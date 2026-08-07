/LPG સિલિન્ડરમાં કેટલો વધ્યો છે ગેસ? જાણવા માટે અજમાવી જુઓ આ 2 સરળ ટ્રિક

LPG સિલિન્ડર ક્યારે પૂરો થઈ જાય તે ખબર રહેતી નથી. અનેકવાર ખાવાનું બનાવતા બનાવતા વચ્ચે જ ગેસ ખતમ થઈ જાય છે. આવામાં વચ્ચે જ કામ અટકી જાય છે. આ પરેશાની એવા લોકોએ વધુ ભોગવવી પડે છે જેની પાસે ફક્ત 1 જ સિલિન્ડર હોય છે. આવી સ્થિતિમાં સિલિન્ડરની રાહ જોવામાં 2-3 દિવસ નીકળી શકે છે. જ્યારે કેટલાક શહેરોમાં તો અનેક દિવસો સુધી રાહ જોવી પડી શકે છે.
સિલિન્ડર ક્યારે પૂરો થશે એ જાણકારી આવા સમયે ખુબ જરૂરી રહે છે. જો તમે પણ એવું ઈચ્છતા હોવ કે ક્યારે સિલિન્ડર ખતમ થશે તે માહિતી જો અગાઉથી જ જાણવા મળી જાય તો આ માહિતી તમારે જાણવી ખુબ જરૂરી છે. આ માટે અમે તમને 2 સરળ ટ્રિક જણાવીશું.
ગરમ પાણીવાળો નુસ્ખો
તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ગરમ પાણીની મદદથી તમે ગણતરીની પળોમાં એલપીજી ગેસ થવા વિશે જાણકારી મેળવી શકો છો. આ માટે તમારે બસ 1 ગ્લાસ ગરમ પાણીની જરૂર છે.
જ્યાં સુધી તમને સિલિન્ડરની સપાટી ઠંડી મહેસૂસ થાય ત્યાં સુધી એલપીજી ગેસ રહેલો હોય છે. કારણ કે સિલિન્ડરની અંદર રહેલો તરલ ગેસ બહારની ગરમી શોષી લે છે. જેના કારણે તેના ભાગની સપાટી ઠંડી થઈ જાય છે. જ્યારે જ્યાં ગેસ ખતમ થઈ ગયો હોય તે ભાગમાં સિલિન્ડરની દીવાલ જલદી ગરમ મહેસૂસ થાય છે.
ભીના કપડાંનો નુસ્ખો
ગરમ પાણી ઉપરાંત તમે ભીના કપડાંની મદદથી પણ એલપીજી સિલિન્ડરમાં ખતમ થયો કે નહીં તે જાણી શકો છો.
આ ટ્રિક્સ ઉપરાંત તમે એલપીજી સિલિન્ડરનું વજન ચેક કરીને પણ ગેસ ખતમ થયો કે નહીં તે જાણી શકો છો. જો ગેસની જ્વાળાનો રંગ વાદળીની જગ્યાએ હળવો પીળો કે નારંગી કે લાલ જોવા મળે તો પણ ગેસ સિલિન્ડર ખતમ થવા વિશે ભાળ મેળવી શકાય છે.