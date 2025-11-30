How to check SIR form submission online: ઘરે બેઠા SIR ફોર્મ ઓનલાઈન સબમિટ થયું છે કે નહીં આમ ચેક કરો
Track Your SIR : SIR ફોર્મ સબમિટ કેવી રીતે ઓનલાઈન ચેક કરવું: ઘરે બેઠા SIR ફોર્મ ઓનલાઈન સબમિટ થયું છે કે નહીં તે કેવી રીતે તપાસવું
How to Check Your ECI Voter Enumeration Form Submission Status Online : ઘણા રાજ્યોમાં, મતદારો SIR ફોર્મ સબમિટ કરવામાં મૂંઝવણ અનુભવે છે. કારણ કે ઘણા BLO તેમના સુધી પહોંચી શકતા નથી. આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે, ચૂંટણી પંચે voters.eci.gov.in પર ઓનલાઈન સુવિધા શરૂ કરી છે. મતદારો હવે ઘરે બેઠા તેમના ગણતરી ફોર્મ સબમિટ કરી શકે છે અને તેમના સબમિશન સ્ટેટસ ચકાસી શકે છે. ચાલો પ્રક્રિયા શીખીએ.
મતદારો મતદાર યાદીમાં સુધારો કરવા માટે સ્પેશિયલ સમરી રિવિઝન (SIR) માટે ફોર્મ ભરવા અને સબમિટ કરવામાં મૂંઝવણ અનુભવે છે. ઘણા વિસ્તારોમાં, BLO તેમનો સંપર્ક કરી શકતા નથી. પરિણામે, ચૂંટણી પંચે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની સુવિધા પૂરી પાડી છે. ઘણા લોકોએ BLO ને તેમના ફોર્મ સબમિટ કર્યા છે પરંતુ તેમના ફોર્મ સબમિટ થયા છે કે નહીં તેની ખાતરી નથી. આવી સ્થિતિમાં, ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે મતદારો ઘરે બેઠા તેમના ફોર્મની સ્થિતિ ચકાસી શકે છે અને તેમને મળેલી કોઈપણ ભૂલની જાણ કરી શકે છે.
ચૂંટણી પંચે ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિશન વેરિફિકેશન સુવિધા પૂરી પાડી છે. જે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં SIR પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, ત્યાં મતદારો voters.eci.gov.in/enumeration-form-new પર જઈને BLO એ ગણતરી ફોર્મ ઓનલાઈન સબમિટ કર્યું છે કે નહીં તે ઓનલાઈન ચકાસી શકે છે.
SIR 2026 ના ભાગ રૂપે, બધા રાજ્યોમાં મતદારો તેમના ગણતરી ફોર્મ BLO ને અથવા ઓનલાઈન સબમિટ કરી રહ્યા છે. ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી તૈયાર કરવામાં વિલંબ ઘટાડવા અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ચૂંટણી પંચે એક ઓનલાઈન ચકાસણી સુવિધા શરૂ કરી છે જે મતદારોને તેમના ફોર્મ ડિજિટાઇઝ્ડ થયા છે કે નહીં તે તપાસવાની મંજૂરી આપે છે.
ફોર્મ સબમિટ થયું છે કે નહીં તે કેવી રીતે તપાસવું?
ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી, તમારે પહેલા તે રાજ્ય પસંદ કરવું પડશે જેમાં તમે મતદાર છો અને પછી તમારો EPIC નંબર દાખલ કરવો પડશે. આ બધી માહિતી ભર્યા પછી, જો BLO દ્વારા ગણતરી ફોર્મ અપલોડ કરવામાં આવ્યું હોય, તો સ્ક્રીન પર એક સૂચના દેખાશે જે દર્શાવે છે કે ફોર્મ સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરવામાં આવ્યું છે.
આ જ પ્રક્રિયા તે લોકો માટે લાગુ પડે છે જેમણે પોતાનું ગણતરી ફોર્મ ઓનલાઈન સબમિટ કર્યું છે. આ મતદારોને વારંવાર BLO ની મુલાકાત લેવાની અથવા ફોન કરવાની ઝંઝટમાંથી બચાવે છે. ચૂંટણી પંચે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ખૂબ જ પારદર્શક બનાવી છે જેથી મતદારો કોઈપણ અસુવિધાથી મુક્ત રહે.
ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે જો કોઈ મતદારનું ગણતરી ફોર્મ સબમિટ કરવામાં આવ્યું નથી, તો સંબંધિત BLO સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જો કે, મતદારોએ હવે પોતાનું ફોર્મ સબમિટ થયું છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે પોતાની સ્થિતિ તપાસવી જોઈએ.
ચેક કરવાની આ રહી આખી પ્રોસેસ
- ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ગણતરી ફોર્મની સ્થિતિ તપાસવામાં ફક્ત એક કે બે મિનિટ લાગે છે. તેથી, કોઈપણ ભૂલો ટાળવા માટે આ તપાસવાનું ભૂલશો નહીં.
- જો તમારું ગણતરી ફોર્મ અપલોડ કરવામાં આવ્યું છે, તો તમને એક સંદેશ દેખાશે જેમાં કહેવામાં આવશે કે તમારું ફોર્મ તમારા મોબાઇલ નંબર સાથે પહેલાથી જ સબમિટ કરવામાં આવ્યું છે.
- જો તમને આ સંદેશ ન દેખાય (અથવા ફોર્મ ખાલી દેખાય), તો તેનો અર્થ એ છે કે ફોર્મ અપલોડ કરવામાં આવ્યું નથી. તમારે તેને ફરીથી સબમિટ કરવાની અથવા તમારા સ્થાનિક BLOનો સંપર્ક કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
અપલોડ સ્ટેટસ કેવી રીતે તપાસવું?
સ્ટેપ-1: voters.eci.gov.in ની મુલાકાત લો અને ભરો ગણતરી ફોર્મ પર ક્લિક કરો
મતદારો સેવા પોર્ટલ (voters.eci.gov.in) ખોલ્યા પછી, વપરાશકર્તાઓએ સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) વિભાગ હેઠળ ભરો ગણતરી ફોર્મ વિકલ્પ પસંદ કરવો આવશ્યક છે. આ તેમને લોગિન પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરશે.
સ્ટેપ-2: તમારા મોબાઇલ નંબર અથવા EPIC નો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરો
હાલના વપરાશકર્તાઓ તેમના મોબાઇલ નંબર/EPIC નંબર, કેપ્ચા અને OTP નો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરી શકે છે. પ્રથમ વખતના વપરાશકર્તાઓએ આગળ વધતા પહેલા સાઇન અપ કરવાની જરૂર પડશે.
સ્ટેપ-3: તમારું રાજ્ય પસંદ કરો અને તમારો EPIC નંબર દાખલ કરો
લોગ ઇન કર્યા પછી, પોર્ટલ એક શોધ ફોર્મ પ્રદર્શિત કરશે. વપરાશકર્તાઓએ તેમનું રાજ્ય પસંદ કરવું જોઈએ અને તેમનો EPIC (મતદાર ID) નંબર દાખલ કરવો જોઈએ, પછી શોધ પર ક્લિક કરવું જોઈએ.
સ્ટેપ-4: તમારા ફોર્મની સ્થિતિ તપાસો
જો BLO એ પહેલાથી જ ગણતરી ફોર્મ અપલોડ કર્યું છે, તો સ્ક્રીન પર એક સંદેશ દેખાશે: "તમારું ફોર્મ પહેલાથી જ સબમિટ કરવામાં આવ્યું છે." વધુ માહિતી માટે તમારા BLO નો સંપર્ક કરો. જો આ પુષ્ટિકરણ દેખાશે નહીં, તો પોર્ટલ આપમેળે એક ખાલી ગણતરી ફોર્મ ખોલશે, જે દર્શાવે છે કે ડેટા હજુ સુધી અપલોડ કરવામાં આવ્યો નથી.
જો વિગતો ખૂટે છે તો શું કરવું?
જો સ્ટેટસ "સબમિટ કરેલ" ન દેખાય, તો મતદારોને રાહ જોવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે BLO તબક્કાવાર ફોર્મ અપલોડ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. જો પોર્ટલ ખોટી વિગતો અથવા અણધારી રીતે "સબમિટ કરેલ" ની સ્થિતિ દર્શાવે છે, તો મતદારોએ માહિતી માટે તેમના સોંપાયેલ BLO નો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
તપાસ કરવી શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા સચોટ મતદાર યાદીનો આધાર છે. ચૂંટણી પંચની ચકાસણી સિસ્ટમ ડિજિટાઇઝ્ડ થવાથી, મતદારો પાસે હવે ફોર્મ અપલોડનું નિરીક્ષણ કરવાની પારદર્શક રીત છે, ભૂલો ઘટાડે છે અને ખાતરી કરે છે કે તેમના નામ મતદાર યાદીમાં યોગ્ય રીતે દેખાય છે.
