/NEET નું પેપર કેવી રીતે થયું હતું લીક? મામલામાં CBIનો ચોંકાવનારો ખુલાસો, પૂછપરછમાં ખૂલ્યા મોટા રહસ્યો

NEET-UG Paper Leak: NEET મહા-કૌભાંડ (NEET-UG 2026) ની તપાસ કરી રહેલી સીબીઆઈ (CBI) ના હાથમાં આજે વધુ એક મોટી સફળતા લાગી છે. 'પેપર-સેટિંગ કમિટી'ની ધરપકડ કરાયેલી સભ્ય મનીષા મંઢારેને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં આરોપીઓની ચાલાકીને જોતા કોર્ટે સીબીઆઈને પૂરા 14 દિવસની કસ્ટડી સોંપી દીધી છે. કોર્ટ રૂમની અંદર સીબીઆઈએ જે દલીલો કરી, તેનાથી એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે આ પેપર લીક કેટલું ઊંડું અને સુઆયોજિત હતું.
CBI એ ખોલ્યા ચોંકાવનારા રહસ્યો
CBI એ અદાલતને જણાવ્યું કે મનીષા મંઢારે કોઈ સામાન્ય આરોપી નથી. તે બોટની (વનસ્પતિ વિજ્ઞાન) અને ઝૂઓલોજી (પ્રાણી વિજ્ઞાન) ના પ્રશ્નપત્રોના અનુવાદ (Translation) કરવાની નિષ્ણાત હતી. આ જ કારણે તેની પહોંચ સીધી અસલી પ્રશ્નપત્રો સુધી હતી અને આ બાબતનો ફાયદો ઉઠાવીને તેણે આખી 'સિસ્ટમ' ને છેતરી હતી.
ષડયંત્રનો ત્રિકોણ
મનીષા મંઢારે આખી રમતમાં એકલી નહોતી. તે પી.વી. કુલકર્ણી અને મનીષા વાઘમારે સાથે મળીને એક ઊંડા ષડયંત્ર હેઠળ કામ કરી રહી હતી. તપાસ એજન્સીએ ખુલાસો કર્યો છે કે મનીષા મંઢારેએ પોતાની પાસે રહેલું અસલી પ્રશ્નપત્ર શુભમ નામના અન્ય એક આરોપીને સોંપી દીધું હતું, જેણે તેને આગળ વહેંચ્યું હતું.
દેશભરમાં ફેલાયેલા છે તાર
CBI એ કોર્ટ પાસે 14 દિવસની લાંબી કસ્ટડી માંગતા કહ્યું કે, આ સમયે સમગ્ર દેશમાં એક સાથે દરોડા અને તપાસ ચાલી રહી છે. આ નેટવર્ક ઘણું મોટું હોવાથી, મનીષા મંઢારેને તપાસ અને પુરાવા એકત્ર કરવાના સિલસિલામાં દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં લઈ જવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
NTA માં થયો મોટો ફેરફાર
નીટ પેપર લીક વિવાદ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી એટલે કે NTA માં ચાર મોટા અધિકારીઓની નિમણૂકને મંજૂરી આપી દીધી છે. જેમાં 2 સંયુક્ત સચિવ (Joint Secretary) અને 2 સંયુક્ત નિયામક (Joint Director) નો સમાવેશ થાય છે. આ નિમણૂક DoPT એટલે કે પર્સનલ એન્ડ ટ્રેનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટે કેબિનેટની નિમણૂક સમિતિની મંજૂરી બાદ કરી છે.
નવા નિમણૂક પામેલા મુખ્ય અધિકારીઓ
અનુજા બાપટ તેઓ 1998 બેચના ISS એટલે કે ભારતીય આંકડાકીય સેવા (Indian Statistical Service) ના અધિકારી છે. રૂચિતા વિજ તેઓ 2004 બેચના IRS એટલે કે ભારતીય મહેસૂલ સેવા (Indian Revenue Service - C&IT) ના અધિકારી છે.