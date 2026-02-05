Explainer: એક પરમાણુ બોમ્બ ફૂટવાથી પૃથ્વી પર કેટલો વિનાશ થાય? જાણો કેવું ઉભું થાય છે તબાહીનું મંજર?
Nuclear Bomb Temperature: હિરોશિમા-નાગાસાકી પર થયેલા પરમાણુ હુમલાની તમામ તસવીરો તમને ઇન્ટરનેટ પર મળી જશે. પરંતુ આજે જો આવો હુમલો થાય તો શું થાય. આ ઘટનાની કલ્પનાનો અંદાજો લગાવો! એક ધડાકો થયો અને આગનો એક મહાકાય ગોળો મશરૂમની જેમ ફેલાય તો મર્યા સમજો...
Nuclear Bomb Temperature: આજકાલ દુનિયામાં મોટી ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે, અનેક દેશો એક બીજાના દુશ્મન બનીને બેઠા છે. ત્યારે દરેકના મનમાં આજની નવી ટેક્નોલોજીથી બનેલા પરમાણું શસ્ત્રોનો ડર સતાવી રહ્યો છે. હવે તમને થશે કે એક પરમાણું બોમ્બ ફાટવાથી શું થાય? કેટલો વિનાશ થાય? કેટલી ગરમી પૈદા થાય? આ તમામ સવાલોના જવાબ જાણવામાં લોકોને રસ છે, તો અમે તમને આ વિશે જણાવીશું. જણાવી દઈએ કે એક પરમાણું બોમ્બ ફોડવામાં આવે તો માત્ર એક સેકેન્ડમાં જ એક વિશાળ આગનો ગોળો એટલે કે ફાયરબોલ બને છે. તેનું તાપમાન લાખોથી લઈને ઘણા મિલિયન ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. ત્યાં એટલી ગરમી પૈદા થાય છે કે આજુબાજુની દરેક ચીજ ઓગળવા માંડે છે.
પરમાણું બોમ્બની વાત કરીએ તો દુનિયાના 9 દેશોની પાસે હાલ લગભગ 15000 પરમાણું હથિયારો છે. આ સંખ્યા એનાથી પણ વધુ હોઈ શકે છે. પરંતુ હાલ આ આંકડો એટલો મોટો છે કે આખી પૃથ્વીમાંથી માણસોને અનેકવાર ખતમ કરી શકાય છે. જણાવી દઈએ કે પરમાણું બોમ્બની અસર માત્ર ધમાકા પુરતી સીમિત રહેતી નથી, પરંતુ તેની ગરમી, અવાજની લહેર અને રેડિએશન સાથે મળીને થોડીક જ ક્ષણોમાં તબાહીનું મંજર ઉભું કરી શકે છે. એવામાં ઘણા લોકોના મનમાં પરમાણું બોબ્મ વિશે અનેક સવાલો ઉભા થાય છે તો આજે અમે તમને આ અહેવાલમાં એક પરમાણું બોમ્બ વિશે તમામ માહિતી જણાવીશું.
વિસ્ફોટની સાથે જ બને છે આગનો ગોળો
પરમાણુ બોમ્બ ફૂટવાથી એક સેકેન્ડમાં જ એક વિશાળ આગનો બલૂન એટલે કે ફાયરબોલ બને છે. તેનું તાપમાન લાખોથી લઈને ઘણા મિલિયન ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. જ્યારે આટલી ભીષણ ગરમીમાં વિસ્ફોટથી આજુબાજુની દરેક ચીજ એક ક્ષણમાં સળગીને રાખ થઈ જાય છે. વૈજ્ઞાનિકો અનુસાર, આ ગરમીમાં માનવ શરીર સુધી વાષ્પીકૃત થઈ શકે છે. તેના સિવાય વિસ્ફોટ સમયે એક જોરદાર પ્રકાશ પથરાઈ જાય છે, જે વિજળી કરતા પણ અનેક ઘણું શક્તિશાળી હોય છે. આ પ્રકાશ આંખોને નુકસાન કરી શકે છે અને ઘણા લોકો કાયમી કે થોડા સમય સુધી આંધળા થઈ શકે છે. પરમાણુ બોમ્બ ફૂટ્યા પછી તેમાંથી નીકળનાર થર્મલ રેડિએશન આસપાસના મોટા વિસ્તારોમાં આગ પ્રસરાવી દે છે. જેમાં કપડા, લાકડા, ઝાડ અને બિલ્ડિંગો બધુ સળગી ઉઠે છે, જેનાથી આગનું તોફાન એટલે કે ફાયરસ્ટ્રોમ બની જા છે.
આઘાતની લહેર ખતમ કરી શકે છે શહેર
પરમાણુ બોમ્બ ફૂટ્યા બાદ ગરમી અને પ્રકાશ બાદ સૌથી ખતરના શોક વેવ એટલે કે આઘાતની લહેર હોય છે. આ લહેર સેકડો કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફેલાય છે. જ્યારે વિસ્ફોટની આસપાસ રહેલા લોકો તેની ઝપેટમાં આવીને તરત મોતને ભેટે છે. જ્યારે દૂર રહેલા લોકોના ફેંફસાને નુકસાન, કાનના પડદા ફાટી જવા અને તેમાંથી બ્લિડિંગ જેવી ગંભીર ઈજાઓ થાય છે. મોટી બિલ્ડિંગો પત્તાની જેમ ધરાશાયી થાય છે અને તેમાંથી ઉડતો ધુમાડો અને કાટમાળ લોકોના જીવ લઈ શકે છે. આ સિવાય ઘણા કેસોમાં જમીનની અંદર બનાવેલા બંકર અથવા શેલ્ટર પણ લોકોને બચાવી શકતા નથી. આગ અને ધુમાડાના કારણે ઓકિસજન હવામાં નાશ પામે છે, જ્યારે કાર્બન મોનોઓક્સાઈડ જેવા ઝેરીલા ગેસ માણસોને મોતની નીંદ ઉઘાડી દે છે. એવામાં જે લોકો સદ્દનસીબે બચી પણ જાય છે, તેનો જીવ પણ થોડા સમયમાં ખરાબ રીતે રીબાઈને જાય છે.
આખી દુનિયા પર પડી શકે છે અસર
પરમાણુ બોમ્બ વિસ્ફોટ બાદ આયનકારી રેડિએશન ફેલા છે, જે તાત્કાલિક અને લાંબા સમય બન્નેને નુકસાન કરે છે. તેના સંપર્કમાં આવેલા લોકો બીમાર પડી શકે છે અથવા તો તેનું મોત પણ થઈ શકે છે. જ્યારે લાંબા સમયમાં કેન્સર અને જેનેટિક નુકસાનનો ખતરો અનેક ગણો વધી શકે છે. રેડિયોએક્ટિવ ફોલોઆઉટ પર્યાવરણને પણ દૂષિત કરી નાંખે છે. તેના સિવાય વિશેષજ્ઞો જણાવે છે કે જો પરમાણુ હથિયારોનો મોટો પ્રમાણમાં ઉપયોગ થયો તો તેની અસર માત્ર એક શહેર કે દેશ સુધી સીમિત રહેશે નહીં, તેનાથી વૈશ્વિક જલવાયુ પરિવર્તન બગડી શકે છે.
