/ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને કેટલો મળતો હતો પગાર ? જાણો શિક્ષણ મંત્રીને કઈ કઈ સુવિધાઓ મળે છે

Dharmendra Pradhan Resignation : NEET પેપર લીક મુદ્દે દિલ્હીમાં જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપ્યું છે. ત્યારે શિક્ષણ મંત્રી સહિત કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રીને મળતા પગાર, ભથ્થા અને તેમને મળતી સુવિધાઓ પર એક નજર કરીએ.
બેઝિક પગાર અને માસિક ભથ્થા
શિક્ષણ મંત્રીને દર મહિને રૂપિયા 1 લાખ બેઝિક પગાર મળે છે. વધુમાં મતવિસ્તાર સંબંધિત કામ અને જાહેર સંપર્ક માટે દર મહિને ₹70,000નો ભથ્થું આપવામાં આવે છે. ઓફિસ કામગીરી અને સ્ટાફ સંબંધિત ખર્ચને આવરી લેવા માટે દર મહિને ₹60,000નો ઓફિસ ભથ્થું પણ આપવામાં આવે છે. જ્યારે પણ સંસદ અથવા તેની સમિતિઓનું સત્ર ચાલુ હોય છે, ત્યારે મંત્રીઓને સત્તાવાર કાર્યવાહીમાં હાજરી આપવા માટે ₹2,000નું દૈનિક ભથ્થું પણ મળે છે.
નવી દિલ્હીમાં સરકારી આવાસ
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળના સભ્ય તરીકે શિક્ષણ મંત્રીને દિલ્હીના લુટિયન્સ ઝોનમાં મફતમાં સરકારી બંગલો આપવામાં આવે છે. સરકાર આ નિવાસસ્થાનનું સંચાલન કરે છે, જે સત્તાવાર અને રહેણાંક બંને જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે તમામ સુવિધાઓથી સજ્જ છે.
સત્તાવાર વાહન અને સુરક્ષા
મંત્રીને સરકારી વાહન, ડ્રાઇવર અને સત્તાવાર ઉપયોગ માટે ફ્યુઅલ પૂરું પાડવામાં આવે છે. કેબિનેટ મંત્રીઓને ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ આપવામાં આવે છે. જેમાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ, એસ્કોર્ટ વાહન મળે છે.
મુસાફરી અને તબીબી સુવિધાઓ
કેન્દ્રીય મંત્રીઓ ભારતમાં મફત સત્તાવાર મુસાફરી માટે હકદાર છે. આમાં સત્તાવાર ફરજો માટે ફર્સ્ટ એસી ટ્રેન મુસાફરી અને એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસ હવાઈ મુસાફરીનો સમાવેશ થાય છે. સરકારી નિયમો હેઠળ, પાત્ર પરિવારના સભ્યો માટે ચોક્કસ મુસાફરી છૂટછાટો પણ ઉપલબ્ધ છે. તેમને કેન્દ્ર સરકારની આરોગ્ય યોજના હેઠળ પણ આવરી લેવામાં આવે છે, જે મંત્રીઓ અને તેમના આશ્રિત પરિવારના સભ્યોને પેનલવાળી હોસ્પિટલોમાં તબીબી સારવાર સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે.
મોબાઈલ અને ઈન્ટરનેટ
સરકાર સત્તાવાર ફરજો નિભાવવામાં મદદ કરવા માટે સંપૂર્ણ સ્ટાફ પૂરો પાડે છે. આમાં અંગત સહાયકો, સચિવો અને સહાયક સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે. તેમના સરકારી નિવાસસ્થાનો અને કચેરીઓમાં સત્તાવાર કામ માટે જરૂરી ટેલિફોન કનેક્શન, ઇન્ટરનેટ સુવિધાઓ અને અન્ય કોમ્યુનિકેશન સેવાઓ પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે.