ઘરમાં કેટલું સોનું રાખી શકો? લિમિટથી વધુ રાખવા પર થશે કાર્યવાહી, જાણો શું છે નિયમ?
Gold Storage Limit at Home: આવકવેરા વિભાગ તમારી સોનાની ખરીદી પર નજર રાખે છે અને જો તમારી પાસે નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ સોનું હોય, તો તમને નોટિસ મળી શકે છે અથવા તમારા ઘર પર દરોડા પડી શકે છે.
Gold Storage Limit at Home: ભારતમાં, સોનું ફક્ત શણગાર માટે જ નહીં, પણ એક મહત્વપૂર્ણ રોકાણ પણ છે. વધુમાં, લગ્ન સહિત વિવિધ પ્રસંગો માટે સોનું ખરીદવું શુભ માનવામાં આવે છે. આ પરંપરા લાંબા સમયથી ચાલી આવી રહી છે.
ભારતમાં સોનાનો એટલો ક્રેઝ છે કે લોકો પેઢી-દર-પેઢી તેને પોતાની પાસે ભેગું કરે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છે કે ઘર પર કેટલું સોનું રાખી શકાય? તેની કેટલી મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે? શું તમને ખબર છે કે આવકવેરા વિભાગ તમારી સોનાની ખરીદી પર નજર રાખે છે અને નક્કી લિમિટથી વધુ સોનું રાખવા પર તમને નોટિસ મળી શકે છે કે તમારા ઘર પર દરોડા પડી શકે છે. આવો આજે અમે તમને ઘરમાં સોનું રાખવાના નિયમની જાણકારી આપીએ જેથી તમે જાણી શકો કે ઘર પર કાયદાકીય રીતે કેટલું સોનું રાખી શકાય?
દરેક માટે અલગ છે નિયમ
ભારતમાં સોનાની ખરીદી અને સંગ્રના નિયમ પુરૂષો, પરિણીત અને કુંવારી મહિલાઓ માટે અલગ-અલગ છે. પરિણીત મહિલાઓ પોતાની પાસે 50 ગ્રામ સુધીનું સોનું રાખી શકે છે. કુંવારી મહિલા 250 ગ્રામ અને પુરૂષ 100 ગ્રામ સુધીનું સોનું પોતાની પાસે રાખી શકે છે.
જો આ લિમિટથી વધુ સોનું તમારી પાસે છે તો તે માટે તમારી પાસે બિલ કે ઇકનમ ટેક્સ રિટર્નમાં ડિક્લેરેશન હોવું જોઈએ. જો તમારી પાસે કાયદેસરના પુરાવા છે તો તમે ગમે એટલી માત્રામાં સોનું રાખી શકો છો. આવકવેરા વિભાગની આ મર્યાદા દસ્તાવેજ વગરના સોના પર લાગૂ થાય છે. એટલે કે સોનું ગમે એટલું હોય તેના પુરાવા હોવા જરૂરી છે.
શું ગોલ્ડ સ્ટોરેજ પર લાગે છે ટેક્સ?
જો તમે જાહેર કરેલી આવક, કૃષિ આવક જેવી કરમુક્ત આવકમાંથી સોનું ખરીદ્યું હોય, અથવા જો તમને તે કાયદેસર રીતે વારસામાં મળ્યું હોય, તો તે કરપાત્ર રહેશે નહીં. જો તમે નિર્ધારિત મર્યાદામાં સોનું સંગ્રહિત કરો છો અથવા મર્યાદા કરતાં વધુ સોનું સંગ્રહિત કરો છો પરંતુ માન્ય પુરાવા ધરાવો છો, તો દરોડા પડે તો પણ તમારા દાગીના જપ્ત કરી શકાતા નથી. ઘરે સોનું સંગ્રહ કરવા પર કોઈ કર નથી, પરંતુ જો કોઈ સોનું વેચે છે, તો તે કરપાત્ર રહેશે.
