/આર્મી, એરફોર્સ, નેવી, ઇસરો અને..., કેવી રીતે ઈતિહાસમાં લખાઈ ઓપરેશન સિંદૂરની વિજયગાથા, જાણો ઈનસાઈડ સ્ટોરી

Operation Sindoor: ઓપરેશન સિંદૂરને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. સેનાએ એક વિડિઓ જાહેર કરીને દુશ્મનને કચડી નાખનાર વિજયની પ્રથમ વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી છે. ચાલો 7 મે, 2025ના રોજ ભારતીય સેના દ્વારા શરૂ કરાયેલ ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા પાકિસ્તાનને કેવી રીતે બરબાદ કરવામાં આવ્યું હતું તે એકસાથે જોઈએ.
On Sindoor First Anniversary: સશસ્ત્ર દળોની ત્રણેય શાખાઓ (સેના, વાયુસેના અને નૌકાદળ)નું નોંધપાત્ર સંકલન, રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ અને સમગ્ર રાષ્ટ્રનો સંયુક્ત સમર્થન એ ઓપરેશન સિંદૂરના મુખ્ય પાસાં છે, જેણે 96 કલાકથી ઓછા સમયમાં ઉદ્દેશ્ય પૂર્ણ કર્યો.
પ્રથમ, આ ઓપરેશનની તૈયારીઓ એવી હતી કે જો પાકિસ્તાને યુદ્ધવિરામની હાકલ કરવાને બદલે યુદ્ધ ચાલુ રાખ્યું હોત, તો તે આજે વિશ્વના નકશા પરથી ભૂંસી નાખવામાં આવ્યું હોત. ચાલો સમજાવીએ કે કેવી રીતે. 96 કલાકના આ ઓપરેશનમાં, ભારતે કંઈક એવું પ્રાપ્ત કર્યું જેનો વિશ્વભરના યુદ્ધ એક્સપર્ટ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.
જય હિંદ કી સેના
પાકિસ્તાન જેવા પરમાણુ સશસ્ત્ર રાષ્ટ્ર પર સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક, સશસ્ત્ર દળોની ત્રણેય શાખાઓ વચ્ચેનો નોંધપાત્ર સંકલન અને સમગ્ર રાષ્ટ્રનો ટેકો. ભારતની સમગ્ર રાજકીય વ્યવસ્થા, સામાન્ય લોકો સાથે, અને સામૂહિક રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ એ એવી શક્તિઓ છે જેણે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન દરેક હુમલો પ્રાપ્ત કરી શક્યો, જે કોઈ પણને અશક્ય લાગતુ હતુ.
પહેલગામ હુમલાના ગુનેગારોને પાઠ ભણાવ્યો
લે. જનરલ (નિવૃત્ત) શંકર પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે, ભારતે ઓપરેશન સિંદૂરમાં સફળતા મેળવી છે અને ભવિષ્ય માટે પાઠ શીખવ્યો છે. હવે, દેશના સશસ્ત્ર દળો આક્રમક અને રક્ષણાત્મક બંને સ્થિતિમાં છે, વધુ સારી તૈયારીઓ સાથે, સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય સાથે. ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કરવાનો ભારતનો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ હતો.
પ્રથમ, પહેલગામમાં 27 પ્રવાસીઓની હત્યા કરનારા આતંકવાદી સંગઠનોને નિશાન બનાવવાનો. પહેલગામ હુમલા બાદ દેશવ્યાપી આક્રોશને કારણે, દરેકના હોઠ પર માંગ હતી કે પહલગામના ગુનેગારોને પાઠ ભણાવવો જોઈએ. સેનાએ આ કાર્ય પ્રશંસનીય રીતે પૂર્ણ કર્યું.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ (નિવૃત્ત) શંકર પ્રસાદે કહ્યું કે, આપણી નૌકાદળ યુદ્ધ પહેલા જ તૈયાર થઈ ગઈ હતી. જો યુદ્ધ આગળ વધ્યું હોત, તો બ્રહ્મોસ મિસાઇલ સમગ્ર દક્ષિણ પાકિસ્તાનને દરિયા કિનારે રાખમાં ફેરવી શકી હોત. 96 કલાકના ઓપરેશન દરમિયાન, ઇસરો અને ડીઆરડીઓ સશસ્ત્ર દળોની ત્રણેય શાખાઓ સાથે મજબૂતીથી ઉભા રહ્યા. ટેકનિકલ સપોર્ટની સાથે, સેનાને માહિતી યુદ્ધ અને ચેતવણી પ્રણાલીઓ તરફથી પણ સંપૂર્ણ સમર્થન મળ્યું. આમ, ઓપરેશન અંગે પાકિસ્તાન તરફથી થતા તમામ પ્રચારને તટસ્થ કરવામાં આવ્યો. આ એકતાને કારણે ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતની જીત થઈ.
ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ ચાલુ છે...
આજે, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે આગલી વખતે, ભારતીય નૌકાદળને પણ પાકિસ્તાનને હરાવવાની તક આપવામાં આવશે. એટલે કે, જે દિવસે ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર પર અલ્પવિરામ લાગ્યો, તે જ દિવસે, ભારતના વડા પ્રધાન મોદીથી લઈને દેશની સેનાની તમામ શાખાઓને, પાકિસ્તાનને ખૂબ જ સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ ચાલુ છે.