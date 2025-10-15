Prev
જૈસલમેર બસ દુર્ઘટનામાં કેવી રીતે જીવતા સળગી ગયા 20 લોકો? સામે આવી અંદરની વાત, પરિવારજનોનું દર્દ છલકાયું!

Jaisalmair bus accident inside story: જેસલમેરથી જોધપુર જઈ રહેલી એક ખાનગી બસમાં અચાનક વાર સંગ્રહાલય નજીક આગ લાગી ગઈ, જેના કારણે ઘણા લોકો જીવતા ભૂંજાયા હતા. ઘટનાસ્થળે અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ. બસમાં ઓગણીસ લોકો જીવતા સળગી ગયા, અને કેટલાક લોકો ચાલતી બસમાંથી કૂદી પડ્યા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:25 AM IST

જૈસલમેર બસ દુર્ઘટનામાં કેવી રીતે જીવતા સળગી ગયા 20 લોકો? સામે આવી અંદરની વાત, પરિવારજનોનું દર્દ છલકાયું!

Jaisalmair bus accident inside story: રાજસ્થાનમાં મંગળવારે મોડી સાંજે જેસલમેરથી જોધપુર જઈ રહેલી 57 મુસાફરોને લઈને જઈ રહેલી ખાનગી બસમાં 20 લોકોના દુઃખદ મોત થયા. શોર્ટ સર્કિટને કારણે લાગેલી આગમાં કોઈને પણ બહાર નીકળવાનો મોકો મળ્યો નહોતો. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયે અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા મુસાફરોના પરિવારજનોને 2 લાખ રૂપિયાના વળતરની જાહેરાત કરી. સૂત્રો જણાવે છે કે બસની અંદર ફટાકડા હોવાને કારણે આગ ભડકી હતી. આગ ઝડપથી વધી ગઈ અને મૃત્યુઆંક વધતો રહ્યો.

બસની અંદર જ જીવતા સળગી ગયા 19 લોકો
બસની અંદર 19 લોકો ગંભીર રીતે દાઝી જવાથી મૃત્યુ પામ્યા હતા. અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા 17 મુસાફરોને ગ્રીન કોરિડોર દ્વારા જોધપુરની મહાત્મા ગાંધી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલ વહીવટીતંત્રે જોધપુર પહોંચતા પહેલા તમામ તૈયારીઓ કરી હતી. ખાસ વોર્ડ ખાલી કરાવવામાં આવ્યા હતા અને દાઝી ગયેલા લોકોની સારવાર માટે ડોકટરોની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી હતી.

પરિવારજનોનું દર્દ છલકાયું! 
હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા પછી ઘણા પરિવારના સભ્યો રડી રડીને અધમૂઆ થઈ ગયા હતા, એમ્બ્યુલન્સ આવતાની સાથે જ તેઓ તેમના પ્રિયજનોને ઓળખવાનો પ્રયાસ કરતા બેહોશ થઈ ગયા. કેટલાક લોકોએ આરોપ લગાવ્યો કે આ અકસ્માત ટ્રાવેલ કંપનીની બેદરકારીને કારણે થયો હતો - "જો મુસાફરો પાસેથી આટલા પૈસા વસૂલવામાં આવ્યા હતા, તો તેમની સલામતીની વ્યવસ્થા કેમ ન કરવામાં આવી?" - પરિવારના સભ્યોમાં શોકની કાલિમા છવાઈ ગઈ. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર બસના એન્જિનમાં શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાની શંકા છે.

જોધપુર લઈ જતી વખતે એક વ્યક્તિનું મોત થયું.
જોધપુર લઈ જતી વખતે ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા 16 લોકોને રસ્તામાં જ એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું. અકસ્માતની માહિતી મળતાં જ ત્રણ એમ્બ્યુલન્સ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. 15 ઘાયલોને તાત્કાલિક જવાહર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. જેમાંથી 9 લોકોને જોધપુર રિફર કરવામાં આવ્યા. સેનાએ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને ફાયર બ્રિગેડની મદદથી આગ પર કાબુ મેળવ્યો. સેનાએ બસને કાબૂમાં લીધી અને તેને આર્મી હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ.

એક હેલ્પ ડેસ્ક સ્થાપિત કરી ચાર ફોન નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યા.
જેસલમેરમાં એક ખાનગી બસમાં લાગેલી આગમાં દાઝી ગયેલા 16 દર્દીઓને ગ્રીન કોરિડોર દ્વારા 10 એમ્બ્યુલન્સમાં જોધપુર લઈ જવામાં આવ્યા. આ સમય દરમિયાન, વહીવટીતંત્રે હોસ્પિટલ વહીવટીતંત્રને સતર્ક રહેવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતાપ સિંહે તાત્કાલિક સંબંધિત અધિકારીઓને તાત્કાલિક રાહત અને તબીબી સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો. તાત્કાલિક એક હેલ્પ ડેસ્કની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને ચાર ફોન નંબર જારી કરવામાં આવ્યા હતા: 9414801400, 8003101400, 02992-252201, અને 02992-255055. મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્માએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને ઘાયલોને મળ્યા હતા.

મોટી બસ આગની ઘટનાઓ

  • આંધ્રપ્રદેશમાં, ઓક્ટોબર 2013 માં, હૈદરાબાદથી 140 કિમી દૂર મહબૂબનગરમાં એક બસ અકસ્માતમાં 42 લોકો માર્યા ગયા હતા. બેંગલુરુથી હૈદરાબાદ જતી વોલ્વો બસ એક કલ્વર્ટ સાથે અથડાયા પછી ડીઝલ ટાંકી ફાટવાથી લાગેલી આગને કારણે આ અકસ્માત થયો હતો.
  • મહારાષ્ટ્રમાં, ઓક્ટોબર 2022 માં, યવતમાળથી મુંબઈ જતી એક સ્લીપર બસ ટ્રેલર સાથે અથડાયા પછી આગમાં ફસાઈ ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં 12 મુસાફરોના મોત થયા હતા.
  • હરિયાણામાં, મે 2023 માં, એક પ્રવાસી બસમાં આગ લાગી હતી, જેમાં 9 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 17 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
  • મહારાષ્ટ્રમાં, જુલાઈ 2023 માં, નાગપુરથી પુણે જતી એક ખાનગી બસમાં ટાયર ફાટવાને કારણે આગ લાગી હતી. ડીઝલ ટાંકી ફાટવાને કારણે આગ લાગી હતી, જેના પરિણામે 25 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.

