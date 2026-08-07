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LPG સિલિન્ડરમાં કેટલો વધ્યો છે ગેસ? જાણવા માટે અજમાવી જુઓ આ 2 સરળ ટ્રિક

જો તમે એલપીજી સિલિન્ડર ભોજન તૈયાર કરવા માટે વાપરતા હોવ અને તમને સતત બાટલો ક્યારે ખતમ થઈ જશે તે  ચિંતા સતાવતી હોય તો અમે તમને એવી 2 ટ્રિક જણાવીશું જેના દ્વારા તમે બાટલો કેટલો પત્યો તે અંગે જાણી શકશો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 07, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:29 PM IST
LPG સિલિન્ડરમાં કેટલો વધ્યો છે ગેસ? જાણવા માટે અજમાવી જુઓ આ 2 સરળ ટ્રિક
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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LPG સિલિન્ડરમાં કેટલો વધ્યો છે ગેસ? જાણવા માટે અજમાવી જુઓ આ 2 સરળ ટ્રિક
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