ખોવાઈ ગયું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ? કોઈ પણ ઝંઝટ વગર ઘરે બેઠા નવું બનાવડાવો, જાણો સરળ રીત

Duplicate Driving Licence ઘરે બેઠા ઓનલાઈન કેવી રીતે મેળવવું? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આખી પ્રોસેસ, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ અને ફી અંગેની સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 30, 2025, 09:48 PM IST

દરેક વાહન ચાલક માટે ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ એક સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. નિયમ મુજબ તેને સાથે રાખવું પડે અને જો તે ખોવાઈ જાય, ચોરી થઈ જાય કે પછી કોઈ કારણસર ખરાબ થઈ જાય તો મોટી મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. ટ્રાફિક પોલીસ પણ DL વગર ડ્રાઈવિંગની મંજૂરી આપતી નથી અને ગાડી ચલાવતી વખતે કોઈ પણ સમયે લાઈસન્સ દેખાડવું પડે છે. પહેલા Duplicate Driving Licence બનાવડાવું હોય તો આરટીઓના ચક્કર કાપવા પડતા હતા. ફોર્મ ભરવું, વેરિફિકેશન અને અનેક ઝંઝટમાંથી પસાર થવું પડતું હતું. 

Parivahan Sewa Portal દ્વારા ઘરે બેઠા મેળવો Duplicate Driving Licence
પરંતુ હવે સરકારે આ પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણ રીતે ઓનલાઈન કરી દીધી છે. હવે તમે રોડ, પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલયની વેબસાઈટ Parivahan Sewa Portal દ્વારા ઘરે બેઠા Duplicate Driving Licence માટે અરજી કરી શકો છો. લાંબી લાઈન નહીં, આરટીઓના ચક્કર કાપવાની ઝંઝટ નહીં, કે ન તો એજન્ટ પર નિર્ભર રહેવાની જરૂર. બસ મોબાઈલ કે લેપટોપ, ઈન્ટરનેટ, અને કેટલાક જરૂરી દસ્તાવેજો અને તમારુ કામ ગણતરીની મિનિટોમાં થઈ જશે. 

Duplicate Driving Licence કેવી રીતે બને અને કેટલી ફી
જ્યારે તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ ખોવાઈ જાય, ચોરી થઈ જાય કે ડીએલ કોઈ અકસ્માતમાં ડેમેજ થાય, ફાટી જાય, ગંદુ કે અસ્પષ્ટ થઈ જાય, જૂનું DL બદલાવવાનું હોય, સરકારી તો Duplicate Driving Licenceની જરૂર પડે છે. સરકારની Parivahan Sewa Portalનો ઉપયોગ ક રીને હવે આ અંગે પ્રોસેસ ઘરે બેઠા કરી શકો છો. સામાન્ય રીતે Duplicate Driving Licence બનાવડાવવાની ફી 200 રૂપિયાથી લઈને 400 રૂપિયા વચ્ચે હોય છે. રાજ્ય મુજબ ફીમાં ઉપર નીચે હોઈ શકે છે. 

Duplicate Driving Licence માટે જરૂરી દસ્તાવેજ
ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે તમારે આ ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરવા પડશે. 
DL Number (ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ નંબર)
FIR લખાવી હોય તો તેની કોપી (જો ડીએલ ચોરાઈ ગયું હોય કે ખોવાઈ ગયું હોય)
Address Proof (આધાર કાર્ડ/પેનકાર્ડ/પાસપોર્ટ)
Age Proof, Passport Size Photo, Signature Scan

ખાસ ધ્યાન રાખવું કે દરેક રાજ્ય કેટલાક અલગ દસ્તાવેજ પણ માંગી શકે છે. 

Duplicate Driving Licence Online Apply Process

Step 1- સૌથી પહેલા તો સરકારી વેબસાઈટ parivahan.gov.in ખોલો . ત્યારબાદ "Online Services" → "Driving Licence Related Services" પર ક્લિક કરો. યાદીમાંથી તમારા રાજ્ય (સ્ટેટ)ની પસંદગી કરો. હવે મેન્યૂમાં જાઓ- "Apply for Duplicate DL"

Step 2- તમારો ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ નંબર, ડેટ ઓફ બર્થ, Issuing RTO વિગતો  ભરો. તમારા મોબાઈલ નંબર પર ઓટીપી આવશે તેને નાખો. હવે માંગવામાં આવેલા ડોક્યુમેન્ટ્સ જેમ કે FIR Copy, Address Proof, Signature, Photo અપલોડ  કરો. 

Step 3- ડુપ્લિકેટ DL ની ફી ઓનલાઈન UPI/Netbanking/Debit Card થી ભરી શકાય છે. ફોર્મ જમા કરો અને રિસીપ્ટ ડાઉનલોડ કરો. કેટલાક રાજ્યોમાં વેરિફિકેશન બાદ DL પોસ્ટ દ્વારા ઘરે મોકલી દેવાય છે. કેટલીક જગ્યા પર તમારે RTO જઈને બાયોમેટ્રિક કરવું પડી શકે છે. 

Duplicate DL બનાવવું કેમ જરૂરી?
જો તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ ખોવાઈ ગયું હોય અને તમે DL વગર ડ્રાઈવ કરતા પકડાયા તો તમને ₹5000 નો દંડ અને અનેક મામલાઓમાં લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ પણ થઈ શકે છે. આથી  Duplicate DL ફટાફટ બનાવડાવવું ખુબ જરૂરી છે. 

 

