IPSની વર્દી સાથે કેટલો મળે છે પગાર અને પાવર ? શરૂઆતના પગારથી DGP બનવા સુધી વિશે જાણો સફર
IPS Salary: ભારતમાં જ્યારે પણ સત્તા અને પ્રતિષ્ઠાની ચર્ચા થાય છે, ત્યારે IPS (ભારતીય પોલીસ સેવા)નું નામ સૌથી પહેલા આવે છે. આ ખાખી વર્દી ફક્ત કારકિર્દી નથી, તે લાખો યુવાનોનું સ્વપ્ન છે, જેના માટે તેઓ દિવસ-રાત કામ કરે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આ દરજ્જા સાથે આવતા મુળ પગાર અને ભથ્થા શું છે?
Trending Photos
IPS Salary: 7મા પગાર પંચના અમલીકરણ પછી, IPS અધિકારીની ડ્યુટીની શરૂઆત 56,100 રૂપિયાના મૂળ પગારથી શરૂ થાય છે. પરંતુ આ તો ફક્ત શરૂઆત છે. જ્યારે મોંઘવારી ભથ્થું (DA), ઘર ભાડું ભથ્થું (HRA) અને મુસાફરી ભથ્થાં ઉમેરવામાં આવે છે, ત્યારે પગાર ખૂબ પ્રભાવશાળી બને છે.
SP લગભગ 78,800 રૂપિયાનો મૂળ પગાર મળે
જેમ જેમ અનુભવ વધે છે અને ખભા પર તારા ચમકે છે, તેમ તેમ આ પગાર પણ આકાશને આંબી જાય છે. જ્યારે એક SP લગભગ 78,800 રૂપિયાનો મૂળ પગાર મેળવે છે, ત્યારે પોલીસ વિભાગમાં સર્વોચ્ચ પદ, DGP પર પહોંચ્યા પછી આ આંકડો દર મહિને 225,000 રૂપિયા સુધી વધી જાય છે.
જો કે, IPS અધિકારી માટે મુળ આકર્ષણ ફક્ત પૈસા નથી, પરંતુ તેની સાથે આવતા શાહી ભથ્થાં છે. શહેરના સૌથી સુરક્ષિત અને વૈભવી વિસ્તારોમાં આવેલા વૈભવી બંગલા, સાયરનવાળા સરકારી વાહનો અને ચોવીસ કલાક સુરક્ષા રક્ષકો આ પદની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરે છે.
IPS અધિકારીનું જીવન જવાબદારી અને વૈભવીતાનું એક અનોખું મિશ્રણ
વધુમાં, અધિકારી અને તેમના પરિવાર માટે મફત તબીબી સુવિધાઓ અને ખાસ મુસાફરી ભથ્થાં ખાતરી કરે છે કે તેઓ ચિંતા કર્યા વિના દેશની સેવા કરી શકે. સ્પષ્ટપણે, IPS અધિકારીનું જીવન જવાબદારી અને વૈભવીતાનું એક અનોખું મિશ્રણ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે