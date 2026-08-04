/તમિલનાડુમાં વિપક્ષી નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની ધરપકડ, અભિનેત્રી તૃષા વિરુદ્ધ કરી હતી અભદ્ર ટિપ્પણી

તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજયની મિત્ર અભિનેત્રી ત્રિષા પર વિવાદિત ટિપ્પણીને લઈને ઉદયનિધિ સ્ટાલિન વિવાદોમાં ફસાયા છે. પોલીસે તમિલનાડુમાં નેતા વિપક્ષ ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની ધરપકડ કરી છે.
હકીકતમાં કાવેરી પાણી વિવાદને લઈને તંજાવુરમાં આયોજિત એક વિરોધ સભાને સંબોધિત કરતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિને મુખ્યમંત્રી વિજય પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેણે આરોપ લગાવ્યો કે તમિલનાડુને કાવેરીનું એક ટીંપુ પાણી પણ ન મળ્યું, જ્યારે મુખ્યમંત્રી આ મુદ્દા પર બેદરકાર રહ્યાં.
#WATCH | Tamil Nadu | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/d1evXEG2By
— ANI (@ANI) August 4, 2026
આ દરમિયાન ભીડમાંથી કેટલાક લોકોએ ત્રિશા... ત્રિશાના નારા લગાવવાના શરૂ કર્યાં. તેના પર ઉદયનિધિએ પોતાનું ભાષણ રોકી એવી ટિપ્પણી કરી, જેને ઘણા લોકોએ અભિનેત્રી ત્રિશાની તરફ ઈશારો અને ડબલ મીનિંગવાળી વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીના રૂપમાં જોઈ. ત્યારબાદ આ મામલે રાજકીય માહોલ ગરમ થઈ ગયો હતો.
#WATCH | Tamil Nadu | TVK workers in Chennai protest against DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin.
He has been detained by police in Chennai following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/pY6XVBo46Y
— ANI (@ANI) August 4, 2026
આ વિવાદને લઈને ભાજપે ઉદયનિથિ સ્ટાલિનની ધરપકડની માંગ કરી હી. ટીવીકેના નેતાઓએ પણ કડક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠાવી હતી.