ક્યાંક હત્યા ન થઈ જાય! ડરને કારણે પતિએ પત્નીના પ્રેમી સાથે કરાવી દીધા લગ્ન
Jaunpur News: જૌનપુરનો આ મામલો ખૂબ ચર્ચામાં છે. પતિની સાથે મુંબઈમાં રહેતી પત્નીએ પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગામમાં પહોંચી ગઈ હતી. પતિને આ વાતની જાણ થતાં તેણે બંનેના લગ્ન કરાવી દીધા અને બાળકને પોતાની સાથે રાખ્યું છે.
Trending Photos
UP News: પતિએ પોતાની પત્નીના લગ્ન તેના પ્રેમી સીધે કરાવી દીધા. સાથે કોર્ટની ઔપચારિકતા પૂર્ણ કર્યા બાદ તે પોતાના બાળકોને લઈને મિર્જાપુર સ્થિત ઘરે પહોંચ્યો હતો. તો પત્ની પણ પ્રેમી સાથે જતી રહી હતી. આ બધુ પતિ, પત્ની અને પ્રેમીના પરિવારજનોની સાથે-સાથે વકીલોની હાજરીમાં થયું.
મિર્જાપુરના રહેવાસી પતિના લગ્ન જૌનપુરના જલાલપુર નિવાસી એક યુવતી સાથે 2022મા થયા હતા. 2023મા બંનેને એક બાળક થયું હતું. પછી બંને પતિ-પત્ની મહારાષ્ટ્રમાં રહેતા હતા. એક દિવસ તેની પત્ની પોતાના પ્રેમી સાથે મુંબઈથી ભાગી ગામ પહોંચી ગઈ હતી. ઘટના બાદ પીડિત પતિએ પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી. બીજીતરફ બંને ગામમાં હોવાની જાણ થતાં પતિ ઘરે આવ્યો હતો.
સ્થિતિને સમજતા હુસ્સો કે બદલો લેવાની જગ્યાએ પતિએ ત્યાગનો રસ્તો પસંદ કર્યો હતો. તે પત્ની અને તેના પ્રેમીને લઈને મંદિર પહોંચ્યો, જ્યાં રીતિરિવાજથી લગ્ન સંપન્ન થયા હતા. ત્યારબાદ શુક્રવારે બંનેને કચેરી લાવવામાં આવ્યા. જ્યાં કાયદાકીય ઔપચારિકતા પૂર્ણ કરી પોતાની પત્નીને તેના પ્રેમી સાથે રવાના કરી હતી.
પ્રેમીની સાથે ભાગી ગઈ હતી પત્ની
પતિ ખુદ આગળ વધી પત્ની અને તેના પ્રેમીને આશીર્વાદ આપતો જોવા મળ્યો હતો. પતિએ પોતાના બાળકને સાથે રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તો પીડિત પતિએ મીડિયાને જણાવ્યું કે પ્રેમીને કારણે આ સમયે ઘણી પત્નીઓએ કાંડ કર્યાં છે. પ્રેમી રાખનાર પત્ની રાખવાથી ડર લાગે છે.
આ ડરને કારણે તેને પોતાની પત્નીના લવ અફેરની જાણકારી મળતા તેને પ્રેમી સાથે મોકલી દીધી હતી. તો પત્નીએ કેમેરાની સામે જણાવ્યું કે તેના લગ્ન ખોટું બોલી લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી તે ખુશ નહોતી. તે પોતાની સાથે અભ્યાસ કરનાર પ્રેમીને પ્રેમ કરે છે.
પ્રેમી રાજૂ બૈરાગીએ જણાવ્યું કે તે બંને સાથે અભ્યાસ કરતા હતા, પરંતુ કોઈ પ્રેમ પ્રસંદ નહોતો. તેના પણ લગ્ન થયા હતા, પરંતુ તેના પત્નીના મોત બાદ તે એકલો હતો. એક દિવસ તે યુવતી સાથે વાત થઈ અને તેણે જણાવ્યું કે તે તેના પતિથી ખુશ નથી. ત્યારબાદ બંનેને પ્રેમ થયો. તે મુંબઈથી ગામડે ભાગી આવી હતી. બંને લગ્ન કરી સાથે જીવન પસાર કરવા ઈચ્છતા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે