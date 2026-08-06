/PM મોદીની વિદેશ યાત્રાઓ પર કેટલો થયો ખર્ચ અને કેટલું આવ્યું FDI? સંસદમાં સરકારનો ખુલાસો

PM Modi Foreign Visit Cost: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વિદેશ યાત્રાઓ પર થયેલા ખર્ચને લઈને કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં ખુલાસો કર્યો છે. ગુરુવારે રાજ્યસભામાં વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાનની વિદેશ યાત્રાઓ પર આ વર્ષે અત્યાર સુધી લગભગ 74.5 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થયા છે.
રાજ્યસભામાં પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નનો સરકારે આપ્યો જવાબ
રાજ્યસભામાં આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહ અને CPI (M)ના સાંસદ ડો. વી. શિવદાસને વડાપ્રધાનની વિદેશ યાત્રાઓ સાથે જોડાયેલો અતારાંકિત પ્રશ્ન (સંખ્યા 2172) પૂછ્યો હતો. સાંસદોએ 2021થી અત્યાર સુધી દર વર્ષે અને યાત્રાઓના હિસાબનો ખર્ચ, હસ્તાક્ષર કરાયેલા કરારો (MoUs) અને દેશમાં આવેલા પ્રત્યક્ષ વિદેશી રોકાણ (FDI)ની જાણકારી માંગી હતી.
વિદેશ રાજ્ય મંત્રી પવિત્ર માર્ગેરિટાએ રાજ્યસભામાં લેખિત જવાબ દાખલ કર્યો. તેમાં તેમણે જણાવ્યું કે, વર્ષ 2021થી અત્યાર સુધી વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવેલી તમામ વિદેશ યાત્રાઓ અને તેના પર થયેલા કુલ ખર્ચનો પૂરેપૂરો રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
જૂના આંકડા પણ આવ્યા સામે
સરકારે આ દરમિયાન જૂની યાત્રાઓના ખર્ચના આંકડા પણ રજૂ કર્યા. આંકડાઓ મુજબ, 2011માં અમેરિકા યાત્રા પર 10.74 કરોડ રૂપિયા, 2013 માં રશિયા યાત્રા પર 9.95 કરોડ રૂપિયા, 2011માં ફ્રાન્સ યાત્રા પર 8.33 કરોડ રૂપિયા અને 2013માં જર્મની યાત્રા પર 6.02 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થયા હતા. આ આંકડા કોઈપણ ફેરફાર વગર સીધે-સીધે એ જ રકમ છે, જે તે સમયે વાસ્તવમાં ખર્ચ થઈ હતી.
વિદેશ યાત્રાઓથી ભારતમાં 381.8 અબજ ડોલરનું FDI
વિદેશ મંત્રાલયે પોતાના જવાબમાં જણાવ્યું કે, PM મોદીની આ વિદેશ યાત્રાઓ બીજા દેશો સાથે દ્વિપક્ષીય, ક્ષેત્રીય અને વૈશ્વિક સંબંધોને મજબૂત કરવાનું એક ખૂબ જ અસરકારક માધ્યમ છે. આ યાત્રાઓ દરમિયાન થયેલા કરારોથી ટેકનિક, નવીનતા, વેપાર, રોકાણ, સુરક્ષા અને ઊર્જા જેવા મહત્ત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં ભાગીદારી મજબૂત થઈ છે.
સરકારના આંકડાઓ અનુસાર, આ આંતરરાષ્ટ્રીય વાતચીત અને મજબૂત કૂટનીતિક સંબંધોને લીધે એપ્રિલ 2021થી ડિસેમ્બર 2025ની વચ્ચે ભારતમાં કુલ 381.8 અબજ ડોલરનું એફડીઆઈ (Foreign Direct Investment) થયું છે.