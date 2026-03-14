સાહેબ.... પત્નીની હત્યા કરી આવ્યો છું.... કલ્યાણમાં પત્નીને પતાવી નાસિક પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો પતિ
કલ્યાણમાં એક વ્યક્તિએ કથિત રીતે પોતાની પત્નીનું ગળું દબાવી હત્યા કરી દીધી અને બાદમાં નાસિક પહોંચી ગયો, જ્યાં તેણે એક પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચી પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો હતો. આરોપીની ઓળખ વિશાલ ભુતકરના રૂપમાં થઈ છે.
- મહારાષ્ટ્રમાં સામે આવી ચોંકાવનારી ઘટના
- કલ્યાણમાં પતિએ કરી પત્નીની હત્યા
- ઘરેલું વિવાદમાં પતિએ પત્નીને પતાવી દીધી
કલ્યાણઃ મહારાષ્ટ્રમાં કલ્યાણના ઉંબર્ડ પરિસરમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક પતિ પોતાની પત્નીની હત્યા કર્યા બાદ નાસિક ગયો અને સરકારવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચી પોલીસકર્મીને હત્યાની વાત જણાવી. શરૂઆતમાં તો પોલીસને તેના પર વિશ્વાસ આવ્યો નહીં. ઘટનાની ખાતરી કરવા માટે નાસિક પોલીસે કલ્યાણના ખડકપાડા પોલીસનો તત્કાલ સંપર્ક કર્યો હતો.
કલ્યાણ પોલીસે કરી તપાસ
ખડકપાડા પોલીસની એક ટીમ તત્કાલ ઉંબર્ડમાં વિશાલે આપેલા સરનામે પહોંચી હતી. ત્યાં ઘરમાં પોલીસને અર્ચના ભુટકરની લાશ મળી હતી. ઘટનાની પુષ્ટિ થયા બાદ નાસિક પોલીસે વિશાલની અટકાયત કરી હતી. વિશાલ ભુટકર અને અર્ચનાને બે બાળકો છે, એક બાળક વિશાલની સાથે અને બીજુ અર્ચનાની માતા સાથે રહેતું હતું.
શું છે મામલો?
પોલીસ અનુસાર દંપત્તિ વિશાલ ભુટકર અને અર્ચના ભુટકર વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. વિશાલને અર્ચનાના ચરિત્ર પર શંકા હતી, જેના કારણે બંને વચ્ચે લડાઈ થતી હતી. ઘટનાના દિવસે વિશાલ કલ્યાણના ઉંબર્ડે સ્થિત તે ઘરે પહોંચ્યો જ્યાં અર્ચના રહેતી હતી. ત્યાં બંને વચ્ચે વિવાદ થયો અને ગુસ્સામાં આવી વિશાલે ગળું દબાવી અર્ચનાની હત્યા કરી દીધી હતી. હત્યા બાદ આરોપી વિશાલ ત્યાંથી ભાગી ગયો અને સીધો નાસિકમાં પોતાના ભાઈ પાસે પહોંચી ગયો હતો.
વિશાલે પોતાના ભાઈને સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી. પછી તેનો ભાઈ તેને નાસિકના સરકારવાડા પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયો. જ્યાં વિશાલે પત્નીની હત્યા કરી હોવાનું પોલીસને જણાવ્યું હતું. કલ્યાણની ખડકપાડા પોલીસ આરોપી વિશાલની પૂછપરછ કરી રહી છે.
