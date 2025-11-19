ભારતીય મુસ્લિમોને હિન્દુ કેવી રીતે ગણી શકાય? RSS વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું, "હિન્દુ રાષ્ટ્ર જાહેર કરવું જરૂરી નથી'
તમે ઘણીવાર મોહન ભાગવતને દેશમાં રહેતા દરેકને હિન્દુ કહેતા સાંભળો છો. તેઓ મુસ્લિમોને પણ હિન્દુ કહે છે. કેટલાક લોકો સમજી શકતા નથી, કેટલાકને તે ગમતું પણ નથી, પરંતુ હવે તમારે ભાગવતના ખુલાસા પાછળનો તર્ક સમજવો જોઈએ.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ સંઘ પ્રમુખ મોહન ભાગવતે ભારતમાં રહેતા મુસ્લિમો અને ઈસાઈઓ વિશે એક મહત્વપૂર્ણ વાત કહી છે. ભાગવતે કહ્યુ કે ભારત અને હિંદુ એક જ છે. ભારતને સત્તાવાર રૂપે હિંદુ રાષ્ટ્ર જાહેર કરવું જરૂરી નથી. સભ્યતા પહેલાથી જ હિંદુ રાષ્ટ્ર જાહેર કરે છે. તેમણે કહ્યું કે શિવાજી મહારાજને દેશભરમાં માનવામાં આવે છે. રાણા પ્રતાપને ભારતમાં માનવામાં આવે છે. તેઓ એક જ પ્રાંતના હતા. બુદ્ધ બિહારના હતા, મહાવીર બિહારના હતા. આ સર્વત્ર માન્ય છે, કારણ કે તે આપણા ગૌરવનો મુદ્દો છે. આપણા બધાનું સન્માન છે.
ભાગવતે આગળ કહ્યું કે આવા જે લોકો છે... માતૃભૂમિની ભક્તિ, પૂર્વજોનું ગૌરવ અને આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાને લઈને જે ચાલે છે, તે બધા હિંદુ છે. ગુવાહાટીમાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા RSS વડાએ કહ્યું કે હિંદુને religious connotations (ધાર્મિક સંકેત કે અર્થ) માં ન લેવું જોઈએ. હિંદુ ધર્મ, હિંદુ સંસ્કૃતિ કે ખાનપાન અને પૂજા-પાઠ સુધી સીમિત નથી. તે સમાવેશી છે અને અન્ય લોકોને પણ અંદર લઈ શકે છે.
અંતમાં તેમણે સમજાવ્યું કે પોતાની પૂજા છોડ્યા વગર, પોતાના રીતિ-રિવાજ છોડ્યા વગર મુસલમાન અને ઈસાઈ આ દેશની ભક્તિ કરે છે, ભારતીય સંસ્કૃતિને માને છે અને ભારતીય પૂર્વજો પર ગર્વ કરે છે તો તે હિંદુ જ છે.
સંઘના આઝાદીના યોગદાનને કર્યું યાદ
હંમેશા સવાલ ઉઠાવવામાં આવે છે કે શું આરએસએસએ આઝાદીની લડાઈમાં યોગદાન આપ્યું હતું. તેના પર બોલતા ભાગવતે કહ્યુ કે અમે ઢંઢેરો પીટતા નથી, અમે અમારૂ કર્તવ્ય નિભાવ્યું. સંઘ સ્થાપના બાદ ડોક્ટર હેડગેવાર સર સંઘચાલક બની ગયા હતા તો ડાંડી માર્ચ અને જંગલ સત્યાગ્રહ થયો. જ્યાં સાગર નહોતો ત્યાં જંગલ સત્યાગ્રહ થયો તો ડોક્ટર હેડગેવાર અસ્થાયી રૂપથી પોતાનું પદ કોઈ અન્યને સોંપી ખુદ અને તેમના સાથીઓએ જંગલ સત્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો હતો. તેમને એક વર્ષની જેલની સજા થઈ. 9 મહિના જેલમાં રહેવું પડ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું કે સંઘના સ્વયંસેવકો ભારત માટે કામ કરે છે, અમે બડાઈ મારતા નથી. 1942ના આંદોલનમાં, ચિમુરના સત્યાગ્રહમાં બલિદાન આપનાર પ્રથમ વ્યક્તિ ત્યાંની શાખાના વડા હતા. 9 લોકોને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા અને ફાંસી આપવામાં આવી. તેમાંથી 7 સ્વયંસેવકો હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે