ગુજરાતી ન્યૂઝ

તમે પણ લઈ શકો છો રાષ્ટ્રપતિ ભવનની મુલાકાત, જાણો બુકિંગ, ભાડા સહિત દરેક માહિતી

Rashtrapati Bhavan: જો તમે પણ ક્યારેય દિલ્હી ફરવા જવાનો પ્લાન બનાવો તો તમારા લિસ્ટમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવન જરૂર સામેલ કરશો. આજે અમે તમને રાષ્ટ્રપતિ ભવનની મુલાકાત કઈ રીતે લઈ શકાય તેની માહિતી આપીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:19 PM IST

તમે પણ લઈ શકો છો રાષ્ટ્રપતિ ભવનની મુલાકાત, જાણો બુકિંગ, ભાડા સહિત દરેક માહિતી

How to Visit Rashtrapati Bhavan: રાષ્ટ્રપતિ ભવન માત્ર ભારતના રાષ્ટ્રપતિનું સત્તાવાર નિવાસ્થાન હોવાની સાથે રાષ્ટ્રીય ઓળખ, લોકતંત્ર અને વાસ્તુકલાનું પણ પ્રતીક પણ છે. જો તમે દિલ્હી ફરવાનો પ્લાન બનાવો છો તમારા લિસ્ટમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવનને જરૂર સામેલ કરવું જોઈએ. પરંતુ મુલાકાત પહેલા કેટલીક વાતો જાણવી જરૂરી છે.

કયા-કયા દિવસે જઈ શકો છો
રાષ્ટ્રપતિ ભવન મુખ્ય ભવન (Main Building) સામાન્ય લોકો માટે મંગળવારથી રવિવાર સુધી ખુલ્લું રહે છે. સોમવાર અને જાહેર રજાઓમાં બંધ રહે છે.

બુકિંગ સ્લોટ્સ
મુલાકાતીઓ માટે સ્લોટ્સ સવારે 9.30 કલાકથી સાંજે 4.30 કલાક સુધી હોય છે, જેમાં અલગ-અલગ સમયના સ્લોટ્સ બુક કરવાના હોય છે. છેલ્લો પ્રવેશ લગભગ સાંજે 4 કલાક સુધી મળે છે.

ઓનલાઈન થાય છે બુકિંગ
રાષ્ટ્રપતિ ભવનની મુલાકાત માટે બુકિંગ ફરજીયાત છે અને તે ઓનલાઈન કરાવવાનું હોય છે. તે માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી તમારો સ્લોટ બુક કરો.

રાષ્ટ્રપતિ ભવન ફરવાનો ચાર્જ
મુખ્ય ભવન, મ્યુઝિયમ અને અન્ય સર્કિટની વિઝિટ માટે ભારતીય નાગરિકોએ 50 રૂપિયા પ્રતિ વ્યક્તિનો રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ આપવાનો હોય છે. આઠ વર્ષથી નાના બાળકો માટે કોઈ ચાર્જ નથી.

ઓનલાઈન બુકિંગનો નિયમ
ઓનલાઈન બુકિંગ કરવા સમયે તમારે મોબાઈલ નંબર અને પૂરાવાની જરૂર પડશે. એક મોબાઈલ નંબરથી માત્ર એક બુકિંગની મંજૂરી છે અને ઓછામાં ઓછા સાત દિવસ પહેલા સ્લોટ બુક કરવાનો હોય છે.

આ વસ્તુઓ જોવી
રાષ્ટ્રપતિ ભવનની અંદર મુખ્ય ભવન, મ્યૂઝિયમ અને અમૃત ઉદ્યાન જોઈ શકો છો. હોલ, લાઇબ્રેરી અને દરબાર હોલ જેવા ઐતિહાસિક સ્થાનોની વાસ્તુકલા તમને ભારતના ઈતિહાસ-સંસ્કૃતિ સાથે મુલાકાત કરાવે છે.

શનિવારે જવાનો ફાયદો
જો તમે શનિવારે મુલાકાતે જાવ છો તો Change of Guard નો કાર્યક્રમ પણ જોઈ શકો છો.

