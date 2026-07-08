/રામ મંદિરમાં કેટલું દાન આવ્યું? સોનું, ચાંદી અને કરોડોની રોકડના આંકડા જોઈ ચોંકી જશો!

Ram Temple Donation: આ અહેવાલમાં રોકડ દાન, મંદિર નિર્માણ પર ખર્ચાયેલા નાણાં, ટ્રસ્ટના વર્તમાન દાન, જમીન ખરીદી અને સોના-ચાંદીના દાનની વિગતવાર માહિતી અને વિગતો આપવામાં આવી છે.
રિપોર્ટ મુજબ, ટ્રસ્ટને 2020થી 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં ભંડોળ દાન ઝુંબેશ અને ભંડોળ દાનમાંથી કુલ 3,264 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે.
મંદિર બાંધકામ અને અન્ય કાર્યોનો ખર્ચ 2,370 કરોડ રૂપિયા?
રિપોર્ટ મુજબ, પ્રાપ્ત રકમમાંથી 2,370 કરોડ રૂપિયા મંદિર બાંધકામ અને અન્ય મૂડી કાર્યો પર ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. આમાં બાંધકામ કાર્ય અને સંબંધિત મૂડી ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ટ્રસ્ટને 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં 582 કરોડ રૂપિયા રોકડ દાનમાં મળ્યા હતા. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે આ રકમમાંથી 391 કરોડ રૂપિયા ઓપરેશનલ અને રેવન્યુ ખર્ચ પર ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં અનઓડિટેડ કામચલાઉ નાણાકીય સ્થિતિ અનુસાર, ટ્રસ્ટ પાસે કુલ 1,876.30 કરોડ રૂપિયા ભંડોળ ઉપલબ્ધ હતું. આ રકમ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI), બેંક ઓફ બરોડા (BOB) અને પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB)માં ફિક્સ ડિપોઝિટ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને બેંક ખાતાઓમાં રાખવામાં આવી છે.
ટ્રસ્ટે 2.57 એકર જમીન ખરીદી
રિપોર્ટ મુજબ, 1 એપ્રિલ, 2025 અને 31 માર્ચ, 2026ની વચ્ચે, ટ્રસ્ટે વિવિધ સ્થળોએ 2.57 એકર જમીન ખરીદી અથવા કરાર કર્યા છે. આ માટે કુલ 20.16 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. રિપોર્ટમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે આ સમગ્ર નાણાકીય નિવેદન 31 માર્ચ, 2026ની પરિસ્થિતિ પર આધારિત છે, અને તેમાં ટ્રસ્ટની આવક, ખર્ચ, રોકડ દાન, બાંધકામ ખર્ચ, જમીન ખરીદી અને દાનમાં મળેલી કિંમતી ધાતુઓના રેકોર્ડનો સમાવેશ થાય છે.
દાન તરીકે મળેલું 32.259 કિલોગ્રામ સોનું
આ રિપોર્ટમાં દાનમાં મળેલા સોના અંગે પણ ખુલાસો થયો છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં, ટ્રસ્ટના રેકોર્ડમાં 32.259 કિલોગ્રામ સોના જેવી વસ્તુઓ છે. ચાંદી અંગે, રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે ટ્રસ્ટ દ્વારા મળેલી ચાંદીની વસ્તુઓ સિક્યોરિટી પ્રિન્ટિંગ એન્ડ મિન્ટિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SPMCIL)ને મોકલવામાં આવી હતી, જ્યાં તેને રિફાઈન કરીને ચાંદીના બારમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી. 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં, ટ્રસ્ટના રેકોર્ડમાં 849.272 કિલોગ્રામ 99.99 ટકા શુદ્ધ ચાંદી અને 669.653 કિલોગ્રામ અન્ય ચાંદી જેવી ધાતુઓ છે. આમ, ટ્રસ્ટ પાસે કુલ 1518.925 કિલોગ્રામ ચાંદી રેકોર્ડ પર છે.
આ રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે સોશિયલ મીડિયા પર દાનમાં મળેલા ચાંદીના બાર ગુમ થવાના આરોપોની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં ઇન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન અને વિશ્વ સિંધી સેવા સમાજ દ્વારા દાનમાં આપવામાં આવેલી ચાંદી અંગેના આરોપો ખોટા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, બધી વસ્તુઓ સરકારી ટંકશાળ અને ટ્રસ્ટના રેકોર્ડમાં નોંધાયેલી મળી આવી હતી.