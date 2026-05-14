/એક દિવસ માટે દેશ ચલાવવામાં કેટલો આવે છે ખર્ચ? જાણો સરકારના EMIનું ગણિત

સરકારનો ખર્ચ માત્ર સરકાર ચલાવવા માટે સીમિત હોતો નથી, પરંતુ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને ગતિ આપવા અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં પણ થાય છે.
ભારત જેવા વિશાળ દેશને ચલાવવાનું કામ સરળ નથી. કેન્દ્ર સરકારે દરરોજ રક્ષા, રેલવે, રોડ, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, ખેડૂતોની યોજનાઓ, સરકારી કર્મચારીઓના પગાર, પેન્શન અને વ્યાજના પેમેન્ટ જેવા હજારો કામો પર પૈસા ખર્ચ કરવા પડે છે. ભલે દેશ ચલાવવા માટે પૈસા જનતાના ખિસ્સામાંથી જાય છે. એટલે કે આપણે જે વિવિધ પ્રકારના ટેક્સ ચુકવણી કરીએ, તેનાથી સરકારની કમાણી થાય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે દેશ ચલાવવા માટે સરકારે એક દિવસમાં કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો પડે છે?
બજેટ 2024-2025ના આંકડાથી મળશે જવાબ
સામાન્ય બજેટ 2024-25ના આંકડા આ સવાલનો રસપ્રદ જવાબ આપે છે. તેનાથી તમને સરકારના દરરોજના ઈએમઆઈ એટલે કે એક દિવસના ખર્ચનો અંદાજ આવી જશે. ભારત સરકારે બજેટ 2024-2025મા કુલ ખર્ચનું અનુમાન આશરે 48.21 લાખ કરોડ રૂપિયા રાખ્યું હતું. બાદમાં સામે આવેલા નાણાકીય આંકડા પ્રમાણે નાણાકીય વર્ષ 2024-25મા કેન્દ્ર સરકારનો વાસ્તવિક કુલ ખર્ચ આશરે 46.56 લાખ કરોડ રૂપિયા રહ્યો. જો આ આંકડાને દરરોજના હિસાબ પ્રમાણે સમજીએ તો સ્થિતિ વધુ મોટી દેખાય છે.
બજેટના અનુમાન પ્રમાણે દરરોજનો કેટલો ખર્ચ?
નાણા મંત્રાલય તરફથી આપવામાં આવેલા આંકડા અને ઇકોનોમિક સર્વે 2026 પ્રમાણે કેન્દ્રીય બજેટ 2024-2025મા સરકારનો અંદાજિત ખર્ચ 48.21 (48,21,000) લાખ કરોડ રૂપિયા હતો. પરંતુ જો તેને 365 દિવસમાં ભાંગવામાં આવે તો એક દિવસનો હિસાબ આવશે. 48,21,000 ÷ 365 = 13,208.21 કરોડ રૂપિયા દરરોજ. એટલે કે બજેટના અનુમાન પ્રમાણે કેન્દ્ર સરકારને દેશ ચલાવવા માટે દરરોજ આશરે 13,208 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવાના હતા. જો તેને કલાકના હિસાબથી જોઈએ તો 13,208 ÷ 24 = લગભગ 550 કરોડ રૂપિયા પ્રતિ કલાક. મિનિટ પ્રમાણે જોઈએ તો ભારત સરકાર દર મિનિટે લગભગ 9 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ખર્ચ કરે છે.
વાસ્તવિક ખર્ચ કેટલો થયો?
બ્લૂમબર્ગના બજેટ એનાલિસિસ રિપોર્ટ પ્રમાણે નાણાકીય વર્ષ 2024-2025મા મોદી સરકારનો વાસ્તવિક ખર્ચ આશરે 46.56 (46,56,000) લાખ કરોડ રૂપિયા રહ્યો. દરરોજનો હિસાબ કરવામાં આવે તો 46,56,000 ÷ 365 = 12,756.16 કરોડ રૂપિયા પ્રતિદિન થયો. આ રીતે ભારત સરકારે દરરોજ લગભગ 12756 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કર્યાં. આ સંભવિત ખર્ચથી આશરે 452 કરોડ રૂપિયા પ્રતિદિન ઓછો રહ્યો.
ક્યાં ખર્ચ થાય છે આટલા પૈસા?
સરકારી ખર્ચનો મોટો હિસ્સો વ્યાજ ચુકવવામાં જાય છે. બજેટના દસ્તાવેજો પ્રમામે 2024-25મા કુલ ખર્ચના લગભગ 25 ટકા માત્ર જૂની લોનનું વ્યાજ ચુકવવામાં ગયા. આ સિવાય રક્ષામંત્રાલય, રેલવે, રોડ અને હાઈવે, ગ્રામીણ વિકાસ, ખાદ્ય સબસિડી, ખાતર સબસિટી અને રાજ્યોને મળનાર મદદ પર પણ ભારે ખર્ચ થાય છે. કરોડો લોકોને રાશન સબસિડી મળે છે. રેલવે અને હાઈવે પરિયોજનાઓ પર મોટું રોકાણ થાય છે. સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શન પર પણ મોટો ખર્ચ થાય છે.
વધુ ખર્ચથી શું નુકસાન?
છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં સરકારે 'Capital Expenditure' એટલે કે આંતરમાળખાનું રોકાણ વધારવા પર ભાર આપ્યો છે. બજેટ 2024-2025મા 'Capital Expenditure' વધારવા પર ભાર આપવામાં આવ્યો છે. આમ તો વધુ સરકારી ખર્ચનો મતલબ વધુ ઉધારી પણ થઈ શકે છે. જો સરકારની કમાણી ઓછી અને ખર્ચ વધી જાય તો, રાજકોષિય ખાધ એટલે કે Fiscal Deficit વધે છે. આ કારણ છે કે સરકાર સતત ખોટ ઘટાડવાનો પ્રસાય કરી રહી છે.
સામાન્ય લોકો પર શું અસર પડે છે?
સરકાર કેટલો ખર્ચ કરે છે, તેની અસર સીધી સામાન્ય લોકોના જીવન પર પડે છે. જો સરકાર વધુ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવે છે તો રોજગાર વધે છે. જો સબસિડી વધારે છે તો મોંઘવારીની અસર ઓછી થાય છે. જો શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય પર ખર્ચ વધે છે તો સુવિધાઓ સારી થાય છે. જો ખર્ચ જરૂરિયાતથી વધુ વધી જાય અને કમાણી ઓછી હોય તો ટેક્સનું ભારણ અને મોંઘવારી વધવાનો ખતરો રહે છે.