનીઓએ પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં 2 થી 2.35 પ્રતિ લિટરનો વધારો કર્યો છે, જે 20 માર્ચથી લાગુ થશે. દરમિયાન નિયમિત પેટ્રોલના ભાવ યથાવત રહ્યા છે. ત્યારે એ જાણીએ કે ગ્રાહક દ્વારા એક લિટર પેટ્રોલ માટે ચૂકવવામાં આવતી રકમમાંથી ખરેખર કેટલી રકમ સરકારને જાય છે અને ઓઈલ કંપનીઓ કેટલી કમાણી કરે છે.

ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવમાં આશરે 40% થી 50% કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો બંને દ્વારા વસૂલવામાં આવતા કરનો સમાવેશ થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે, દિલ્હીમાં જ્યાં ભાવ આશરે ₹94.77 પ્રતિ લિટર છે. આ ખર્ચનો નોંધપાત્ર હિસ્સો સીધો સરકારી આવકમાં જાય છે. કેન્દ્ર સરકાર પ્રતિ લિટર આશરે ₹19.90ની એક્સાઇઝ ડ્યુટી વસૂલે છે. આ એક નિશ્ચિત ઘટક છે અને પેટ્રોલના કુલ ભાવમાં સૌથી મોટો ફાળો આપનાર પૈકીનો એક છે.

સરકાર 35થી 45 રૂપિયા કમાય છે

રાજ્ય સરકારો VATના રૂપમાં પોતાનો અલગ કર ઉમેરે છે. જે રાજ્યથી રાજ્યમાં બદલાય છે. દિલ્હીમાં આ આશરે ₹15.39 પ્રતિ લિટર થાય છે. જો કે, મુંબઈ અથવા હૈદરાબાદ જેવા શહેરોમાં તે પ્રદેશોમાં લાગુ પડતા ઊંચા VAT દરોને કારણે આ આંકડો વધુ છે. જો સંયુક્ત રીતે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વેચાતા દરેક લિટર પેટ્રોલ પર આશરે ₹35 થી ₹45 કમાય છે. આમ, ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવ નક્કી કરવામાં કર સૌથી મોટા ઘટક તરીકે ઉભરી આવે છે.

ઓઈલ કંપનીઓનું માર્જિન 10થી 15 રૂપિયા હોય છે

ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ રિફાઇનિંગ અને પરિવહન ખર્ચને ધ્યાનમાં લીધા પછી મૂળ કિંમત નક્કી કરે છે. આ સામાન્ય રીતે ₹52 અને ₹56 પ્રતિ લિટરની વચ્ચે હોય છે. તેમના નફાના માર્જિન વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવોના આધારે વધઘટ થાય છે. હાલમાં, આ માર્જિન આશરે ₹10 થી ₹15 પ્રતિ લિટર હોવાનો અંદાજ છે.

પેટ્રોલ પંપ માલિકોને 3.14થી 4.43 રૂપિયા કમિશન મળે છે

પેટ્રોલ પંપ માલિકો અથવા ડીલરોને પ્રતિ લિટર આશરે ₹3.14 થી ₹4.43 કમિશન મળે છે. જે રિટેલ આઉટલેટ પર ફ્યુઅલ વેચવા અને કામગીરી જાળવવા માટે તેમની નિશ્ચિત આવક છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

