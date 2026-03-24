બ્લિંકિટમાં પહેલા દિવસે એજન્ટે દોઢ કલાકમાં કેટલા પૈસા કમાયા? વીડિયો થઈ રહ્યો છે વાયરલ

ગુજરાતી ન્યૂઝ | India

Blinkit Earn Viral Video: એક બ્લિંકિટ ડિલિવરી બોયે તેના પહેલા દિવસે કલાકદીઠ કમાણી લોકોને જણાવી છે. તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:48 PM IST
  • કેટલાક કહે છે કે દરેક વ્યક્તિ સંઘર્ષ કરે છે, પરંતુ સ્મિત સાથે સંઘર્ષ કરવો એ વ્યક્તિને આગળ લઈ જાય છે.

Blinkit Earn Viral Video: મોટા શહેરોમાં, ઘરે બ્લિંકિટથી વસ્તુ ઓર્ડર કરનારા લોકોની સંખ્યા ઘણી વધારે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે બ્લિંકિટ દ્વારા તમારા ઘરે માલ પહોંચાડનાર વ્યક્તિ કેટલા પૈસા કમાય છે? એક બ્લિંકિટ એજન્ટે આ વાતનો ખુલાસો કર્યો છે. એજન્ટનો બ્લિંકિટમાં પહેલો દિવસ હતો, અને વીડિયોમાં, તેણે દોઢ કલાકમાં કેટલી કમાણી કરી તે શેર કર્યું છે.

ચહેરા પર હાસ્ય સાથે વસ્તુ પહોંચાડવા ગયો

આ એજન્ટનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં, એક ડિલિવરી બોય ચહેરા પર હાસ્ય સાથે વસ્તુ પહોંચાડવા જાય છે અને દરેક અપડેટ શેર કરે છે. છોકરો સમજાવે છે કે તેણે તેનો ઓર્ડર પૂર્ણ કર્યો છે અને હવે તે અન્ય જગ્યાએ ડિલિવરી કરવા જઈ રહ્યો છે.

છોકરાના હિંમતના વખાણ

વીડિયોમાં, છોકરો ખૂબ ખુશ દેખાય છે અને એક સમયે સમજાવે છે કે તેને તેના ઘરની નજીક એક ઓર્ડર મળ્યો છે, અને હવે દરેકને તેના કામ વિશે ખબર પડશે. આ વીડિયો પર ઇન્ટરનેટ યુઝર્સ તરફથી અસંખ્ય ટિપ્પણીઓ મળી છે, જેમાં છોકરાની હિંમત અને સ્મિતની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે.

 

કેટલાક કહે છે કે દરેક વ્યક્તિ સંઘર્ષ કરે છે, પરંતુ સ્મિત સાથે સંઘર્ષ કરવો એ વ્યક્તિને આગળ લઈ જાય છે.

saraswatisharma30 નામના યુઝરે લખ્યું કે, 64થી 640, પછી 6400, અને પછી 64,000. આગળ વધતા રહો. બંને બાળકોને આશીર્વાદ.

uttarakhandi.by.birth નામના યુઝરે લખ્યું કે, સખત મહેનત દ્વારા કમાણી કરવામાં એક અલગ જ આનંદ છે. આવી મહેનત જ ફળ આપે છે અને તમને નવી ઊંચાઈઓ અને સફળતા પર લઈ જાય છે.

arunlanguagetutor એ લખ્યું કે, આ કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલું શોષણ છે! દોઢ ​​કલાક માટે 64 રૂપિયા એટલે 9 કલાક માટે 384 રૂપિયા! જો તમે મહિનામાં 25 દિવસ કામ કરો છો, તો તમે 9600 રૂપિયા કમાઈ શકો છો! દૈનિક વેતન મજૂરો અને નોકરાણીઓ આનાથી બમણી કે ત્રણ ગણી કમાણી કરે છે! સરકારની કામદારો પ્રત્યેની નબળી નીતિઓને કારણે તેમનું શોષણ થાય છે!

Disclaimer: આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

 

BlinkitViral VideoBlinkit viral videoBlinkit agentGujarati NewsBlinkit agent earn

