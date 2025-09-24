Prev
Next

'ડિજિટલ એરેસ્ટ' ફ્રોડમાં ગુમાવેલા 14 લાખ રૂપિયા મળી ગયા પરત, તમે પણ જાણો પ્રક્રિયા

Digital Arrest Scam: દેશમાં સાયબર છેતરપિંડી અને ડિજિટલ ધરપકડ કૌભાંડો જેવી ઘટનાઓ ઝડપથી વધી છે. છેતરપિંડી કરનારાઓ લોકોને છેતરવા માટે નવીન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, આવો જ એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 24, 2025, 03:32 PM IST

Trending Photos

'ડિજિટલ એરેસ્ટ' ફ્રોડમાં ગુમાવેલા 14 લાખ રૂપિયા મળી ગયા પરત, તમે પણ જાણો પ્રક્રિયા

Digital Arrest Scam: દેશમાં સાયબર ફ્રોડ કે ડિજિટલ અરેસ્ટ સ્કેમ જેવી ઘટનાઓ ખૂબ ઝડપથી વધી છે. છેતરપિંડી કરનારાઓ લોકોને છેતરવા માટે નવીન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, આવો જ એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. જો કે, આ કિસ્સામાં, પોલીસની ગુપ્ત માહિતીના પરિણામે છેતરપિંડીના તમામ પૈસા પાછા મળી ગયા. હકીકતમાં બેંગલુરૂ પોલીસે તત્કાલ કાર્યવાહી કરતા 14 લાખ રૂપિયા પરત અપાવ્યા જેચિક્કબલ્લાપુરના ભાજપ સાંસદ કે. સુધાકરની પત્ની પ્રીતિ પાસેથી ઠગોએ લૂંટી લીધા હતા.

આ મામલો 26 ઓગસ્ટે સામે આવ્યો હતો, જ્યારે બેંગલુરૂના બસવેશ્વરનગરમાં રહેતા 44 વર્ષીય પ્રીતિને વોટ્સએપ પર એક કોલ આવ્યો. કોલ કરનાર ખુદને મુંબઈ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસના અધિકારી ગણાવી રહ્યાં હતા. આ પ્રકારના સાયબર ફ્રોડને ડિજિટલ અરેસ્ટ કહેવામાં આવે છે, જેમાં ઠગ ખુદને પોલીસ કે કોઈ એજન્સીનો અધિકારી બની પીડિતને ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કઈ રીતે થયો ફ્રોડ?
કોલ પર, છેતરપિંડી કરનારાઓએ પ્રીતિને જાણ કરી કે તેના ખાતામાંથી ગેરકાયદેસર વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે જો તેણી તાત્કાલિક તેના પૈસા આરબીઆઈને ચકાસણી માટે મોકલશે, તો તેને 45 મિનિટમાં પરત કરવામાં આવશે. જો તેણી આમ કરવામાં નિષ્ફળ જશે તો તેઓએ તેની ધરપકડ કરવાની ધમકી પણ આપી હતી. ગભરાટમાં, પ્રીતિએ તેના HDFC બેંક ખાતામાંથી ₹1.4 મિલિયન એક અજાણ્યા યસ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા.

કઈ રીતે પૈસા પરત મળ્યા?
સાંજ થતાં-થતાં પ્રીતિએ સમજદારી દેખાડી અને તત્કાલ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી અને રાષ્ટ્રીય સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર 1960 પર સંપર્ક કર્યો. આ ફરિયાદ ગોલ્ડન કલાકની અંદર નોંધવામાં આવી હતી જેથી ઠગોના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થયેલી રકમ ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવી. ત્યારબાદ 3 સપ્ટેમ્બરે 47મી ACJM કોર્ટે યસ બેંકને આદેશ કર્યો કે ફ્રીઝ કરવામાં આવેલી રકમ પરત પ્રીતિના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. આદેશ બાદ 14 લાખ રૂપિયા તેને પરત મળી ગયા હતા.

આ સાવધાની રાખવી
પશ્ચિમી ડિવીઝનના ડીસીપી ગિરીશ એ.કે પ્રમાણે આરોપીઓને શોધવામાં આવી રહ્યાં છે. તેમણે લોકોને અપીલ કરી કે આવા ફ્રોડનો શિકાર બનવા પર ગભરાવો નહીં. તત્કાલ 1930 નંબર પર કોલ કરો અને નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવો. સમય પર કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી તમારા પૈસા બચાવી શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Digital Arrest scamCyber Fraud

Trending news