Gold Rate Today: સોનામાં જબરદસ્ત મોટો કડાકો, ચાંદી પણ ભયંકર તૂટી, ખરીદવું હોય તો આજનો ભાવ ચેક કરો
Gold-Silver Rate Today: કિંમતી ધાતુ સોના અને ચાંદીમાં આજે મસમોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. ચાંદી તો 10,000 રૂપિયા કરતા વધુ તૂટી છે. જો તમે ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
સોનાના ભાવમાં આજે ફરીથી ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને વૈશ્વિક બજારમાં લગભગ $4,440 પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયો છે. અમેરિકાથી આવેલા આર્થિક આંકડાઓએ બધાને હલાવી દીધા છે. ક્યાક જોબ ડેટા નબળા પડી રહ્યા છે તો ક્યાંક સર્વિસ સેક્ટર તેજીમાં છે. આ ઉપરાંત જિયોપોલિટિકલ તણાવ અને ચીનની સતત ગોલ્ડ ખરીદી પણ સ્થિતિ પેદા કરી રહી છે. આ બધી અસમંજસ વચ્ચે આજે ભારતીય વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં પણ સોના-ચાંદીમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે.
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં બપોરે 12.25 કલાકે 5 ફેબ્રુઆરીની ડિલિવરીવાળું સોનું 0.69 ટકાના ઘટાડા સાથે 137050 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું જ્યારે ચાંદી 3.12 ટકાના ઘટાડા સાથે 242783 રૂપિયાના સ્તર પર હતી.
આજનો સોના ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 1232 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 135443 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 136675 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં આજે જબરદસ્ત 12225નો કડાકો નોંધાયો છે અને ભાવ 235775 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 248000 પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
સોનું સસ્તું થવાના કારણો
અમેરિકામાં જોબ ઓપનિંગ અપેક્ષા કરતા ઘટી એટલે કે રોજગાર બજાર ધીમું પડી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે આ બાબત સોના માટે સારી હોય છે. પરંતુ સમસ્યા એ છે કે અન્ય આંકડા તેને સપોર્ટ નથી કરી રહ્યા. માર્કેટ અસમંજસમાં છે એટલે ભાવ તૂટ્યા છે. પ્રાઈવેટ પે રોલ ગ્રોથ પણ નબળો જોવા મળ્યો જેનાથી એવું લાગી રહ્યું છે કે ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દર ઘટાડી શકે. પરંતુ તે જ સમયે ISM Services Data અપેક્ષા કરતા તેજ નીકળ્યા જેની અસર સોના પર જોવા મળી. આ ઉપરાંત ડોલર-શેર બજાર બંને મજબૂત જોવા મળ્યા જેના કારણે સોનાની ચમક ફીકી પડી. તથા વેનેઝુએલાના ઓઈલ વિવાદ, ગ્રીનલેન્ડનું રણનીતિક મહત્વ, ટેંકર જપ્તી જેવા સમાચાર પણ હાલ જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે આવા સમયે સોનું ચડે છે પરંતુ આ વખતે માર્કેટની નજર ફક્ત અમેરિકી જોબ રિપોર્ટ અને ફેડના વ્યાજ દરો પર છે આથી સોનું ચડવાની જગ્યાએ પડ્યું.
ખાસ નોંધ
IBJAના રેટ્સ દેશભરમાં માન્ય છે અને તેના ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. આ રેટ્સ દિવસમાં બેવાર સવારે ઓપનિંગ રેટ્સ અને સાંજે ક્લોઝિંગ રેટ્સ એમ બહાર પડે છે. આ ઉપરાંત જાહેર રજાઓ અને શનિવાર રવિવારે રેટ જાહેર કરાતા નથી.
