એક લિટર પેટ્રોલ પર સરકારને કેટલા મળે છે ? જાણો ઓઈલ કંપનીને કેટલી થાય છે કમાણી
Petrol Price In India : દુનિયાભરમાં પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે ભારતમાં એક લિટર પેટ્રોલ માટે ચૂકવવામાં આવતી રકમમાંથી ખરેખર કેટલી રકમ સરકારને જાય છે અને કંપનીઓને કેટલા મળે છે.
Trending Photos
Petrol Price In India : વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા બાદ ભારતની ઓઈલ કંપનીઓએ પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં 2 થી 2.35 પ્રતિ લિટરનો વધારો કર્યો છે, જે 20 માર્ચથી લાગુ થશે. દરમિયાન નિયમિત પેટ્રોલના ભાવ યથાવત રહ્યા છે. ત્યારે એ જાણીએ કે ગ્રાહક દ્વારા એક લિટર પેટ્રોલ માટે ચૂકવવામાં આવતી રકમમાંથી ખરેખર કેટલી રકમ સરકારને જાય છે અને ઓઈલ કંપનીઓ કેટલી કમાણી કરે છે.
ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવમાં આશરે 40% થી 50% કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો બંને દ્વારા વસૂલવામાં આવતા કરનો સમાવેશ થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે, દિલ્હીમાં જ્યાં ભાવ આશરે ₹94.77 પ્રતિ લિટર છે. આ ખર્ચનો નોંધપાત્ર હિસ્સો સીધો સરકારી આવકમાં જાય છે. કેન્દ્ર સરકાર પ્રતિ લિટર આશરે ₹19.90ની એક્સાઇઝ ડ્યુટી વસૂલે છે. આ એક નિશ્ચિત ઘટક છે અને પેટ્રોલના કુલ ભાવમાં સૌથી મોટો ફાળો આપનાર પૈકીનો એક છે.
સરકાર 35થી 45 રૂપિયા કમાય છે
રાજ્ય સરકારો VATના રૂપમાં પોતાનો અલગ કર ઉમેરે છે. જે રાજ્યથી રાજ્યમાં બદલાય છે. દિલ્હીમાં આ આશરે ₹15.39 પ્રતિ લિટર થાય છે. જો કે, મુંબઈ અથવા હૈદરાબાદ જેવા શહેરોમાં તે પ્રદેશોમાં લાગુ પડતા ઊંચા VAT દરોને કારણે આ આંકડો વધુ છે. જો સંયુક્ત રીતે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વેચાતા દરેક લિટર પેટ્રોલ પર આશરે ₹35 થી ₹45 કમાય છે. આમ, ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવ નક્કી કરવામાં કર સૌથી મોટા ઘટક તરીકે ઉભરી આવે છે.
ઓઈલ કંપનીઓનું માર્જિન 10થી 15 રૂપિયા હોય છે
ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ રિફાઇનિંગ અને પરિવહન ખર્ચને ધ્યાનમાં લીધા પછી મૂળ કિંમત નક્કી કરે છે. આ સામાન્ય રીતે ₹52 અને ₹56 પ્રતિ લિટરની વચ્ચે હોય છે. તેમના નફાના માર્જિન વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવોના આધારે વધઘટ થાય છે. હાલમાં, આ માર્જિન આશરે ₹10 થી ₹15 પ્રતિ લિટર હોવાનો અંદાજ છે.
પેટ્રોલ પંપ માલિકોને 3.14થી 4.43 રૂપિયા કમિશન મળે છે
પેટ્રોલ પંપ માલિકો અથવા ડીલરોને પ્રતિ લિટર આશરે ₹3.14 થી ₹4.43 કમિશન મળે છે. જે રિટેલ આઉટલેટ પર ફ્યુઅલ વેચવા અને કામગીરી જાળવવા માટે તેમની નિશ્ચિત આવક છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે