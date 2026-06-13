/સ્કાયમેટની ચોમાસા અંગે મોટી આગાહી; જાણો ગુજરાત સહિત દેશમાં ક્યા કેવો પડશે વરસાદ, શું આ વિસ્તારોમાં છે દુષ્કાળનો ભય?

Skymet Weather: ભારતની અગ્રણી હવામાન એજન્સી સ્કાઈમેટ વેધર (Skymet Weather) એ 2026 ના ચોમાસાનું પૂર્વાનુમાન જાહેર કર્યું છે. સ્કાઈમેટના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે ચોમાસું ‘સામાન્ય કરતાં ઓછું’ રહેશે, એટલે કે જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કુલ વરસાદ લગભગ 94% થશે. જ્યારે આ 4 મહિનામાં સામાન્ય સરેરાશ (LPA) 868.6 મીમી હોય છે. જો કે, તેમાં થોડો તફાવત હોઈ શકે છે. જેનો અર્થ એ થાય છે કે જે પણ પૂર્વાનુમાન આપવામાં આવ્યું છે તેના 5 ટકા સુધી ઉપર અથવા નીચે જવાની સંભાવના રહેલી છે. ચોમાસું “સામાન્ય કરતાં ઓછું” હોવાનો અર્થ એ છે કે વરસાદ 90% થી 95% ની વચ્ચે રહી શકે છે.
2026 માં અલ નીનોની ચર્ચા ખૂબ જોરો પર છે અને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ વખતે ખૂબ જ સ્ટ્રોન્ગ અલ નીનો બની શકે છે. અત્યાર સુધી જે સ્થિતિ છે, તે ન્યૂટ્રલ કન્ડિશન બનેલી છે, એન્સો (ENSO) ન્યૂટ્રલ કન્ડિશન છે. પરંતુ સમુદ્રની સપાટીના તાપમાન હવે ધીમે-ધીમે વધશે અને ભૂમધ્ય રેખીય પૂર્વી પ્રશાંત મહાસાગરમાં જ્યારે સમુદ્રની સપાટીના તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધુ થઈ જાય છે, જે એવરેજ ટેમ્પરેચર હોય છે, તેનાથી 0.5 ડિગ્રી વધારે જ્યારે થઈ જાય છે અને તે સતત ત્રણ મહિના સુધી રહે છે, તો અલ નીનો ડિક્લેર કરી દેવામાં આવે છે.
તો અત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કે આવતા મહિને જુલાઈ સુધી અલ નીનો ડેવલપ થઈ જશે અને આની ભારતની ચોમાસા પર વિપરીત અસર પડવાની સંભાવના દેખાઈ રહી છે. ઓલરેડી જૂનનું ચોમાસું થોડું નબળું ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ હજી પણ વરસાદની સંભાવના ઠીક-ઠાક બનેલી છે, અને જૂનમાં અત્યારે જે ચોમાસું છે તે પશ્ચિમી તટ પર, જે ભારતનો પશ્ચિમી તટ છે, જો તમે જુઓ તો ચોમાસું લગભગ આ રીતે આગળ વધ્યું છે. તમે જોશો તો ચોમાસું કેરલથી મુંબઈ સુધી આવી ચૂક્યું છે.
તો હવે પૂર્વી જે ભારત છે, ત્યાં પણ થોડો સંશય બનેલો છે, થોડું મોડું થઈ શકે છે. પરંતુ મુંબઈમાં જે 10 તારીખે ચોમાસું પહોંચવાનું હતું, તેમાં પણ સમય લાગી જશે. અને જે અલ નીનોનો પ્રભાવ છે, તે જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં ખૂબ જ વધારે પ્રોમિનન્ટ (સ્પષ્ટ) થઈ જશે. તે સમયે ચોમાસાનો વરસાદ ઓછો થઈ શકે છે. દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ નહીં હોય, એટલે કે પેનિક થવાની જરૂર નથી. વરસાદ થશે, પરંતુ જે ડ્રાય સ્પેલ (કોરા પિરિયડ) હશે તે થોડા વધારે હોઈ શકે છે.
તો એટલા માટે ખેડૂતોને અમે એ સલાહ આપી છે કે આ વખતે એવા પાકની પસંદગી કરે જેમાં ઓછા પાણીની જરૂર હોય. પરંતુ જો તમે જુઓ તો પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશ - આ જે વિસ્તારો છે ત્યાં ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ (સિંચાઈની સુવિધાઓ) છે અને અહીંયા જો ચોમાસું થોડું નબળું પણ રહે છે, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતી નથી. અને એવું લાગી રહ્યું છે કે અહીંયા પણ ચોમાસું જે છે તે નોર્મલની આસપાસ કે થોડું બિલો નોર્મલ (સામાન્યથી ઓછું) રહી શકે છે.
કયા વિસ્તારોમાં ઓછો અને કયા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ?
પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં સારો વરસાદ છે, એ જ રીતે તમારું બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડની સાથે-સાથે ઓડિશામાં પણ ઠીક-ઠાક વરસાદ દેખાઈ રહ્યો છે. પરંતુ જે પ્રોબ્લેમ આવશે, તે એવું લાગી રહ્યું છે કે રાજસ્થાનની સાથે-સાથે ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, વિદર્ભ, મરાઠાવાડા અને નોર્થ ઇન્ટિરિયર કર્ણાટકા - આ જે વિસ્તારો છે ત્યાં ચોમાસું થોડું નબળું રહી શકે છે અલ નીનોના કારણે. તો અહીંયા થોડી પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. મતલબ આ ચોમાસાનો વરસાદ ઓછો થઈ શકે છે.
તો કુલ મળીને એ કહી શકાય કે જે 'ગોડઝિલા અલ નીનો' કે 'સુપર અલ નીનો' ની વાત થઈ રહી છે, તો એવો કોઈ પણ મેટ્રોલોજીકલ ટર્મ (હવામાનશાસ્ત્રીય શબ્દ) અમારે ત્યાં નથી. માત્ર સ્ટ્રોન્ગ અલ નીનો હોય છે, મોડરેટ અલ નીનો અને વીક અલ નીનો હોય છે. તો આ સમયે સ્ટ્રોન્ગ અલ નીનોની સંભાવના વધારે બની રહી છે. સમુદ્રની સપાટીના તાપમાન ખૂબ વધારે વધી જશે અને જેમ-જેમ ચોમાસામાં આપણે આગળ વધીશું, તેમ-તેમ ચોમાસું નબળું પડવાની સંભાવના વધારે દેખાઈ રહી છે. પરંતુ આના ઉપર અમે અપડેટ આપતા રહીશું. એવું નથી કે દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ હોય, વરસાદ થશે પરંતુ કેટલાક વિસ્તારોમાં વચ્ચે-વચ્ચે ડ્રાય સ્પેલ વધારે હોઈ શકે છે.
IOD થી થોડી રાહ, પરંતુ પછીથી જોખમ યથાવત રહેશે
ENSO ઉપરાંત, હિંદ મહાસાગર દ્વિધ્રુવ (IOD) પણ ચોમાસાને પ્રભાવિત કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જો ઇન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ (Indian Ocean Dipole - IOD) મજબૂત અને હકારાત્મક (પોઝિટિવ) હોય, તો તે ચોમાસા પર એલ-નીનોની અસરને અમુક અંશે ઓછી કરી શકે છે. હાલમાં IOD સામાન્ય અથવા થોડું વધારે રહેવાની અપેક્ષા છે, જેના કારણે ચોમાસાની શરૂઆત સારી થઈ શકે છે. પરંતુ સીઝનના બીજા ભાગમાં વરસાદ નબળો પડવાનું જોખમ રહેશે અને વરસાદની વહેંચણી અસમાન હોઈ શકે છે. માહિતી માટે જણાવી દઈએ કે, ઇન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ (IOD) એ હવામાન સાથે જોડાયેલી એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના છે, જે હિંદ મહાસાગરના તાપમાનમાં ફેરફારને કારણે સર્જાય છે.