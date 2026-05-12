/ભારત પાસે કેટલા દિવસનો પેટ્રોલ-ડીઝલ, LPGનો સ્ટોક છે, શું કોટા સિસ્ટમ લાગૂ થશે? સરકારે આપ્યો જવાબ

પીએમ મોદીની ઈંધણ બચાવવાની અપીલ બાદ એવી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે કે શું ખરેખર સંકેટમાં છે દેશ? ત્યારે સરકારે ખુલીને જવાબ આપ્યો છે કે પેટ્રોલ-ડીઝલ અને એલપીજીનો હાલ કેટલો સ્ટોક છે. વિગતો ખાસ જાણો.
પીએમ મોદીએ હાલમાં જ દેશવાસીઓને જે અપીલ કરી તે પછી હવે એવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે કે શું ખરેખર દેશ સંકટને આરે છે? પીએમ મોદી બે દિવસમાં બેવાર ઈંધણ બચાવવાની અપીલ કરી ચૂક્યા છે. આ સાથે જ તેમણે વર્ક ફ્રોમ હોમ અને ઓનલાઈન ક્લાસીસ શરૂ કરવાની પણ સલાહ આપી છે. અનેક મોટા મંત્રીઓ પણ આ અપીલ દોહરાવી ચૂક્યા છે. આ સાથે જ હવે દેશમાં ઓઈલ સંકટને લઈને ચર્ચાઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. જો તમે પણ આ બધુ જાણીને ચિંતામાં પડી ગયા હોવ તો તમને રાહત મળે એવા સમાચાર આવ્યા છે.
ભારત પાસે કેટલો સ્ટોક?
સરકાર તરફથી સ્પષ્ટ કરાયું છે કે દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને એલપીજી(રાંધણ ગેસ)નો પૂરતો સ્ટોક છે. પેટ્રોલિયમ સેક્રેટરી પંકજ જૈને ગ્લોબલ એનર્જી માર્કેટમાં ચાલી રહેલી ઉથલપાથલ અને વેસ્ટ એશિયા સંકટ વચ્ચે દેશવાસીઓને રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. સરકારના જણાવ્યાં મુજબ દેશ પાસે વર્તમાન સમયમાં 60 દિવસનો ક્રૂડ ઓઈલનો સ્ટોક અને એટલા જ દિવસનો નેચરલ ગેસનો સ્ટોક છે. આ ઉપરાંત દેશમાં 45 દિવસનો એલપીજી સ્ટોક પણ જાળવી રાખ્યો છે.
ફ્યૂલના રેશનિંગની વાતો ફગાવી
પેટ્રોલિયમ સેક્રેટરીએ ફ્યૂલની અછત કે રેશનિંગની જે વાતો ઉડી રહી હતી તે સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધી. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહની અધ્યક્ષતામાં અનૌપચારિક મંત્રીઓના ગ્રુપ (IGoM)ની પાંચમી બેઠક થઈ. આ દરમિયાન ગ્લોબલ સપ્લાય સિસ્ટમમાં આવેલી સમસ્યા અને એનર્જીના વધતા ભાવ પર વિસ્તારથી ચર્ચા થઈ. બેઠક બાદ રક્ષા મંત્રાલયે કહ્યું કે દેશ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે અને કોઈ પણ પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટની કમી નથી.
શું હોય છે ફ્યૂલ રેશનિંગ
ઈંધણનું રેશનિંગ એટલે સરકાર તરફથી પેટ્રોલ, ડીઝલ કે ગેસના વેચાણ પર કોટા નક્કી કરવાનો. જ્યારે દેશમાં ઓઈલની કમી હોય કે ભાવ ખુબ વધી જાય તો સરકાર નિયમ બનાવે છે કે એક વ્યક્તિ કે ગાડીને એક દિવસ કે મહિનામાં કેટલું ઈંધણ મળશે. તેનો હેતુ ફાલતુ ખર્ચા રોકવાનો અને બધાને જરૂરિયાત મુજબ ફ્યૂલ મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો હોય છે. જે રીતે રાશનકાર્ડ પર અનાજ મળે છે એ જ રીતે ઈંધણ માટે પણ કોટા નક્કી કરવામાં આવે છે જેથી કરીને અફરાતફરી ન મચે.
અનેક દેશોમાં કડક નિયમો
શ્રીલંકા, મ્યાંમાર, બાંગ્લાદેશ સહિત એવા અનેક દેશો છે જ્યાં ફ્યૂલ રેશનિંગ કે નિયંત્રણો જેવા ઉપાયો લાગૂ કરાયા છે. દાખલા તરીકે સ્લોવેનિયામાં સામાન્ય ગાડીવાળાને હવે અઠવાડિયામાં ફક્ત 50 લીટર પેટ્રોલ કે ડીઝલ નક્કી કરાયું છે. જ્યારે ખેડૂતો માટે મર્યાદા 200 લીટર છે. પાકિસ્તાનમાં પ્રતિ વાહન 5 લીટરના ઈંધણનો નિયમ છે. ફ્રાન્સના કેટલાક વિસ્તારોમાં QR કોડની સિસ્ટમ ચાલુ કરાઈ છે જેનાથી એક ગાડીને અઠવાડિયામાં ફક્ત 15 થી 20 લીટર ઈંધણ જ મળી શકે છે.
જર્મનીમાં કેટલીક જગ્યાઓ પર એકવારમાં ફક્ત 10 લીટર પેટ્રોલ ખરીદવાની મંજૂરી અપાઈ છે. શ્રીલંકામાં પણ આ પ્રકારે નેશનલ ફ્યૂલ પાસ ક્યૂઆર સિસ્ટમ છે. જે હેઠળ યાત્રી કારોને દર અઠવાડિયે 25 લીટર અને મોટર સાઈકલને 5 લીટર ઈંધણની મંજૂરી છે. આ ઉપરાંત મ્યાંમારમાં ઓડ ઈવન, સ્લોવાકિયામાં કોટા લાગૂ કરાયા છે. જ્યારે કંબોડિયામાં લગભગ 30 ટકા પેટ્રોલ સ્ટેશન ઈંધણની અછતના કારણે બંધ કરાયા છે.