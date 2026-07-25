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ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને કેટલો મળતો હતો પગાર ? જાણો શિક્ષણ મંત્રીને કઈ કઈ સુવિધાઓ મળે છે

Dharmendra Pradhan Resignation : કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આખરે રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી છે. NEET પેપર લીક મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે શિક્ષણ મંત્રીએ મોટો નિર્ણય લીધો છે, ત્યારે તેમને કેટલો પગાર મળતો હતો અને અન્ય કઈ કઈ સુવિધાઓ મળતી હતી તેના પર એક નજર કરીએ.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 25, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:30 PM IST
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને કેટલો મળતો હતો પગાર ? જાણો શિક્ષણ મંત્રીને કઈ કઈ સુવિધાઓ મળે છે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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