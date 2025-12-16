2014 પહેલા ભાજપના ખાતામાં હતા આટલા રૂપિયા, 11 વર્ષમાં તેમાં કેટલો થયો વધારો? આંકડા જાણીને ચોંકી જશો
BJP Assets: ભારતીય જનતા પાર્ટી ભારતની સૌથી અમીર રાજકીય પાર્ટી છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ કે, સત્તામાં આવ્યા પહેલા અને બાદમાં પાર્ટીની આવક અને સંપત્તિમાં કેટલો ફેરફાર આવ્યો.
BJP Assets: 2014 પહેલા અને પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીની નાણાકીય સફર ભારતીય રાજકીય ફન્ડિંગમાં સૌથી મોટા ફેરફારમાંથી એક દર્શાવે છે. સામાન્ય સંસાધનો ધરાવતા અનેક રાષ્ટ્રીય પક્ષોમાંથી એક હોવાથી ભારતીય જનતા પાર્ટી માત્ર એક દાયકામાં ભારતની સૌથી અમીર રાજકીય પાર્ટી બની ગઈ છે. એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ડેટા અને સત્તાવાર આવકના ખુલાસા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, 2014માં કેન્દ્રમાં સત્તામાં આવ્યા પછી પાર્ટીની આવક અને સંપત્તિમાં કેટલી ઝડપથી વધારો જોવા મળ્યો.
2014ની ચૂંટણી પહેલા ભાજપની નાણાકીય સ્થિતિ
2014ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ભાજપની નાણાકીય તાકાત બહુ મજબૂત નહોતી. નાણાકીય વર્ષ 2013-14માં પાર્ટીએ લગભગ 674 કરોડ રૂપિયાની કુલ આવક જાહેર કરી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન ભાજપની કુલ સંપત્તિ આશરે 781 કરોડ રૂપિયા હતી. તે સમયે ભાજપ અને કોંગ્રેસ જેવી અન્ય રાષ્ટ્રીય પાર્ટીઓ વચ્ચેનો નાણાકીય તફાવત આજ કરતા ઘણો ઓછો હતો.
સત્તામાં આવ્યા બાદ આવકમાં ઝડપથી વધારો
2014માં કેન્દ્ર સરકાર બનાવ્યા બાદ ભાજપની આવકમાં સતત ઝડપથી વધારો જોવા મળ્યો. નાણાકીય વર્ષ 2022-23 સુધીમાં પાર્ટીની જાહેર કરેલી આવક લગભગ 2,360 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ હતી. આ 2014 પહેલાની આવકની તુલનામાં 250 ટકાથી વધુનો વધારો હતો.
ચૂંટણી વર્ષ અને રેકોર્ડબ્રેક આવક
ભાજપની આવકમાં સૌથી મોટો ઉછાળો ચૂંટણી વર્ષો દરમિયાન આવે છે. 2019-20 નાણાકીય વર્ષમાં પાર્ટીએ તેમની અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ આવક 3,623 કરોડ રૂપિયા જણાવી હતી. તાજેતરના ખુલાસા દર્શાવે છે કે, 2023-24માં ભાજપની આવક વધીને લગભગ 4,340 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
એક દાયકામાં કુલ સંપત્તિમાં જબરદસ્ત વધારો
આવકમાં વધારા સાથે-સાથે કુલ સંપત્તિમાં પણ વધુ ઝડપી વધારો જોવા મળ્યો છે. 2013-14માં આશરે 781 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિથી ભાજપની કુલ સંપત્તિ 2022-23 સુધીમાં વધીને 7,052 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થઈ ગઈ છે. આ લગભગ નવ ગણો વધારો દર્શાવે છે કે, પાર્ટી સતત પોતાની કમાણીથી ઓછો ખર્ચ કર્યો છે, જેના પરિણામે વર્ષ-દર-વર્ષ મોટી સરપ્લસ એકઠી થઈ રહી છે.
2013-14 અને આગામી 11 વર્ષ વચ્ચેની સરખામણી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે ભાજપનો રાજકીય સત્તામાં આવવાથી આ એક નાણાકીય પાવરહાઉસમાં પણ બની ચૂકી છે. 250%થી 400%થી વધુ ઈનકમ ગ્રોથ અને 7,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ સાથે પાર્ટી ભારતમાં રાજકીય ફન્ડિંગમાં બદલાવ દર્શાવ્યો છે.
