/ટ્રેનમાંથી ટ્રેક પર મોબાઈલ કે કિંમતી સામાન પડી જાય તો શું કરવું? ગભરાવાને બદલે અપનાવો રેલવેની આ સરળ રીત

Indian Railways Rule: અવારનવાર જે દિવસે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાની હોય છે, તે જ દિવસે કંઈક ને કંઈક એવું બની જાય છે જેના કારણે સ્ટેશન પહોંચવામાં મોડું થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં મુસાફરો ઉતાવળમાં ટ્રેન પકડે છે અને આ દરમિયાન કંઈક ને કંઈક ગરબડ થઈ જાય છે. વિચારો કે તમે ટ્રેનમાં ચડી જાઓ છો પરંતુ તમારો કિંમતી સામાન જેમ કે પર્સ, મોબાઈલ કે ઈયરફોન ચાલતી ટ્રેનમાંથી બહાર ટ્રેક પર પડી જાય છે, તો આવી સ્થિતિમાં તમે શું કરશો? તો સ્વાભાવિક છે કે આવી સ્થિતિમાં દરેક વ્યક્તિ ગભરાઈ જશે.
કેટલાક મુસાફરો પોતે જ ટ્રેક પર ઊતરીને સામાન ઉપાડવાનો પ્રયાસ કરવા લાગે છે, પરંતુ એવું કરવું કાયદાકીય રીતે ખોટું છે અને પોતાના જીવનું પણ જોખમ હોઈ શકે છે. જો તમારો સામાન ટ્રેક પર પડી જાય તો ગભરાયા વગર રેલવે દ્વારા બતાવવામાં આવેલા કેટલાક જરૂરી કામ કરો.
સૌથી પહેલાં આ જરૂરી કામ કરો
શું સામાન પાછો મળશે કે નહીં?
રેલવે અધિકારીઓને સામાનની ઓળખ માટે તમારે એક લેખિત ફરિયાદ આપવી પડશે. જેમાં સામાન સંબંધિત તમામ વિગતો તમારે જણાવવી પડશે, જેથી સામાનની ઓળખ થઈ શકે. ફરિયાદ કર્યા બાદ તમારા દ્વારા બતાવવામાં આવેલી જગ્યા પર RPFની ટીમ તમારા સામાનની શોધખોળ કરે છે અને જો તમારો સામાન મળી જાય છે તો તેની માહિતી રેલવે અધિકારીઓ તમને આપે છે અને નક્કી કરેલી પ્રક્રિયાના આધારે તમને સામાન પાછો સોંપવામાં આવે છે.
કેટલીક બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો
જો સામાન રેલવે ટ્રેક પર પડી જાય તો પોતે સામાન ઉપાડવા માટે ટ્રેક પર ન ઊતરો. સાથે જ ચેઈન ખેંચવાની ભૂલ પણ ન કરો, રેલવે ટ્રેક પર ઊતરવું અને ચેઈન ખેંચવી એ કાયદાનો ભંગ છે. આવા સમયે રેલવે અધિકારીઓની મદદ લેવી જ વધુ યોગ્ય રહેશે.