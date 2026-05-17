/ટ્રેનથી પાર્સલ કરી કેવી રીતે મોકલવી બાઈક? જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ અને કેટલો થશે ખર્ચ, જાણો સંપૂર્ણ વિગતે

Send Bike By Train Charges: આજે મોટાભાગના લોકોને નોકરી અથવા કોઈ કામ માટે રાજ્યની બહાર કે બીજા જિલ્લામાં સ્થાઈ થવુ પડે છે કે 2થી 5 વર્ષ ત્યા રહેવા જવુ પડે છે, ત્યારે પોતે જે બાઈક ખરીદી હોય તે ઘરેથી ચલાવી લઈ જવામાં ખુબ પ્રોબ્લમ થાય છે, ત્યારે તેનો એક સારો વિકલ્પ ટ્રેન બની શકે છે, જેના દ્વારા તે તમારી નવી જગ્યા પર બાઈક આરામથી પહોચાડી શકે છે. ત્યારે ટ્રેનથી બાઈક મોકલવાની સમગ્ર પ્રોસેસ જાણો.
Send Bike By Train Charges: એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ટ્રેન દ્વારા બાઇક મોકલવાની પ્રક્રિયા એકદમ સરળ છે. આ પ્રક્રિયામાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, પેકિંગ અને બુકિંગ પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે. તો, આજે અમે તમને જણાવીશું કે ટ્રેન દ્વારા બાઇક મોકલવાનો કેટલો ખર્ચ થાય છે અને સમગ્ર પ્રક્રિયામાં શું શામેલ છે.
ટ્રેન દ્વારા બાઇક મોકલવા માટે તમારે શું કરવાની જરૂર છે?
જ્યારે પણ તમે ટ્રેન દ્વારા બાઇક મોકલવા માંગતા હો, ત્યારે તમારે રેલ્વે સ્ટેશન પર જવાની જરૂર છે, જ્યાં પાર્સલ બુકિંગ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. તમારે ત્યાંના પાર્સલ બુકિંગ ઓફિસમાંથી બાઇક શિપિંગ ફોર્મ મેળવવાની જરૂર પડશે. તમારે બાઇક માલિકની માહિતી, ગંતવ્ય સ્ટેશન, મોબાઇલ નંબર અને બાઇક સંબંધિત અન્ય વિગતો ભરવાની જરૂર પડશે. પછી બાઇકનું ચેકિંગ કરવામાં આવે છે. KM અને વજનના આધારે ભાડુ નક્કી કરવામાં આવે છે. ચુકવણી કર્યા પછી, રેલ્વે સ્ટેશન તમને અંતિમ રસીદ આપે છે, જે તમારે સુરક્ષિત રીતે રાખવી જોઈએ.
કયા દસ્તાવેજો જરૂરી છે?
જ્યારે પણ તમે બાઇક મોકલો છો, ત્યારે તમારી પાસે તમારું આધાર કાર્ડ, બાઇકનું RC, માન્ય વીમો અને સક્રિય મોબાઇલ નંબર હોવો આવશ્યક છે. જો બાઇક બીજા કોઈના નામે હોય, તો ફોટોકોપી પૂરતી નહીં હોય. ઘણા કિસ્સાઓમાં, મૂળ દસ્તાવેજો અથવા અધિકૃત પરવાનગીની જરૂર પડી શકે છે.
બાઇક મોકલતા પહેલા આ તૈયારીઓ કરો
રેલ્વે નિયમો અનુસાર, બાઇક મોકલતા પહેલા કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી આવશ્યક છે. આ સમય દરમિયાન બાઇક લગભગ પેટ્રોલથી ખાલી હોવી જોઈએ, તેથી પેટ્રોલ ટાંકી પહેલાથી ખાલી કરવી જોઈએ. સાઇડ મિરર્સ પણ દૂર કરવા જોઈએ. બાઇક ક્યાંય મોકલવા માટે, તેને પેક કરવાની જરૂર છે, જે તમે જાતે કરી શકો છો અથવા સ્ટેશન વિક્રેતા દ્વારા કરાવી શકો છો. હેન્ડલ્સ અને બોડીને સંપૂર્ણપણે ઢાંકવામાં આવે છે.
પેકિંગનો ખર્ચ કેટલો છે?
સ્ટેશન પર પેકિંગ એજન્સીઓ બાઇક પેક કરે છે. પેકિંગનો ખર્ચ સામાન્ય રીતે 300થી 600 રૂપિયા સુધીનો હોય છે, જે બાઇકના કદ અને પેકિંગની ગુણવત્તા પર આધાર રાખે છે.
ભાડાનો ખર્ચ કેટલો છે?
રેલ્વે બાઇકના અંતર અને વજનના આધારે બાઇક મોકલવાનું ભાડું નક્કી કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, આશરે 800 કિલોમીટર સુધી બાઇક મોકલવાનો કુલ ખર્ચ આશરે 3,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. આમાં પાર્સલ ચાર્જ, પેકિંગ અને અન્ય ફીનો સમાવેશ થાય છે. ભાડું ટ્રેન એક્સપ્રેસ છે કે અન્ય તેના પર પણ આધાર રાખે છે.
બાઇક મેળવતી વખતે આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો
બાઇક જે સ્ટેશન પર આવે છે ત્યાંથી સમયસર લેવી જરૂરી છે. બાઇક રેલ્વે રસીદ રજૂ કર્યા પછી જ ડિલિવર કરવામાં આવે છે. જો બાઇક 6 દિવસથી વધુ સમય માટે સ્ટેશન પર રહે છે, તો વધારાનો ચાર્જ લાગુ પડી શકે છે. બાઇક મેળવતી વખતે મૂળ રસીદ જરૂરી છે. તમે સ્ટેશન બુક કરાવ્યા પછી રસીદ પોસ્ટ કરી શકો છો અથવા તેને જાતે લઈ શકો છો.
વીમો શા માટે જરૂરી છે?
બાઇક મોકલતી વખતે માન્ય વીમો હોવો આવશ્યક માનવામાં આવે છે. કોઈપણ નુકસાન અથવા વિવાદના કિસ્સામાં ફસ્ટ પાર્ટી વીમો મદદ કરી શકે છે. વીમો ફસ્ટ પાર્ટી હોવો જોઈએ.