સ્માર્ટ મીટર બરાબર કામ કરે છે કે નહીં તે કેવી રીતે જાણવું? આ 5 ઉપાય અજમાવી જુઓ

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaસ્માર્ટ મીટર બરાબર કામ કરે છે કે નહીં તે કેવી રીતે જાણવું? આ 5 ઉપાય અજમાવી જુઓ

Smart Meter: હવે તો ઝડપથી ઘરે ઘરે સ્માર્ટ મીટર જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે સ્માર્ટ મીટરને લઈને લોકો એવી ફરિયાદ પણ કરે છે કે તેમાં બિલ વધારે આવે છે. ત્યારે જો તમને પણ આવું લાગતું હોય તો આ ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 22, 2026, 03:46 PM IST
  • જો તમારા ઘરમાં પણ સ્માર્ટ મીટર લાગેલું હોય અને બિલ વિશે શંકા હોય તો આ માહિતી તમારા માટે. 
  • બિલ વધારે આવતું હોય તેવી ફરિયાદ હોય તો ગભરાયા વગર આ ઉપાયો અજમાવી જુઓ.
  • શંકા પાકી થાય તો તમારા વીજળી પ્રોવાઈડર પાસે જઈને યોગ્ય રજૂઆત કરી શકો. 

આજકાલ હવે સ્માર્ટ મીટરનો જમાનો છે. ગુજરાતમાં પણ DGVCL, MGVCL, વગેરે કંપનીઓ ઝડપથી સાદા મીટરની જગ્યાએ સ્માર્ટ પ્રી પેઈડ મીટર લગાવવાની કામગીરી કરી રહી છે. એવું કહેવાય છે કે આ મીટર લગાવવા પાછળનો હેતુ વીજચોરી થતી અટકાવવી અને ગ્રાહકોને દૈનિક વપરાશની માહિતી પૂરી પાડવાનો છે. જો કે આ સ્માર્ટમીટર વિશે વ્યાપક ફરિયાદો પણ આવતી રહે છે કે તેમાં બિલ વધુ આવે છે. જેનો લોકો વિરોધ કરે છે. સ્માર્ટ મીટરમાં વીજળીના વપરાશને ડિજિટલ રીતે રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. પરંતુ અનેકવાર લોકોને એવો શક હોય છે કે તેમનું મીટર યોગ્ય રિડિંગ દેખાડે છે કે નહીં. જો તમને પણ આવો શક જતો હોય તો ગભરાવવાની જરૂર નથી. કારણ કે તમે કેટલીક સરળ રીતથી તમારી જાતે આ તપાસી શકો છો. 

એકાએક વધેલા બિલ પર નજર રાખો
જો તમારું વીજળીનું બિલ કોઈ પણ ખાસ કારણ વગર અચાનક વધવા માંડે તો તે એક પહેલો સંકેત હોઈ શકે કે મીટરમાં કઈક ગડબડી છે. એમાં પણ તમારા વીજળીના વપરાશમાં કોઈ ઝાઝો ફેરફાર ન હોય છતાં બિલ વધે. 

બધા મશીન બંધ  કરી ચેક કરો
એક સરળ રીત એ પણ છે કે ઘરના તમામ ઈલેક્ટ્રોનિક ડિવાઈસ, સાધનો બંધ કરી દો. ત્યારબાદ મીટરનું રિડિંગ કે ઈન્ડિકેટર ચેક કરો. જો બધુ બંધ હોવા છતાં પણ મીટર ચાલુ રહે તો તેમાં કોઈ સમસ્યા હોઈ શકે છે. 

લોડ ટેસ્ટથી કરો પુષ્ટિ
જો એક નિશ્ચિત લોડ (જેમ કે 1000W નું હીટર કે આયરન)ને એક નિર્ધારિત સમય સુધી ચલાવો અને જુઓ કે મીટર કેટલા યુનિટ દેખાડે છે. જો રિડિંગ સામાન્યથી વધુ કે ઓછુ છે તો મીટરની સટીકતા પર સવાલ ઉઠી શકે છે. 

મોબાઈલ એપ કે ડિસ્પ્લેથી ચેક કરો
અનેક સ્માર્ટ મીટરની સાથે મોબાઈલ એપ કે ડિજિટલ ડિસ્પ્લે મળે છે. એપમાં જોવા મળતા વપરાશ અને મીટરના રીડિંગને ચેક કરો. જો બંનેમાં મોટો તફાવત જોવા મળે તો આ ગડબડીનો સંકેત હોઈ શકે છે. 

જૂના રીડિંગથી સરખામણી કરો
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓના વીજળી બિલને જોઈને તેની સરખામણી કરો. જો દર મહિને રીડિંગમાં અસામાન્ય ઉછાળો જોવા મળે તો મીટરની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. જો ઉપર જણાવેલા ઉપાયોથી તમને શક પાક્કો થાય તો તરત તમારા વીજળી વિભાગનો સંપર્ક કરો. યોગ્ય જણાયા બાદ તેઓ મીટરને ટેસ્ટ કરાવી શકે છે અને જરૂર પડ્યે તેને બદલી પણ શકે. 

આ બાબતોનું રાખો ધ્યાન

  • સ્માર્ટ મીટર સામાન્ય રીતે તો એકદમ સટીક હોય છે પરંતુ ક્યારેક ટેક્નિકલ ખામી કે ઈન્સ્ટોલેશનની ભૂલની સમસ્યા આવી શકે છે. આથી સમયાંતરે તપાસ કરાવતા રહેવું જોઈએ. 
  • જો તમને ખાતરી થઈ જાય કે મીટરમાં સમસ્યા છે તો તમારા વીજળી સપ્લાયનો ફટાફટ સંપર્ક કરો. તેઓ મીટરની તપાસ કરાવીને જરૂર પડ્યે તે બદલી શકે છે કે ઠીક કરી શકે છે. 
  • એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે વીજળી સંલગ્ન ઉપકરણોની સાથે કામ કરતી વખતી સાવધાની ખુબ જરૂરી છે. 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

