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ભૂખ હડતાળ અને કાયદો... શું ઉપવાસ કરનાર પર આત્મહત્યાના પ્રયાસનો કેસ નોંધાઈ શકે? જાણો શું છે નિયમ

Sonam Wangchuk Hunger Strike: સોનમ વાંગચુક સતત 25 દિવસથી ઉપવાસ આંદોલન કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે, શું ઉપવાસના મામલે આત્મહત્યાનો કેસ દાખલ થઈ શકે કે નહીં. ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 23, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:46 PM IST
ભૂખ હડતાળ અને કાયદો... શું ઉપવાસ કરનાર પર આત્મહત્યાના પ્રયાસનો કેસ નોંધાઈ શકે? જાણો શું છે નિયમ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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