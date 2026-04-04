કોવિડ-19 નો નવો વેરિઅન્ટ પહેલા કરતા કેટલો ખતરનાક? શું હાલની વેક્સિન સુરક્ષા આપી શકશે?

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaકોવિડ-19 નો નવો વેરિઅન્ટ પહેલા કરતા કેટલો ખતરનાક? શું હાલની વેક્સિન સુરક્ષા આપી શકશે?

Covid-19 New Variant નવા COVID-19 સબ-વેરિઅન્ટ BA.3.2 એ લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ ઉભું કરી નાખ્યું છે, કારણ કે તેમને ડર છે કે COVID-19 ના જૂના દિવસો પાછા આવી શકે છે. એવામાં દરેકના સવાલ ઉભો કરે છે કે જેમ પ્રથમ COVID-19 મહામારી દરમિયાન કોરોના વિક્સિન વિકસાવવામાં સમય લાગ્યો હતો, શું વર્તમાન રસી તેને અટકાવી શકશે?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:38 PM IST

Covid-19 New Variant: કોવિડ-19 નો એક નવો સબ-વેરિઅન્ટ BA.3.2, જેને અનૌપચારિક રીતે ‘સિકાડા’ (Cicada) કહેવામાં આવી રહ્યો છે, તે અત્યારે વિશ્વના અનેક દેશોમાં દેખરેખ હેઠળ છે. અહેવાલો અનુસાર, આ વેરિઅન્ટ સૌ પ્રથમ 2024માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોવા મળ્યો હતો અને હવે 20થી વધુ દેશોમાં તેની હાજરી નોંધાવી ચૂક્યો છે, જે દર્શાવે છે કે આ વાયરસ ધીમે-ધીમે ફેલાઈ રહ્યો છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) એ સિકાડા એટલે કે BA.3.2 ને ‘વેરિઅન્ટ અંડર મોનિટરિંગ’ની યાદીમાં રાખ્યો છે. એટલે કે, તેના પર હાલ નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને તેના વિશે વધુમાં વધુ માહિતી એકઠી કરવામાં આવી રહી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, તેના લક્ષણો સામાન્ય શરદી-ખાંસી જેવા જ છે અને અત્યાર સુધી ગંભીર કેસોમાં કોઈ મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો નથી.

અગાઉના વેરિઅન્ટ્સ કરતા અલગ છે આ નવો વેરિઅન્ટ
નિષ્ણાતોના મતે, આ ઓમિક્રોન પરિવારનો જ એક ભાગ છે, પરંતુ તેના સ્પાઈક પ્રોટીનમાં 70 થી વધુ મ્યુટેશન જોવા મળ્યા છે, જે અગાઉના ઘણા વેરિઅન્ટ્સ કરતા વધારે છે. આ વેરિઅન્ટ વર્ષ 2022 ના જૂના BA.3 વંશમાંથી ઉતરી આવ્યો છે, જે હવે નવા સ્વરૂપમાં આપણી સામે છે. જોકે તે ખૂબ જ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યો છે, પણ રાહતની વાત એ છે કે વૈશ્વિક આરોગ્ય સંસ્થાઓએ હાલમાં તેના જોખમના સ્તરને ઓછું ગણાવ્યું છે. આ જ કારણસર વૈજ્ઞાનિકો એ પણ તપાસી રહ્યા છે કે શું તે અગાઉના સંક્રમણ અથવા વેક્સિન દ્વારા બનેલી ઇમ્યુનિટીને આંશિક રીતે અસર કરી શકે છે કે નહીં? અત્યાર સુધી એવા કોઈ પાકા પુરાવા મળ્યા નથી કે આ વેરિઅન્ટ વધુ ગંભીર બીમારી પેદા કરે છે. મોટાભાગના દર્દીઓમાં તાવ, ખાંસી, ગળામાં દુખાવો અને થાક જેવા હળવા લક્ષણો જ જોવા મળ્યા છે.

શું હાલની કોવિડ વેક્સિન ‘સિકાડા’ પર અસરકારક છે?
સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું આપણી જૂની વેક્સિન સિકાડા પર કામ કરશે? સંશોધનો સૂચવે છે કે તેના સ્પાઈક પ્રોટીનમાં થયેલા મોટા ફેરફારોને કારણે તે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ (Immunity) ને છેતરવામાં માહેર હોઈ શકે છે. વર્તમાનમાં ઉપલબ્ધ 2025-26 વાળી વેક્સિન, જે મુખ્યત્વે JN.1 અને LP.8.1 વેરિઅન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી હતી, તે સિકાડા સામે થોડી ઓછી અસરકારક હોઈ શકે છે. WHO નું પણ માનવું છે કે એન્ટિબોડીની અસર તેના પર થોડી ઓછી હોઈ શકે છે, પરંતુ નિષ્ણાતોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વેક્સિન હજુ પણ તમને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા અથવા મૃત્યુ જેવી ગંભીર પરિસ્થિતિઓથી બચાવવામાં સંપૂર્ણ રીતે સક્ષમ છે.

શું આપણે આનાથી ડરવું જોઈએ?
હાલમાં આરોગ્ય સંસ્થાઓનું કહેવું છે કે આ વેરિઅન્ટથી ગભરાવાની જરૂર નથી, પરંતુ બેદરકારી પણ રાખવી જોઈએ નહીં. વાયરસ સમય સાથે બદલાતો રહે છે, તેથી જાગૃત રહેવું જરૂરી છે. ડોક્ટરોનું માનવું છે કે જો લોકો સમયસર વેક્સિન લેતા રહે, પોતાની ઇમ્યુનિટી મજબૂત રાખે અને લક્ષણો દેખાય ત્યારે સાવચેતી રાખે, તો જોખમ ઘણું ખરું ઘટાડી શકાય છે. તેથી, અફવાઓથી બચવું અને માત્ર વિશ્વસનીય સ્વાસ્થ્ય માહિતી પર જ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

