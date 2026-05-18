/કેટલા અમીર છે કેરળના નવા મુખ્યમંત્રી વી.ડી. સતીશન? ક્યાં-ક્યાંથી કરી રહ્યા છે કમાણી? જાણો તેમની નેટવર્થ

Kerala New CM Net Worth: કેરળના નવા મુખ્યમંત્રી વી.ડી. સતીશને મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લઈ લીધા છે. ચાલો જાણીએ કે, તેઓ કેટલા અમીર છે, તેમની પાસે કેટલી સંપત્તિ છે અને તેઓ ક્યાં-ક્યાંથી કરી રહ્યા છે કમાણી.
Kerala New CM Net Worth: કેરળના રાજકારણમાં એક મોટો ઉલટફેર થયો છે અને વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો બાદ યુડીએફ (UDF) સરકારે રાજ્યની કમાન સંભાળી લીધી છે. કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળના આ ગઠબંધનના દિગ્ગજ નેતા વી.ડી. સતીશને કેરળના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે. રાજ્યપાલ વિશ્વનાથ આર્લેકરે તેમને પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી બનતાની સાથે જ સતીશનની પર્સનલ લાઈફ અને તેમની આર્થિક સ્થિતિ અંગે ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે, રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી પાસે કેટલી સંપત્તિ છે અને તેઓ કમાણી ક્યાંથી કરી રહ્યા છે.
રાજભવનમાં શપથ ગ્રહણ સમારોહ
કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયાના બે અઠવાડિયા બાદ રાજ્યમાં નવી યુડીએફ (UDF) સરકારની રચના થઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા આ ગઠબંધનના નેતા વી.ડી. સતીશનને રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તિરુવનંતપુરમના સેન્ટ્રલ સ્ટેડિયમમાં આયોજિત એક ભવ્ય સમારોહ દરમિયાન રાજ્યપાલ વિશ્વનાથ આર્લેકરે વી.ડી. સતીશનને મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેવડાવ્યા છે.
કરોડોની કુલ નેટવર્થ
મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સંભાળતાની સાથે જ વી.ડી. સતીશનની સંપત્તિની વિગતો જનતાની સામે આવી ગઈ છે. ચૂંટણી પંચ પાસે જમા કરાવેલી સત્તાવાર એફિડેવિટ અનુસાર, કેરળના નવા મુખ્યમંત્રી વી.ડી. સતીશનની કુલ નેટવર્થ એટલે કે સંપત્તિ 6 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. આ સાથે તેમના પર દેવું પણ છે. કરોડો રૂપિયાના માલિક હોવા છતાં વી.ડી. સતીશનના માથે દેવાનો બોજ પણ છે. ચૂંટણી પંચને સોંપેલા સોગંદનામા અનુસાર, તેમના પર હાલમાં આશરે 41.45 લાખ રૂપિયાનું દેવું બાકી છે. આ દેવા છતાં તેમની કુલ આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ મજબૂત અને સ્થિર જોવા મળે છે. કેરળ ચૂંટણી 2026ના સમયે આપેલા સોગંદનામા અનુસાર, તેમની અને તેમની પત્ની પાસે કુલ 73 હજાર રૂપિયા રોકડા હતા.
બેન્ક ખાતામાં મોટી રકમ જમા
સતીશન પાસે માત્ર રોકડા રૂપિયા જ નથી, પરંતુ દેશની અલગ-અલગ બેન્કોમાં પણ સારી એવી રકમ સુરક્ષિત રાખવામાં આવી છે. તેમના ચૂંટણી એફિડેવિટમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે, મુખ્યમંત્રી અને તેમની પત્નીના અલગ-અલગ બેન્ક ખાતાઓમાં કુલ મળીને 73.62 લાખ રૂપિયાની ફિક્સ ડિપોઝિટ (FD) અને સેવિંગ્સ જમા છે. આ સમગ્ર સંપત્તિની વિગતોમાં સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે, વી.ડી. સતીશન પાસે કરોડોની સંપત્તિ હોવા છતાં તેમના પોતાના નામે કોઈ કાર કે વાહન નથી. તેઓ પોતાની અંગત કાર વગર જ પોતાનું જીવન જીવી રહ્યા છે, જેને તેમના આ પ્રભાવ વચ્ચે એક ખૂબ જ રસપ્રદ અને અલગ પાસું માનવામાં આવે છે.
સામાન્ય રીતે લોકો ટેક્સ બચાવવા કે સુરક્ષિત ભવિષ્ય માટે સરકારી યોજનાઓમાં રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે. પરંતુ કેરળના નવા મુખ્યમંત્રીની રીત થોડી અલગ છે. સતીશન પાસે કોઈ નેશનલ સેવિંગ્સ સર્ટિફિકેટ (NSC) કે પોસ્ટલ સેવિંગ એકાઉન્ટ નથી. આ સાથે જ તેમણે કોઈ એલઆઈસી (LIC) પોલિસી પણ લીધી નથી. સરકારી બચત યોજનાઓથી દૂર રહેનારા વી.ડી. સતીશને શેરબજારમાં થોડો-ઘણો હાથ અજમાવ્યો છે. સોગંદનામાના આંકડા અનુસાર, તેમણે અલગ-અલગ કંપનીઓના શેર અને બોન્ડમાં ખૂબ જ મર્યાદિત રોકાણ કર્યું છે. શેરબજારમાં સતીશનનું કુલ રોકાણ માત્ર 25 હજાર રૂપિયાનું છે.
પતિ-પત્ની પાસે પુષ્કળ સોનું
વી.ડી. સતીશન અને તેમની પત્ની પાસે રહેલા સોનાના દાગીના અને અન્ય કિંમતી વસ્તુઓની કુલ કિંમત 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ આંકવામાં આવી છે. તેમના ચૂંટણી એફિડેવિટ અનુસાર, મુખ્યમંત્રી પાસે પોતાની પાસે માત્ર 35 ગ્રામ સોનું છે, જે પુરુષોના હિસાબે સામાન્ય માનવામાં આવે છે. ભલે સતીશન પાસે સોનું ઓછું હોય, પરંતુ તેમની પત્ની પાસે દાગીનાનું મોટું કલેક્શન છે. સોગંદનામામાં અનુસાર, તેમની પત્ની પાસે કુલ 1128 ગ્રામ એટલે કે એક કિલોગ્રામથી વધુ સોનું છે. આ સોનું અને બેન્ક બેલેન્સ મળીને મુખ્યમંત્રીની કુલ જંગમ સંપત્તિ લગભગ 2.37 કરોડ રૂપિયા થાય છે.
સ્થાવર સંપત્તિનું મોટું સામ્રાજ્ય
જંગમ સંપત્તિ ઉપરાંત વી.ડી. સતીશન પાસે સ્થાવર સંપત્તિનો પણ એક મોટો હિસ્સો છે. તેમની પાસે કરોડો રૂપિયાની જમીન અને રહેણાંક મકાનો છે. એફિડેવિટ અનુસાર, સતીશનના પોતાના નામે કોઈ ખેતીલાયક જમીન નોંધાયેલી નથી, પરંતુ પરિવાર પાસે જમીન જરૂર છે.
પત્નીના નામે ખેતીની જમીન
મુખ્યમંત્રીના નામે ભલે કોઈ ખેતર ન હોય, પરંતુ તેમની પત્નીના નામે જમીન છે. સોગંદનામા અનુસાર, સતીશનની પત્નીના નામે કુલ 61 લાખ રૂપિયાની એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ એટલે કે ખેતીની જમીન રજિસ્ટર્ડ છે, જે તેમની સ્થાવર સંપત્તિના કુલ મૂલ્યમાં વધારો કરે છે. ખેતીની જમીન ઉપરાંત આ રાજકીય પરિવાર પાસે રહેણાંક અને અન્ય ઉપયોગની જમીનોનો પણ મોટો હિસ્સો છે. વી.ડી. સતીશન અને તેમની પત્નીના નામે સંયુક્ત રીતે કુલ 3 કરોડ રૂપિયાની નોન-એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ (બિન-ખેતીલાયક જમીન) નોંધાયેલી છે, જેની બજારમાં આજે સારી કિંમત છે.
રહેવા માટે પોતાનું ખાનગી મકાન
જમીનની આ વિગતોમાં તેમના રહેણાંક મકાનની માહિતી પણ સામે આવી છે. રહેણાંક સંપત્તિઓની વાત કરીએ તો, કેરળના આ નવા મુખ્યમંત્રીના નામે એક પોતાનું મકાન પણ રજિસ્ટર્ડ છે, જેની વર્તમાન બજાર કિંમત અંદાજે 25 લાખ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.
ક્યાંથી થાય છે કમાણી?
મુખ્યમંત્રીનો પગાર અને મળતા ભથ્થા સતીશનની નિયમિત કમાણીના સ્ત્રોતોની વાત કરીએ તો, હવે મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી તેમને સરકાર તરફથી નક્કી કરાયેલો પગાર અને વિવિધ પ્રકારના VIP ભથ્થાં મળશે. કેરળના મુખ્યમંત્રી તરીકે તેમને દર મહિને મળનારી બેઝિક સેલરી આશરે 1,85,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ નક્કી કરવામાં આવી છે, આ ઉપરાંત ઘણી સુવિધાઓ મફત મળશે.
વકીલાતના વ્યવસાયમાંથી રેગ્યુલર ઇન્કમ
સતીશનની આવક માત્ર રાજકારણ અને સરકારી પદો પર જ નિર્ભર નથી. તેઓ કેરળની લો યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની ડિગ્રી મેળવી ચૂક્યા છે અને વ્યવસાયે સર્ટિફાઇડ વકીલ છે, તેથી તેઓ કોર્ટમાં વકીલાતની પ્રેક્ટિસ દ્વારા પણ નિયમિત રૂપે સારી એવી કાનૂની આવક મેળવતા રહે છે.