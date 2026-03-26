અરે ગેસ બાટલો છોડો...મોદી સરકારના નવા નિર્ણયથી 24 કલાક ચાલુ રહેશે ચૂલો; ખર્ચ પણ ઘટશે અને ટેન્શન થશે ખતમ!
PNG Gas Connection Online: સરકાર હવે ઝડપથી PNG ને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. એક નવી નીતિ રજૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં જણાવાયું છે કે જે વિસ્તારોમાં PNG ઉપલબ્ધ છે, ત્યાં જો લોકો PNG તરફ ન વળે તો ભવિષ્યમાં LPG સિલિન્ડરનો પુરવઠો મર્યાદિત અથવા બંધ પણ થઈ શકે છે.
Trending Photos
PNG Gas Connection Online: દેશમાં ગેસ નેટવર્કને સુધારવા માટે સરકાર હવે ઝડપથી PNG ને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. આ અંતર્ગત, એક નવી નીતિ રજૂ કરવામાં આવી છે, જે મુજબ જે વિસ્તારોમાં PNG સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, ત્યાં LPG સિલિન્ડરનો પુરવઠો મર્યાદિત થઈ શકે છે અથવા ભવિષ્યમાં બંધ પણ થઈ શકે છે જો લોકો PNG તરફ શિફ્ટ નહીં થાય. આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે મધ્ય પૂર્વ સંકટને કારણે વૈશ્વિક તેલ પુરવઠો પ્રભાવિત થઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં સરકાર ઇચ્છે છે કે PNG ઘરો અને વ્યવસાયો બંને માટે એક વિશ્વસનીય વિકલ્પ બને. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયની નવી માર્ગદર્શિકા હેઠળ આ નિર્દેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
PNG વાપરવા સરકાર કેમ કરી રહી છે લોકો પર દબાણ
સરકાર PNG ને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે કારણ કે તે LPG કરતા વધુ અનુકૂળ અને સીમલેસ સેવા પ્રદાન કરે છે. ગેસ પાઇપલાઇન દ્વારા સીધો ઘરોમાં પહોંચાડવામાં આવે છે, જેનાથી વારંવાર સિલિન્ડર બુક કરવાની કે સમાપ્ત થવાની ચિંતા દૂર થાય છે. PNG દેશની ઉર્જા સુરક્ષાને પણ મજબૂત બનાવે છે અને સિલિન્ડર ડિલિવરી સાથે સંકળાયેલ લોજિસ્ટિક મુશ્કેલીઓ ઘટાડે છે. આનો અર્થ એ છે કે ઓછી મુશ્કેલી અને વધુ સુવિધા - આ તેનો સૌથી મોટો ફાયદો છે.
ઓનલાઈન કેવી રીતે મેળવવું PNG કનેક્શન?
જો તમને નવું PNG કનેક્શન જોઈતું હોય, તો ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. તમે તમારા ઘરમાં આરામથી બેસીને ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. આ કરવા માટે, તમારા શહેરની ગેસ કંપની, જેમ કે અદાણી ગેસ હોય તો એ અથવા તો અન્ય ગેસ લિમિટેડની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો. “New PNG Connection” સેક્શન પર જાઓ અને તમારી વ્યક્તિગત અને સરનામાંની વિગતો દાખલ કરો. પછી, જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો, રજેસ્ટ્રેશન અથવા ઇન્સ્ટોલેશન ફી ચૂકવો અને ફોર્મ સબમિટ કરો. અરજી કર્યા પછી તમને એક રેફરન્સ નંબર પ્રાપ્ત થશે, જેનો ઉપયોગ તમે તમારી સ્થિતિને ટ્રેક કરવા માટે કરી શકો છો. ચકાસણી પછી કંપની તમારા ઘરે કનેક્શન ઇન્સ્ટોલ કરશે.
PNG કનેક્શન માટે કયા દસ્તાવેજો જરૂરી છે?
PNG કનેક્શન માટે તમારે ચોક્કસ દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે. આમાં ઓળખના પુરાવા તરીકે આધાર કાર્ડ, PAN કાર્ડ, મતદાર ID, પાસપોર્ટ અથવા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સનો સમાવેશ થાય છે. સરનામાના પુરાવા માટે, વીજળી બિલ, BSNL ફોન બિલ, ભાડા કરાર, રેશન કાર્ડ અથવા મિલકત કર બિલ માન્ય રહેશે. જો તમે ઘરના માલિક છો, તો તમારે મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે, અને જો તમે ભાડૂઆત છો, તો મકાનમાલિકનું NOC જરૂરી રહેશે. તમારે પાસપોર્ટ-કદનો ફોટો પણ પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે.
શું PNG અને LPG એકસાથે વાપરી શકાય છે?
ઘણા લોકો પૂછે છે કે PNG ખરીદ્યા પછી LPG કનેક્શન રાખવું શક્ય છે કે નહીં. જવાબ હા છે. તમે બંને કનેક્શન એકસાથે રાખી શકો છો. લોકો સામાન્ય રીતે દૈનિક ઉપયોગ માટે PNG નો ઉપયોગ કરે છે અને કટોકટીની સ્થિતિમાં બેકઅપ તરીકે LPG સિલિન્ડર રાખે છે.
PNG અને LPG વચ્ચે કયું સસ્તું છે?
કિંમતની દ્રષ્ટિએ PNG સામાન્ય રીતે LPG કરતા સસ્તું હોય છે. PNG નું બિલ તમે ઉપયોગ કરો છો તે ગેસના જથ્થાના આધારે લેવામાં આવે છે. જ્યારે LPG સાથે, તમારે એક જ સમયે આખું સિલિન્ડર ખરીદવું પડે છે, જે સમય જતાં ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે.
જો તમને LPG બુકિંગ અથવા ડિલિવરીમાં સમસ્યા આવે તો શું?
જો તમને LPG સિલિન્ડર બુક કરવામાં મુશ્કેલી આવી રહી હોય, તો તમે મોબાઇલ એપ્લિકેશન, વેબસાઇટ, SMS અથવા IVRS દ્વારા બુક કરી શકો છો. ઉપરાંત, ખાતરી કરો કે તમારો નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબર સક્રિય છે. જો સિલિન્ડર સમયસર ન મળે, તો 2-3 દિવસ રાહ જુઓ. ત્યારબાદ, તમારા વિતરકનો સંપર્ક કરો અથવા કંપનીની ગ્રાહક સેવામાં ફરિયાદ નોંધાવો. જો જરૂરી હોય, તો તમે ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા પણ ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.
હેલ્પલાઈન અને સપોર્ટ વિગતો
ગેસ સંબંધિત કોઈપણ સમસ્યાઓ માટે, તમે સંબંધિત કંપનીની ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક કરી શકો છો. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ જેવી કંપનીઓ LPG સેવાઓ પૂરી પાડે છે, જ્યારે IGL અને MGL જેવી કંપનીઓ PNG માટે ઉપલબ્ધ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે