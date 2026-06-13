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સ્કાયમેટની ચોમાસા અંગે મોટી આગાહી; જાણો ગુજરાત સહિત દેશમાં ક્યા કેવો પડશે વરસાદ, શું આ વિસ્તારોમાં છે દુષ્કાળનો ભય?

Skymet Weather: દેશની ખાનગી હવામાન સંસ્થા Skymet એ 2026ના વર્ષના ચોમાસાને લઈને આગાહી કરી છે. Skymet ની આગાહી ખેડૂતો માટે ચોક્કસથી ચિંતાપ્રેરક છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસામાં વરસાદ પાછલા વર્ષના ચોમાસા જેટલો નહીં હોય તેવું Skymetનું હાલ માનવું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 13, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:29 PM IST
સ્કાયમેટની ચોમાસા અંગે મોટી આગાહી; જાણો ગુજરાત સહિત દેશમાં ક્યા કેવો પડશે વરસાદ, શું આ વિસ્તારોમાં છે દુષ્કાળનો ભય?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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સ્કાયમેટની ચોમાસા અંગે મોટી આગાહી; જાણો ગુજરાત સહિત દેશમાં ક્યા કેવો પડશે વરસાદ
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