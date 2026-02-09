લોકસભા સ્પીકરને પદ પરથી હટાવવા કેટલું પડકારજનક? જાણો શું છે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવાની જટિલ પ્રક્રિયા
Lok Sabha Speaker: લોકસભા સ્પીકરને તેમના પદ પરથી હટાવવા એ રાજકીય રીતે એક મોટું પગલું જરૂર છે, પરંતુ બંધારણીય રીતે તેના માટે એક સ્પષ્ટ અને સુસ્થાપિત પ્રક્રિયા છે. ચાલો જોઈએ કે, કેવી રીતે સ્પીકર સામે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવે છે.
Lok Sabha Speaker: સંસદની કાર્યવાહી જે ખુરશી પરથી ચાલે છે. આ ખુરશી પર જો પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવે તો રાજકારણમાં ગરમાવો આપમેળે વધી જાય છે. હાલમાં લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાને લઈને આવું જ વાતાવરણ બની રહ્યું છે. કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના વિપક્ષ તેમની વિરુદ્ધ મોટું પગલું ભરવા અને તેમને પદ પરથી દૂર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે, શું લોકસભા સ્પીકરને તેમના પદ પરથી દૂર કરવા આટલું સરળ છે? અને આ માટે કયા પ્રકારની બંધારણીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવે છે? ચાલો સમગ્ર મામલાને વિગતવાર સમજીએ.
લોકસભા સ્પીકરને લઈ વિપક્ષ કેમ નારાજ?
કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષી પક્ષોનો આરોપ છે કે, લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા સંસદમાં વિપક્ષને પોતાનો પક્ષ રાખવા દેવાનો પૂરી તક નથી આપી રહ્યા. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે, રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવના દરમિયાન વિપક્ષી નેતાને નિયમોનો હવાલો આપીને બોલવા દેવામાં આવ્યા નહીં. આ ઉપરાંત વિપક્ષ તે નિવેદનથી પણ નારાજ છે, જેમાં સ્પીકરે કહ્યું હતું કે, કેટલાક વિપક્ષી સાંસદો વડાપ્રધાનની બેઠક પર પહોંચીને કોઈ અણધારી ઘટના સર્જી શક્યા હોત, તેથી વડાપ્રધાનને ગૃહમાં ન આવવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
સાંસદોના સસ્પેન્શનથી વધ્યો વિવાદ
વિવાદ તે સમયે વધુ વધી ગયો જ્યારે લોકસભામાં હોબાળા બાદ કોંગ્રેસ સહિત કુલ આઠ સાંસદોને સમગ્ર સત્ર માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા. વિપક્ષનું કહેવું છે કે, આ કાર્યવાહી એકપક્ષીય હતી અને સંસદમાં સત્તા પક્ષને વધારે છૂટ આપવામાં આવી. જ્યારે બીજી તરફ ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબે દ્વારા કેટલાક પુસ્તકોનો હવાલો આપીને ઇન્દિરા ગાંધી સહિત કોંગ્રેસના પૂર્વ વડાપ્રધાનો પર કરવામાં આવેલ ટિપ્પણીને લઈને પણ વિપક્ષ દ્વારા વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.
શું સ્પીકર સામે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવી શકાય છે?
અહીં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ વાત સમજવી જરૂરી છે કે, લોકસભા સ્પીકર સામે સામાન્ય સરકારની જેમ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ આવી શકાય નહીં. બંધારણમાં તેના માટે અલગ વ્યવસ્થા છે. સ્પીકરને તેમના પદ પરથી હટાવવા માટે હટાવવાનો પ્રસ્તાવ એટલે મોશન ઓફ રિમૂવલ ઓફ સ્પીકર લાવવામાં આવે છે, જેને ભારતીય બંધારણની કલમ 94(c) હેઠળ આવે છે.
કલમ 94(C) શું કહે છે?
ભારતીય બંધારણની કલમ 94 લોકસભાના અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ સાથે સંબંધિત છે. આ જોગવાઈ હેઠળ ત્રણ સંજોગોમાં સ્પીકરનું પદ ખાલી થઈ શકે છે. પહેલી સ્થિતિ એ છે કે, જો સ્પીકર લોકસભાના સભ્ય તરીકે રહી શકતા નથી, તો પદ આપમેળે ખાલી થઈ જાય છે. બીજી સ્થિતિ એ છે કે, સ્પીકર પોતે લેખિતમાં રાજીનામું આપી શકે છે. અને ત્રીજી અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્થિતિ એ છે કે, તેમને લોકસભાના તમામ વર્તમાન સભ્યોની બહુમતી દ્વારા પસાર કરાયેલા ઠરાવ દ્વારા દૂર કરી શકાય છે.
સ્પીકરને હટાવવાનો પ્રસ્તાવ લાવવા માટે કઈ શરતો છે?
સ્પીકરને હટાવવાનો પ્રસ્તાવ અચાનક લાવી શકાતો નથી. આ માટે કેટલીક સ્પષ્ટ શરતો નક્કી હોય છે. સૌપ્રથમ લોકસભાના કુલ સભ્યોમાંથી ઓછામાં ઓછા 50 સાંસદોની સહી સાથે લેખિત નોટિસ આપવી જરૂરી છે. આ નોટિસ ઓછામાં ઓછા 14 દિવસ અગાઉ આપવી જરૂરી છે. આનો અર્થ એ છે કે, કોઈપણ સાંસદ ગમે ત્યારે ઉભા થઈને સ્પીકરને હટાવવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરી શકતા નહીં.
નોટિસ આપ્યા બાદ ગૃહમાં શું થાય છે?
જ્યારે સ્પીકર સામે હટાવવાની પ્રસ્તાવ નોટિસ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે, ત્યારે સ્પીકર પોતે તે દિવસે સંસદની કાર્યવાહીનું અધ્યક્ષતા કરતા નથી. ત્યારબાદ કાર્યવાહી ડેપ્યુટી સ્પીકર અથવા લોકસભાના કોઈ વરિષ્ઠ સભ્ય દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે. આ વ્યવસ્થા એટલા માટે કરવામાં આવી જેથી નિષ્પક્ષતા જાળવાઈ રહે.
પદ પરથી હટાવવા માટે જરૂરી બહુમતી કેટલી છે?
સ્પીકરને તેમના પદ પરથી હટાવવા માટે વિશેષ બહુમતી જરૂરી નથી. અહીં સાધારણ બહુમતી પૂરતી હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે, જેટલા સાંસદ તે સમયે સંસદમાં હાજર હોય અને મતદાન કરી રહ્યા છે, તેમાંથી 50 ટકાથી વધુ સાંસદોનું સમર્થન પ્રસ્તાવના પક્ષમાં હોવું જોઈએ.
જો પ્રસ્તાવ પસાર થાય તો શું થાય?
જો લોકસભામાં સ્પીકરને હટાવવાનો પ્રસ્તાવ પસાર થાય છે, તો તેઓ તરત જ તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી દે છે. જો કે, તેઓ લોકસભાના સભ્ય રહે છે. ત્યારબાદ સંસદ નવા સ્પીકરની પસંદગી કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે.
