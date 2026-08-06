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PM મોદીની વિદેશ યાત્રાઓ પર કેટલો થયો ખર્ચ અને કેટલું આવ્યું FDI? સંસદમાં સરકારનો ખુલાસો

PM Modi Foreign Visit Cost: કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં આ વર્ષે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વિદેશ યાત્રાઓ પર થયેલા કુલ ખર્ચનો ખુલાસો કર્યો છે. વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, PM મોદીની આ વિદેશ યાત્રાઓ દ્વિપક્ષીય અને વૈશ્વિક સંબંધો મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહી છે, જેનાથી એપ્રિલ 2021થી ડિસેમ્બર 2025 સુધી ભારતમાં 381.8 અબજ ડોલરનું FDI આવ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 06, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:54 PM IST
PM મોદીની વિદેશ યાત્રાઓ પર કેટલો થયો ખર્ચ અને કેટલું આવ્યું FDI? સંસદમાં સરકારનો ખુલાસો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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