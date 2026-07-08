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રામ મંદિરમાં કેટલું દાન આવ્યું? સોનું, ચાંદી અને કરોડોની રોકડના આંકડા જોઈ ચોંકી જશો!

Ram Temple Donation: રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની નાણાકીય સ્થિતિ અને સોના-ચાંદીના દાનના રેકોર્ડ હવે જાહેર થયા છે. SITના પ્રારંભિક અહેવાલ અને ટ્રસ્ટના ઉપલબ્ધ નાણાકીય નિવેદનો અનુસાર, 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં ટ્રસ્ટને હજારો કરોડ રૂપિયાનું ભંડોળ પ્રાપ્ત થયું હતું. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 08, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:03 PM IST
રામ મંદિરમાં કેટલું દાન આવ્યું? સોનું, ચાંદી અને કરોડોની રોકડના આંકડા જોઈ ચોંકી જશો!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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