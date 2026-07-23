/ભૂખ હડતાળ અને કાયદો... શું ઉપવાસ કરનાર પર આત્મહત્યાના પ્રયાસનો કેસ નોંધાઈ શકે? જાણો શું છે નિયમ

Sonam Wangchuk Hunger Strike: પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની 25થી વધુ દિવસોથી ચાલી રહેલ ભૂખ હડતાળ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારને લખાયેલા પત્રે દેશમાં ઉપવાસના કાનૂની પાસાઓ પર નવી ચર્ચા શરૂ કરી દીધી છે. વાંગચુકે વિદ્યાર્થીઓ સામે કાર્યવાહી ન કરવાનું આશ્વાસન મળે તો ઉપવાસ પાછા ખેંચવાની વાત કહી છે, નહીં તો ભૂખ હડતાળ ચાલુ રાખવા વિશે કહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં એ સવાલ ઊઠવો સ્વાભાવિક છે કે, પોતાની માંગણીઓને લઈને ઉપવાસ કે ભૂખ હડતાળ પર બેસનાર કોઈ નાગરિક સામે આત્મહત્યાના પ્રયાસ સાથે જોડાયેલી કલમો હેઠળ પોલીસ કેસ દાખલ થઈ શકે કે નહીં અને આ બાબતે કાયદો શું કહે છે?
ઉપવાસ સાથે જોડાયેલા મામલે કાયદો શું કહે છે?
ઉપવાસ સાથે જોડાયેલા મામલાઓમાં કાનૂની દ્રષ્ટિકોણ એકદમ સ્પષ્ટ છે. જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ સરકારી કર્મચારી અથવા લોકસેવકને તેની સત્તાવાર ફરજો બજાવતા રોકવા કે કોઈ ખાસ નિર્ણય માટે દબાણ લાવવાના ઈરાદાથી ભૂખ હડતાળ કરે છે, તો તેની સામે BNS (ભારતીય ન્યાય સંહિતા)ની કલમ 226 હેઠળ ગુનો નોંધી શકાય છે. આ કલમ મુખ્યત્વે સરકારી કામમાં અડચણ ઊભી કરવાના ઈરાદાથી કરવામાં આવતા કાર્યોને નિયંત્રિત કરવાના હેતુથી લાગુ કરવામાં આવે છે, જેથી વહીવટી વ્યવસ્થા ખોરવાય નહીં.
ક્યારે નોંધાય છે આત્મહત્યાના પ્રયાસનો કેસ?
સામાન્ય રીતે ઉપવાસના મામલાઓને આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણા સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે, પરંતુ BNSની કલમ 108 આ સ્થિતિમાં લાગુ પડતી નથી. કલમ 108 ત્યારે અસરકારક બને છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અન્ય કોઈ નાગરિકને આત્મહત્યા કરવા માટે ઉશ્કેરે છે, જેની સજા 10 વર્ષ સુધીની કેદ છે. કારણ કે ઉપવાસ કરનાર વ્યક્તિ પોતાની મરજીથી ભૂખ્યો રહે છે અને કોઈ અન્ય વ્યક્તિને આવું કરવા પ્રેરિત કરતો નથી, તેથી સામાન્ય ભૂખ હડતાળ દરમિયાન પ્રદર્શનકારી સામે કલમ 108 હેઠળ કેસ દાખલ કરવો સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય અને કાયદા વિરુદ્ધ માનવામાં આવે છે.
મદ્રાસ હાઈકોર્ટે ભૂખ હડતાળ અંગે શું કહ્યું હતું?
અદાલતોએ પણ સમયે-સમયે ભૂખ હડતાળ અંગે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. વર્ષ 2021માં મદ્રાસ હાઈકોર્ટે પોતાના એક ઐતિહાસિક ચુકાદામાં સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, માત્ર ઉપવાસ પર બેસવા માત્રથી તેને IPCની કલમ 309 હેઠળ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ માની શકાય નહીં. જો કે, ભૂતકાળમાં મણિપુરના માનવાધિકાર કાર્યકર્તા ઇરોમ શર્મિલાના લાંબા ઉપવાસ દરમિયાન તેમની સામે કલમ 309 હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. નવા કાનૂની ફેરફારો અને ન્યાયિક વ્યાખ્યાઓ બાદ હવે માત્ર અહિંસક રીતે વિરોધ નોંધાવવા અને ખોરાકનો ત્યાગ કરવાને સીધી રીતે ગુનો માનવામાં આવતો નથી.
ઉપવાસ દરમિયાન ક્યારે કેસ નોંધાઈ શકે?
કેટલીક ખાસ પરિસ્થિતિઓમાં પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર ઉપવાસ કરનાર વ્યક્તિ સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરી શકે છે. જો લાંબા ઉપવાસના કારણે વ્યક્તિની શારીરિક હાલત ખૂબ જ લથડવા લાગે અને તેના જીવને ખરેખર જોખમ ઊભું થાય, તો વહીવટીતંત્ર હસ્તક્ષેપ કરે છે. આ ઉપરાંત જ્યારે ડોક્ટરો મેડિકલ બુલેટિનમાં એ વાતની પુષ્ટિ કરી દે કે ત્વરિત મેડિકલ મદદ ન મળવાની સ્થિતિમાં જીવ જઈ શકે છે, અથવા ઉપવાસના સ્થળને કારણે વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા બગડવાની પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય, ત્યારે સુરક્ષા દળો ફરજિયાતપણે કેસ નોંધીને વ્યક્તિને મેડિકલ કસ્ટડીમાં લઈ શકે છે.