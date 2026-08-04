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તમિલનાડુમાં વિપક્ષી નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની ધરપકડ, અભિનેત્રી તૃષા વિરુદ્ધ કરી હતી અભદ્ર ટિપ્પણી

Udhayanidhi Stalin Detained: તમિલનાડુમાં ઉદયનિધિ સ્ટાલિનના વિવાદિત નિવેદન બાદ રાજકીય માહોલ ગરમાઈ ગયો છે. એક જનસભામાં ઉદયનિધિ સ્ટાલિને અભિનેત્રી તૃષા પર વિવાદિત ટિપ્પણી કરી હતી.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 04, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:57 AM IST
તમિલનાડુમાં વિપક્ષી નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની ધરપકડ, અભિનેત્રી તૃષા વિરુદ્ધ કરી હતી અભદ્ર ટિપ્પણી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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